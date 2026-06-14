Ο Γιώργος Μυλωνάκης επέστρεψε στο σπίτι του, καθώς έλαβε εξιτήριο από το εξειδικευμένο κέντρο όπου συνέχιζε τη θεραπεία του μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό και αισιόδοξο βήμα στην πορεία της ανάρρωσής του.

Η περιπέτεια της υγείας του ξεκίνησε στις 15 Απριλίου 2026, όταν υπέστη ρήξη ανευρύσματος ενώ βρισκόταν στο Μέγαρο Μαξίμου. Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη ανησυχία τόσο στην οικογένειά του, όσο και στον πολιτικό κόσμο, καθώς η κατάστασή του κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή. Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου νοσηλεύτηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του οι γιατροί κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες για τη σταθεροποίηση της κατάστασής του, ενώ η πορεία της υγείας του παρακολουθούνταν στενά.

Μετά τη βελτίωση της κλινικής του εικόνας, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Η πρόοδός του υπήρξε ενθαρρυντική και, στα τέλη Μαΐου, επέστρεψε στην Ελλάδα προκειμένου να συνεχίσει την αποκατάστασή του σε ειδικό κέντρο της χώρας.

Παρότι η διαδικασία ανάρρωσης συνεχίζεται, τα μέχρι στιγμής δεδομένα δημιουργούν αισιοδοξία για την περαιτέρω βελτίωση της υγείας του. Οι γιατροί εμφανίζονται ικανοποιημένοι από την πορεία της αποκατάστασης, ενώ ο ίδιος αναμένεται να συνεχίσει να λαμβάνει την απαραίτητη ιατρική παρακολούθηση και υποστήριξη στο οικογενειακό του περιβάλλον.

Γιώργος Μυλωνάκης: Η ανάρτηση του στενού του συνεργάτη, Πέτρου Αρβανιτάκη

Οι πληροφορίες αυτές έγιναν γνωστές μέσω ανάρτησης στο Facebook του στενού συνεργάτη του, Πέτρου Αρβανιτάκη.

«Υπάρχουν στιγμές που η ζωή δοκιμάζει τα όρια της ανθρώπινης δύναμης. Και υπάρχουν άνθρωποι που μας θυμίζουν καθημερινά τι σημαίνει ψυχικό σθένος, αξιοπρέπεια και πίστη.

Σήμερα είναι μια ιδιαίτερα συγκινητική ημέρα. Μετά από δύο μήνες νοσηλείας, θεραπειών και εντατικής αποκατάστασης, αρχικά στον Ευαγγελισμό και εν συνεχεία στη Γερμανία και στην Ελλάδα, ο Γιώργος επιστρέφει σήμερα κοντά στην Τίνα, τον Κωνσταντίνο και τον Θοδωρή, στην οικογένειά του, στους ανθρώπους που στάθηκαν ακούραστα δίπλα του, αλλά και στους φίλους και συνεργάτες του, που δεν έπαψαν στιγμή να τον στηρίζουν με την αγάπη και την παρουσία τους.

Μέσα από αυτή τη δοκιμασία ανέδειξε ακόμη περισσότερο τη δύναμη του χαρακτήρα του, την επιμονή, την υπομονή και την αποφασιστικότητά του να συνεχίζει να παλεύει καθημερινά με αξιοθαύμαστη γενναιότητα.

Η σημερινή επιστροφή δεν σηματοδοτεί απλώς το τέλος μιας δύσκολης περιόδου. Αποτελεί την αρχή ενός νέου κεφαλαίου, γεμάτου ελπίδα και αισιοδοξία. Είναι η νίκη της θέλησης, της αγάπης και της ανθρώπινης αντοχής, που γεμίζει όλους μας χαρά και συγκίνηση.

Γιώργο μου, σου εύχομαι από καρδιάς υγεία, δύναμη και κάθε μέρα να είναι καλύτερη από την προηγούμενη».