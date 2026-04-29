Συγκλονίζει η Λένα Δροσάκη: «Γέννησα στον 8ο - Ζούμε από θαύμα και οι δύο»

Το συμβολικό όνομα που έδωσε στον γιο της, Αναστάση

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Λένα Δροσάκη γέννησε πρόωρα τον γιο της στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης με καισαρική.
  • Η ηθοποιός περιγράφει τη δύσκολη περίοδο της εγκυμοσύνης γεμάτη άγχος και φόβο.
  • Ο γιος τους ονομάστηκε Αναστάσης, συμβολίζοντας μια 'Ανάσταση' για την οικογένεια.
  • Η Δροσάκη και ο Μπουρδούμης παντρεύτηκαν το 2020 και χώρισαν το 2023 μετά από τρία χρόνια γάμου.
  • Η μητρότητα της Λένας έχει αλλάξει τη ζωή της, γεμίζοντάς την συγκίνηση.

Η Λένα Δροσάκη άνοιξε την καρδιά της στο vidcast των Rainbow Mermaids, μιλώντας για την πρόωρη γέννηση του γιου της, τον οποίο απέκτησε από τον γάμο της με τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη.

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι έφερε στον κόσμο τον γιο της με καισαρική στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της, περιγράφοντας μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, γεμάτη άγχος και φόβο.

«Γέννησα στον 8ο μήνα. Από θαύμα ζούμε και οι δύο. Είναι χειρότερος και από τον 7ο, γιατί είναι επικίνδυνος και για τους δύο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε το συμβολικό όνομα που έδωσαν στον μονάκριβο γιο τους, υπογραμμίζοντας πως όλα όσα πέρασε διαγράφηκαν από τη στιγμή που τον κράτησε στην αγκαλιά της και βίωσε το θαύμα της μητρότητας.

Η Λένα Δροσάκη αγκαλιά με τον γιο της, Αναστάση / Πηγή: Instagram @lenakidrs

«Υπήρξε μεγάλη ταραχή με τον τρόπο που έγιναν όλα… Τώρα η ζωή κέρδισε και με συγκινεί που είχαμε πει ότι θα τον πούμε Αναστάση, γιατί στην ουσία ήταν μια Ανάσταση. Του το είχα προτείνει του Αλέξανδρου, γιατί Τάσος είναι ο μπαμπάς του».

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης και η Λένα Δροσάκη παντρεύτηκαν τον Ιούνιο του 2020, στα Βραχναίικα Αχαΐας, σε στενό οικογενειακό κύκλο, λίγο πριν από τη γέννηση του γιου τους, Αναστάση. Ύστερα από τρία χρόνια γάμου, το ζευγάρι αποφάσισε να ακολουθήσει χωριστούς δρόμους, με τον χωρισμό τους να γίνεται γνωστός τον Απρίλιο του 2023.

ΛΕΝΑ ΔΡΟΣΑΚΗ
RAINBOW MERMAIDS
