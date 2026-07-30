Μαζί Για Το Παιδί: Δωρεά Ιατρικού Εξοπλισμού Στη Δονούσα

Μαζί για το Παιδί: Δωρεά ιατρικού εξοπλισμού στο Ιατρείο Δονούσας

Στόχος είναι η πλήρης κάλυψη των αναγκών των μόνιμων κατοίκων του νησιού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.07.26 , 19:28 Καίγεται το φοινικοδάσος της Πρέβελης στην Κρήτη - Βίντεο
30.07.26 , 19:24 Βελμάρ: Ειδκές τιμές για Alfa Romeo Tonale και Junior Ibrida
30.07.26 , 18:42 Φωτιά Ρέθυμνο: Βαθιά συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον 58χρονο πυροσβέστη
30.07.26 , 17:51 Σταύρος Φλώρος: Κάνει τα πρώτα του βήματα μετά τον ακρωτηριασμό
30.07.26 , 17:36 Ρέθυμνο: «Οι ριπές έφταναν τα 160 χλμ/ώρα» - Συγκλονιστική μαρτυρία ψαρά
30.07.26 , 17:33 Δούκισσα Νομικού: Ποζάρει με μαγιό- Tα ligth γεύματα στις διακοπές της
30.07.26 , 16:50 Χοιρινή τηγανιά: Ο ιδανικός μεζές για τα καλοκαιρινά βράδια
30.07.26 , 16:25 Πάνος Τελάλης: Οι διακοπές με τη σύντροφό του στην Κεφαλονιά
30.07.26 , 16:10 Ουρές για έκδοση ταυτοτήτων & διαβατηρίων στην εκπνοή του χρόνου
30.07.26 , 16:00 Eνσυναίσθηση ή έλλειψη ορίων; Γιατί «φορτώνομαι» την ανησυχία των άλλων;
30.07.26 , 15:50 Ρέθυμνο: Νέα φωτιά στον Ασώματο - Εκκενώνονται οικισμοί
30.07.26 , 15:47 Κωνσταντοπούλου - «Πρόδωσε» την Καραμήτρου: «Στενοχωριέμαι που φεύγει»
30.07.26 , 15:46 Ένταση στη Βουλή με Κωνσταντοπούλου - Πολύζου: Στο τμήμα η δημοσιογράφος
30.07.26 , 15:22 Πότε ανοίγουν τα σχολεία - Οι αργίες για τη χρονιά 2026-2027
30.07.26 , 15:20 Τόνια Σωτηροπούλου: Το album από το ταξίδι της στη λίμνη Κόμο
Τελικά το καρπούζι παχαίνει ή βοηθά στο αδυνάτισμα;
Τάσος Αρνιακός: Αυτή είναι η νέα του τηλεοπτική στέγη μετά τον ΑΝΤ1
Τουρισμός για όλους: Στις 7 Αυγούστου ξεκινούν οι αιτήσεις - Οι δικαιούχοι
Κορινθία: Παραλίες με γαλαζοπράσινα νερά μία «ανάσα» από την Αθήνα
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το Dior τσαντάκι και το δείπνο με τους γονείς της
Ουρές για έκδοση ταυτοτήτων & διαβατηρίων στην εκπνοή του χρόνου
Αθηνά Οικονομάκου: Το ταξίδι του μέλιτος και τα γενέθλια του Τσερέλα!
Διόδια 2026: Δείτε τον χάρτη και το κόστος ανά σταθμό
Πότε ανοίγουν τα σχολεία - Οι αργίες για τη χρονιά 2026-2027
Έκρυψαν εργαζόμενους σε... φέρετρα και ψυγεία για να γλιτώσουν τα πρόστιμα!
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Μαζί Για Το Παιδί: Δωρεά Ιατρικού Εξοπλισμού Στη Δονούσα
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Μαζί για το Παιδί προσέφερε ιατρικό εξοπλισμό στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Δονούσας, με υποστήριξη από το Ίδρυμα Αντώνιος & Ιωάννης Αγγελικούσης.
  • Η δωρεά περιλαμβάνει Monitor ζωτικών λειτουργιών, αναπηρικό καροτσάκι, ζυγαριές και παιδικό νεφελοποιητή, καλύπτοντας τις ανάγκες της μονάδας.
  • Στόχος είναι η βελτίωση των υπηρεσιών υγείας για τους μόνιμους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού.
  • Το Μαζί για το Παιδί έχει ενισχύσει 29 μονάδες υγείας σε όλη την Ελλάδα.
  • Ο οργανισμός εργάζεται για την προστασία παιδιών και την καταπολέμηση της φτώχειας εδώ και 30 χρόνια.

