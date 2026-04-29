Απεργία Πρωτομαγιάς 2026: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς

Ποιοι συμμετέχουν στην απεργία

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στάση εργασίας στα μέσα μεταφοράς την Πρωτομαγιά: Μετρό έως 9:00 και 23:00, ΗΣΑΠ 24ωρη απεργία, λεωφορεία και τρόλεϊ έως 9:00 και 21:00.
  • Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια λόγω απεργίας ναυτεργατών από 00:01 έως τα μεσάνυχτα της Πρωτομαγιάς.
  • Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνήσουν με τις εταιρείες για τροποποιήσεις εισιτηρίων.
  • Η Πρωτομαγιά είναι υποχρεωτική αργία με συγκεκριμένες προσαυξήσεις για όσους εργαστούν.
  • Οι εργαζόμενοι θα λάβουν προσαυξήσεις 75% για εργασία την Πρωτομαγιά, χωρίς δικαίωμα αναπληρωματικής ανάπαυσης.

Στάση εργασίας θα πραγματοποιήσουν την Παρασκευή τα μέσα μεταφοράς στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για την Εργατική Πρωτομαγιά

Οι εργαζόμενοι στο μετρό θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9:00 το πρωί και από τις 23:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Οι Εργαζόμενοι στον Ηλεκτρικό (ΗΣΑΠ) θα πραγματοποιήσουν 24ωρη απεργία.

Στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 το πρωί και από τις 21:00 το βράδυ έως το τέλος της βάρδιας θα πραγματοποιήσουν επίσης οι αργαζόμενοι στα λεωφορεία και στα τρόλεϊ. 

Οι εργαζόμενοι στο σιδηροδρομικό δίκτυο θα συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ με 24ωρη απεργία και ως εκ τούτου δε θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου και του Προαστιακού.

Η Hellenic Train ενημέρωσε το επιβατικό κοινό, ότι την Πέμπτη 30 Απριλίου, τα παρακάτω βραδινά δρομολόγια θα υποκατασταθούν από λεωφορεία ως εξής:

  • 2534 (Αθήνα-Χαλκίδα) με ώρα αναχώρησης 22:28, στο τμήμα Αφίδνες - Χαλκίδα (χωρίς στάσεις σε Δήλεσι και Άγιο Γεώργιο).
  • 2539 με ώρα αναχώρησης 00:00, στο τμήμα Χαλκίδα - Οινόη.
  • 1239 με ώρα αναχώρησης 23:32, στο τμήμα Αεροδρόμιο - Ταύρος (στάσεις σε Κορωπί, Κάντζα, Πλακεντία, Νερατζιώτισσα και Αθήνα).
  • 2302 με ώρα αναχώρησης 21:14 και 2304 με ώρα αναχώρησης 22:14, στο τμήμα Μαγούλα - Κιάτο (χωρίς στάση στο Ζευγολατιό).

Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια 

Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία στα λιμάνια της χώρας την Πρωτομαγιά όπως ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ).

Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 00:01 της Παρασκευής και θα διαρκέσει έως τα μεσάνυχτα, αφήνοντας τα πλοία δεμένα στα λιμάνια όλης της χώρας. Οι ναυτεργάτες διεκδικούν την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, την αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης και την προστασία των συνταξιούχων του κλάδου.

Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει μετακινήσεις, ειδικά προς τα νησιά, καλούνται να επικοινωνούν με τις εταιρείες και τα πρακτορεία για την τροποποίηση των εισιτηρίων τους.

Πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν την Πρωτομαγιά

Η Πρωτομαγιά αποτελεί ημέρα υποχρεωτικής αργίας, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Αυτό σημαίνει ότι για τη συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων απαγορεύεται η απασχόληση, ενώ καθορίζονται συγκεκριμένες προσαυξήσεις για όσους εργαστούν σε επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις αργίες.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση παραμείνει κλειστή:

  • Οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο θα λάβουν το κανονικό τους ημερομίσθιο χωρίς καμία προσαύξηση.
  • Οι αμειβόμενοι με μισθό θα λάβουν κανονικά τον μηνιαίο μισθό τους.

Για τους εργαζόμενους που θα απασχοληθούν την Πρωτομαγιά, οι αποδοχές διαμορφώνονται ως εξής:

  • Ημερομίσθιοι: Δικαιούνται το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο και προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ωρομισθίου για τις ώρες εργασίας τους.
  • Μισθωτοί (σε επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα αργίες): Δικαιούνται προσαύξηση 75% υπολογισμένη στο 1/25 του νόμιμου μισθού τους.
  • Μισθωτοί (σε επιχειρήσεις που συνήθως αργούν): Δικαιούνται την προσαύξηση 75% και επιπλέον το 1/25 του καταβαλλόμενου μισθού τους.
  • Σημειώνεται ότι η εργασία κατά την Πρωτομαγιά δε δίνει δικαίωμα για αναπληρωματική ανάπαυση (ρεπό), καθώς το μέτρο αυτό αφορά μόνο την απασχόληση κατά τις Κυριακές.

Αν και ο νόμος προβλέπει τη δυνατότητα μετάθεσης της αργίας σε περίπτωση που συμπίπτει με Κυριακή, με ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας ή με τη Δευτέρα του Πάσχα, για φέτος δεν προβλέπεται καμία μετάθεση.

