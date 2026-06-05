Η χοιρινή τηγανιά είναι ένα από τα πιο αγαπημένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας, ιδανικό για το οικογενειακό τραπέζι αλλά και για παρέα με καλό κρασί ή παγωμένη μπύρα.
Δες όλες τις Master Συνταγές by Mamos
Ο μάγειρας Νίκος Ρήγας, που συνάντησε το star.gr, μοιράζεται τη δική του αρωματική εκδοχή της συνταγής, όπου η μπύρα πρωταγωνιστεί χαρίζοντας πλούσια γεύση και μοναδικά αρώματα στο χοιρινό.
Με ξερό και φρέσκο κρεμμυδάκι, μουστάρδα, σκόρδο και φρέσκο θυμάρι, η τηγανιά μετατρέπεται σε ένα μελωμένο και απολαυστικό πιάτο που συνοδεύεται ιδανικά με ένα ποτήρι από την αγαπημένη σας μπύρα.
Υλικά
- 1 κιλό χοιρινό από λαιμό ή σπάλα, κομμένο σε μπουκιές
- 1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι, κομμένο σε φέτες
- 4-5 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα
- 2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
- 2 κ.σ. μουστάρδα
- 330 ml ξανθιά μπύρα
- 2-3 κλωνάρια φρέσκο θυμάρι
- 60 ml ελαιόλαδο
- Αλάτι
- Φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Εκτέλεση
- Ζεσταίνετε το ελαιόλαδο σε βαθύ τηγάνι ή πλασοτέ κατσαρόλα και σοτάρετε το χοιρινό σε δυνατή φωτιά μέχρι να πάρει χρώμα από όλες τις πλευρές.
- Προσθέτετε το ξερό κρεμμύδι και συνεχίζετε το σοτάρισμα για 3-4 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει.
- Ρίχνετε τα φρέσκα κρεμμυδάκια και το σκόρδο και ανακατεύετε για ακόμη 1-2 λεπτά.
- Προσθέτετε τη μουστάρδα και ανακατεύετε ώστε να καλύψει ομοιόμορφα το κρέας.
- Σβήνετε με την μπύρα και αφήνετε το αλκοόλ να εξατμιστεί για 2-3 λεπτά. Η μπύρα θα απελευθερώσει τα αρώματά της και θα δημιουργήσει μια υπέροχη σάλτσα-ζωμό για το φαγητό.
- Χαμηλώνετε τη φωτιά, προσθέτετε τα περισσότερα φύλλα από το φρέσκο θυμάρι, αλατοπιπερώνετε και αφήνετε το φαγητό να σιγομαγειρευτεί για περίπου 30-40 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει το χοιρινό και να δέσει η σάλτσα.
- Δοκιμάζετε και διορθώνετε το αλάτι και το πιπέρι, αν χρειάζεται.
- Στο τέλος προσθέτετε λίγο ακόμη φρέσκο θυμάρι για έξτρα άρωμα και σερβίρετε αμέσως.