Το Μαζί για το Παιδί, με την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος Αντώνιος & Ιωάννης Αγγελικούσης, προσέφερε τον απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό για την ενίσχυση της λειτουργία του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Δονούσας, που αποτελεί την κύρια δημόσια μονάδα υγείας στο νησί. 

Η δωρεά συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και στη βελτίωση της καθημερινότητας τόσο του ιατρικού προσωπικού όσο και των ασθενών. Στόχος είναι η πλήρης κάλυψη των αναγκών των μόνιμων κατοίκων της Δονούσας, καθώς και των χιλιάδων επισκεπτών που δέχεται το νησί κάθε χρόνο.

Παροχή Ιατρικού Εξοπλισμού 

Η δωρεά του ιατρικού εξοπλισμού καλύπτει το σύνολο των καταγεγραμμένων αναγκών για την αποτελεσματική λειτουργία της μονάδας και περιλαμβάνει ιατρικά μηχανήματα όπως Monitor ζωτικών λειτουργιών αλλά και είδη γενικού ιατρικού εξοπλισμού, όπως αναπηρικό καροτσάκι, ζυγαριά βρεφών, ζυγαριά παιδιών με υψόμετρο και παιδικό νεφελοποιητή.

Η ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής, αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για το Μαζί για το Παιδί. Μέχρι σήμερα, ο Οργανισμός έχει ενισχύσει με ιατρικό εξοπλισμό 29 μονάδες υγείας σε ολόκληρη την Ελλάδα

Λίγα λόγια για το Μαζί για το Παιδί

Το Μαζί για το Παιδί εργάζεται εδώ και 30 χρόνια για την προστασία χιλιάδων παιδιών στη χώρα μας. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών με στόχο κάθε παιδί σε κάθε γωνιά της Ελλάδας να έχει πρόσβαση σε βιώσιμες συνθήκες διαβίωσης και σε ίσες ευκαιρίες. 

Το έργο του Μαζί για το Παιδί επικεντρώνεται στην καταπολέμηση της φτώχειας, στην υγεία και την ψυχική υγεία, στην εκπαίδευση, καθώς και την υποστήριξη πληθυσμών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. 

Είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ), που στηρίζεται σε πόρους από χορηγίες εταιρειών, δωρεές ιδιωτών και από τη διοργάνωση πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Περισσότερα www.mazigiatopaidi.gr
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ
 |
ΔΟΝΟΥΣΑ
 |
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΟΝΟΥΣΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καίγεται Το Φοινικοδάσος Της Πρέβελης Στην Κρήτη - Βίντεο
Ελλαδα
Καίγεται το φοινικοδάσος της Πρέβελης στην Κρήτη - Βίντεο
Φωτιά Ρέθυμνο: Συγκίνηση Στην Κηδεία Του 58χρονου Πυροσβέστη
Ελλαδα
Φωτιά Ρέθυμνο: Βαθιά συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον 58χρονο πυροσβέστη
Ρέθυμνο: «Οι Ριπές Έφταναν Τα 160 χλμ/ώρα» - Μαρτυρία Ψαρά
Ελλαδα
Ρέθυμνο: «Οι ριπές έφταναν τα 160 χλμ/ώρα» - Συγκλονιστική μαρτυρία ψαρά
Ουρές Για Έκδοση Ταυτοτήτων-Διαβατηρίων Στη Λήξη Του Χρόνου
Ελλαδα
Ουρές για έκδοση ταυτοτήτων & διαβατηρίων στην εκπνοή του χρόνου
Φωτιά Ρέθυμνο: Οι Θυελλώδεις Άνεμοι Προκαλούν Αναζωπυρώσεις
Ελλαδα
Ρέθυμνο: Νέα φωτιά στον Ασώματο - Εκκενώνονται οικισμοί
Πότε Ανοίγουν Τα Σχολεία: Οι Αργίες 2026 - 2027
Ελλαδα
Πότε ανοίγουν τα σχολεία - Οι αργίες για τη χρονιά 2026-2027
Αναζωπύρωση Της Φωτιάς Στην Πάρο
Ελλαδα
Φωτιά ξανά στην Πάρο: Μήνυμα 112 για εκκένωση οικισμού
Χρυσός Οδηγός: Ενώνει Δυνάμεις Με Καρδιά Του Παιδιού
Ελλαδα
Ο Χρυσός Οδηγός και «Η Καρδιά του Παιδιού» ενώνουν τις δυνάμεις τους
Τηλεφώνημα Για Βόμβα Στο Κτίριο Του ΕΒΕΑ
Ελλαδα
Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στο ΕΒΕΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top