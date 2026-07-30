Μαζί Για Το Παιδί: Δωρεά Ιατρικού Εξοπλισμού Στη Δονούσα

Το Μαζί για το Παιδί, με την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος Αντώνιος & Ιωάννης Αγγελικούσης, προσέφερε τον απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό για την ενίσχυση της λειτουργία του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Δονούσας, που αποτελεί την κύρια δημόσια μονάδα υγείας στο νησί.

Η δωρεά συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και στη βελτίωση της καθημερινότητας τόσο του ιατρικού προσωπικού όσο και των ασθενών. Στόχος είναι η πλήρης κάλυψη των αναγκών των μόνιμων κατοίκων της Δονούσας, καθώς και των χιλιάδων επισκεπτών που δέχεται το νησί κάθε χρόνο.

Παροχή Ιατρικού Εξοπλισμού

Η δωρεά του ιατρικού εξοπλισμού καλύπτει το σύνολο των καταγεγραμμένων αναγκών για την αποτελεσματική λειτουργία της μονάδας και περιλαμβάνει ιατρικά μηχανήματα όπως Monitor ζωτικών λειτουργιών αλλά και είδη γενικού ιατρικού εξοπλισμού, όπως αναπηρικό καροτσάκι, ζυγαριά βρεφών, ζυγαριά παιδιών με υψόμετρο και παιδικό νεφελοποιητή.

Η ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής, αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για το Μαζί για το Παιδί. Μέχρι σήμερα, ο Οργανισμός έχει ενισχύσει με ιατρικό εξοπλισμό 29 μονάδες υγείας σε ολόκληρη την Ελλάδα

Λίγα λόγια για το Μαζί για το Παιδί

Το Μαζί για το Παιδί εργάζεται εδώ και 30 χρόνια για την προστασία χιλιάδων παιδιών στη χώρα μας. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών με στόχο κάθε παιδί σε κάθε γωνιά της Ελλάδας να έχει πρόσβαση σε βιώσιμες συνθήκες διαβίωσης και σε ίσες ευκαιρίες.

Το έργο του Μαζί για το Παιδί επικεντρώνεται στην καταπολέμηση της φτώχειας, στην υγεία και την ψυχική υγεία, στην εκπαίδευση, καθώς και την υποστήριξη πληθυσμών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ), που στηρίζεται σε πόρους από χορηγίες εταιρειών, δωρεές ιδιωτών και από τη διοργάνωση πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

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