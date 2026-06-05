Η χοιρινή τηγανιά είναι ένα από τα πιο αγαπημένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας, ιδανικό για το οικογενειακό τραπέζι αλλά και για παρέα με καλό κρασί ή παγωμένη μπύρα.

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Ο μάγειρας Νίκος Ρήγας, που συνάντησε το star.gr, μοιράζεται τη δική του αρωματική εκδοχή της συνταγής, όπου η μπύρα πρωταγωνιστεί χαρίζοντας πλούσια γεύση και μοναδικά αρώματα στο χοιρινό.

Με ξερό και φρέσκο κρεμμυδάκι, μουστάρδα, σκόρδο και φρέσκο θυμάρι, η τηγανιά μετατρέπεται σε ένα μελωμένο και απολαυστικό πιάτο που συνοδεύεται ιδανικά με ένα ποτήρι από την αγαπημένη σας μπύρα.

Υλικά

1 κιλό χοιρινό από λαιμό ή σπάλα, κομμένο σε μπουκιές

1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι, κομμένο σε φέτες

4-5 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

2 κ.σ. μουστάρδα

330 ml ξανθιά μπύρα

2-3 κλωνάρια φρέσκο θυμάρι

60 ml ελαιόλαδο

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση