Αυτή την εβδομάδα οι νίκες στις δοκιμασίες είναι μοιρασμένες, με τις δύο μπριγάδες να βρίσκονται σε απόλυτη ισορροπία. Η μπλε μπριγάδα μετρά μία νίκη στο Mystery Box, ενώ η κόκκινη μπριγάδα έχει επικρατήσει στο Τεστ Δημιουργικότητας.

Η αποψινή ομαδική δοκιμασία του MasterChef 10 έχει θέμα το street food είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς και οι δύο μπριγάδες στοχεύουν στη νίκη. Παράλληλα, το αποτέλεσμα αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, αφού τα μενού τους θα κριθούν από 80 επαγγελματίες μάγειρες, προσκεκλημένους των τριών σεφ-κριτών.

Η εκπομπή Breakfast@Star έδωσε μια μικρή γεύση από τη σημερινή εξωτερική δοκιμασία, από την οποία δεν λείπουν οι εντάσεις και τα παράπονα. Η Μενεξιά εκφράζει τη δυσαρέσκειά της, καθώς νιώθει παραγκωνισμένη, ενώ ο Χάρης δηλώνει αδικημένος, υποστηρίζοντας ότι οι συμπαίκτες του δεν αναγνωρίζουν την προσφορά του.

«Θα ήθελα να έχω πιο σημαντικό ρόλο και να μην κάθομαι απλώς να καθαρίζω πατάτες και να κόβω λαχανικά. Θα ήθελα να έχω λίγο περισσότερο βάρος στην πλάτη μου», σημειώνει η Μενεξιά.

Από την πλευρά του, ο Χάρης σχολιάζει: «Κάθε φορά, ρε φίλε, κλείνομαι πίσω, ασχολούμαι με προετοιμασίες, δεν φαίνομαι πουθενά και απλά ''βαράω''».

