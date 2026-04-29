Καλαμάτα: Βρέθηκε το όπλο με το οποίο πυροβολήθηκε ο 44χρονος

Αποσυναρμολογημένη η καραμπίνα - Σε ποιον ανήκει

Πρώτη Δημοσίευση: 29.04.26, 12:21
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Βρέθηκε το όπλο με το οποίο πυροβολήθηκε ο 44χρονος στην Καλαμάτα, κρυμμένο κοντά στον στάβλο όπου βρέθηκε νεκρός.
  • Το όπλο ανήκει σε συγγενικό πρόσωπο του ζευγαριού που τον εντόπισε.
  • Ο 44χρονος, αλβανικής υπηκοότητας, εργαζόταν στην περιοχή και είχε απασχολήσει τις αρχές για ναρκωτικά.
  • Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένης της αυτοχειρίας και της ανθρωποκτονίας.
  • Ανακρίσεις και συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας συνεχίζονται.

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τον θάνατο 44χρονου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός χθες το μεσημέρι μέσα σε στάβλο στο χωριό Μπουρνιά στη δυτική παραλία Καλαμάτας. Σύμφωνα με αποκάλυψη του αξιωματικού εν αποστρατεία της ΕΛ.ΑΣ., Γιάννη Κατσιαμάκα στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», το όπλο με το οποίο αφαιρέθηκε η ζωή του άνδρα και το αναζητούσαν οι αρχές, τελικά βρέθηκε. 

Όπως είπε, οι αστυνομικοί βρήκαν την καραμπίνα, με την οποία πυροβολήθηκε ο άνδρας, αποσυναρμολογημένη και κρυμμένη ανάμεσα σε καλαμιές, κοντά στον στάβλο, όπου βρέθηκε νεκρός. Επίσης, σύμφωνα με τον κ. Κατσιαμάκα, το όπλο ανήκει σε συγγενικό πρόσωπο του ζευγαριού που βρήκε τον άτυχο άνδρα. 

Καλαμάτα: Άνδρας βρέθηκε νεκρός σε στάβλο - Είχε τραύμα από όπλο στο κεφάλι

Το πτώμα εντόπισαν λίγο μετά τις 15:30 το μεσημέρι μια 50χρονη και ο 47χρονος σύντροφός της. Ο 44χρονος έφερε τραύμα στο κεφάλι από κυνηγετική καραμπίνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 44χρονος, αλβανικής υπηκοότητας, δεν ήταν κάτοικος Καλαμάτας, αλλά διέμενε μόνιμα στην Κόρινθο. Τους τελευταίους τρεις μήνες περίπου, φιλοξενούταν στην περιοχή και εργαζόταν για το ζευγάρι που τον εντόπισε νεκρό. Μάλιστα, πριν από λίγα χρόνια είχε απασχολήσει τις αρχές για υπόθεση ναρκωτικών και είχε συλληφθεί για καλλιέργεια χασίς. 

Ο στάβλος στον οποίο βρέθηκε νεκρός ο άνδρας ανήκει στον 90χρονο πατέρα της γυναίκας που εντόπισε το πτώμα. 

Οι Αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και αυτό της αυτοχειρίας. Σύμφωνα με τον κ. Τσιακαμάκα, εξετάζουν μήπως ο άνδρας έβαλε τέλος στη ζωή του και μετά κάποιοι έκρυψαν την καραμπίνα, γιατί δεν την κατείχαν νόμιμα. Δεν αποκλείεται ωστόσο να πρόκειται για ανθρωποκτονία.

Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή που θα γίνει σήμερα, αλλά και υλικό που έχουν συλλέξει οι αρχές από κάμερες της περιοχής.

Άνδρες της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας απέκλεισαν από νωρίς το απόγευμα το χώρο και προχώρησαν σε ανακρίσεις, συλλέγοντας στοιχεία και βιντεοληπτικό υλικό από επιχειρήσεις της περιοχής του Μπουρνιά.

