Χοιρινή τηγανιά: Ο ιδανικός μεζές για τα καλοκαιρινά βράδια

Η συνταγή του Νίκου Ρήγα

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Επιμέλεια STAR.GR
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Η χοιρινή τηγανιά είναι ένα από τα πιο αγαπημένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας, ιδανικό για το οικογενειακό τραπέζι αλλά και για παρέα με καλό κρασί ή παγωμένη μπύρα.

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Ο μάγειρας Νίκος Ρήγας, που συνάντησε το star.gr, μοιράζεται τη δική του αρωματική εκδοχή της συνταγής, όπου η μπύρα πρωταγωνιστεί χαρίζοντας πλούσια γεύση και μοναδικά αρώματα στο χοιρινό.

Με ξερό και φρέσκο κρεμμυδάκι, μουστάρδα, σκόρδο και φρέσκο θυμάρι, η τηγανιά μετατρέπεται σε ένα μελωμένο και απολαυστικό πιάτο που συνοδεύεται ιδανικά με ένα ποτήρι από την αγαπημένη σας μπύρα.

νικος ρηγας

Υλικά

  • 1 κιλό χοιρινό από λαιμό ή σπάλα, κομμένο σε μπουκιές
  • 1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι, κομμένο σε φέτες
  • 4-5 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα
  • 2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
  • 2 κ.σ. μουστάρδα
  • 330 ml ξανθιά μπύρα
  • 2-3 κλωνάρια φρέσκο θυμάρι
  • 60 ml ελαιόλαδο
  • Αλάτι
  • Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

  1. Ζεσταίνετε το ελαιόλαδο σε βαθύ τηγάνι ή πλασοτέ κατσαρόλα και σοτάρετε το χοιρινό σε δυνατή φωτιά μέχρι να πάρει χρώμα από όλες τις πλευρές.
  2. Προσθέτετε το ξερό κρεμμύδι και συνεχίζετε το σοτάρισμα για 3-4 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει.
  3. Ρίχνετε τα φρέσκα κρεμμυδάκια και το σκόρδο και ανακατεύετε για ακόμη 1-2 λεπτά.
  4. Προσθέτετε τη μουστάρδα και ανακατεύετε ώστε να καλύψει ομοιόμορφα το κρέας.
  5. Σβήνετε με την μπύρα και αφήνετε το αλκοόλ να εξατμιστεί για 2-3 λεπτά. Η μπύρα θα απελευθερώσει τα αρώματά της και θα δημιουργήσει μια υπέροχη σάλτσα-ζωμό για το φαγητό.
  6. Χαμηλώνετε τη φωτιά, προσθέτετε τα περισσότερα φύλλα από το φρέσκο θυμάρι, αλατοπιπερώνετε και αφήνετε το φαγητό να σιγομαγειρευτεί για περίπου 30-40 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει το χοιρινό και να δέσει η σάλτσα.
  7. Δοκιμάζετε και διορθώνετε το αλάτι και το πιπέρι, αν χρειάζεται.
  8. Στο τέλος προσθέτετε λίγο ακόμη φρέσκο θυμάρι για έξτρα άρωμα και σερβίρετε αμέσως.
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