ΜΕΤΑ: Πρόστιμα αν τα παιδιά κάτω των 13 χρησιμοποιούν Facebook & Instagram

Μπορεί να φτάσουν και το 6% του παγκόσμιου τζίρου της

ΜΕΤΑ: Πρόστιμα Αν Τα Παιδιά Κάτω Των 13 Χρησιμοποιούν Social
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε παραβίαση του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών από τη Meta για την πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 13 ετών στο Facebook και Instagram.
  • Η έρευνα είναι προκαταρκτική και αν δεν συμμορφωθεί, η Meta μπορεί να αντιμετωπίσει πρόστιμα έως 6% του παγκόσμιου τζίρου της.
  • Παρά τους περιορισμούς ηλικίας, τα μέτρα της Meta δεν είναι αποτελεσματικά στην αποτροπή ανηλίκων κάτω των 13 από την πρόσβαση στις υπηρεσίες.
  • Η εταιρεία δεν αναγνωρίζει και δεν απομακρύνει άμεσα τους ανηλίκους που έχουν ήδη πρόσβαση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι διαπίστωσε προκαταρκτικά ότι το Instagram και το Facebook της Meta παραβιάζουν τον Νόμο περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA) για μη επιμελή εντοπισμό, αξιολόγηση και μετριασμό των κινδύνων από την πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 13 ετών στις υπηρεσίες τους.

Είναι προκαταρκτική έρευνα της Κομισιόν, αλλά αν δε συμμορφωθεί, η Meta θα αντιμετωπίσει υψηλά πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν ως το 6% του παγκόσμιου τζίρου της!

Παρά τους όρους και τις προϋποθέσεις της Meta που ορίζουν την ελάχιστη ηλικία για ασφαλή πρόσβαση στο Instagram και το Facebook στα 13 έτη, τα μέτρα που έλαβε η εταιρεία για την επιβολή αυτών των περιορισμών δεν φαίνεται να είναι αποτελεσματικά. Τα μέτρα δεν εμποδίζουν επαρκώς ανηλίκους κάτω των 13 ετών από την πρόσβαση στις υπηρεσίες τους, ούτε τους αναγνωρίζουν και τους αφαιρούν άμεσα, εάν έχουν ήδη αποκτήσει πρόσβαση.

