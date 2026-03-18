Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε το φαγητό που λατρεύουν μικροί και μεγάλοι

VIDEOS

Συνταγή Για Λαχταριστή Σοκολατόπιτα
Breakfast@Star: O Xρήστος Μοίρας έκανε ντεμπούτο με το πιο νόστιμο
Οι καλύτερες συνταγές για γλυκά ψυγείου
Σου αρέσουν τα γλυκά ψυγείου; Δες τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή Για Λαδένια Με Ντομάτα
Λαδένια με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και ρίγανη
αυγοσαλάτα
Σου περίσσεψε φαγητό από το πασχαλινό τραπέζι; Τι μπορείς να
αρνίσια πλάτη
Δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε το Πάσχα; Σας έχουμε μία
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή Για Μύδια Αχνιστά!
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο!
Συνταγή για Eύκολη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Φτιάξτε την πιο νόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα
Νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας - Η τέλεια συνταγή!
Συνταγές Για Αλμυρές Τάρτες
Σας αρέσουν οι αλμυρές τάρτες; Μαζέψαμε τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή για σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή για τραγανό και σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή Για Λαχταριστό Χριστουγεννιάτικο Κέικ
Συνταγή για χριστουγεννιάτικο κέικ
Συνταγή Για Νόστιμες Δίπλες
Δες την πιο νόστιμη συνταγή για χριστουγεννιάτικες δίπλες
Συνταγή για χοιρινό γεμιστό με μανιτάρια
Δεν ξέρεις τι να φτιάξεις τα Χριστούγεννα; Δες μία υπέροχη
Συνταγή Για Χριστουγεννιάτικο Σουφλέ
Xριστουγεννιάτικο σουφλέ για το εορταστικό σας τραπέζι
Συνταγή Για Γιορτινό Αρνί Γκιούλμπασι,
O Hλίας Παναγιώτου έδωσε την απόλυτη γιορτινή συνταγή
Προβολή 5 από 15
Ένα φαγητό υγιεινό που λατρεύουν μικροί και μεγάλοι ετοίμασε το πρωί της Τετάρτης ο Γιώργος Ρήγας στην εκπομπή Breakfast@Star.

Χυλοπίτες με κοκκινιστό κοτόπουλο σπανάκι και φέτα

Κοτόπουλο με χυλοπίτες/ Μαγειρική στο Breakfast@Star

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα και έφτιαξε ένα νόστιμο πιάτο που μας φέρνει αναμνήσεις από τα παιδικά μας χρόνια στο χωριό. Αυτό δεν είναι άλλο από κοτόπουλο με χυλοπίτες και τριμμένη ντομάτα.

Γιώργος Ρήγας: Πεντανόστιμες παπαρδέλες με κοτόπουλο αλά κρεμ

Ο Γιώργος Ρήγας έδειξε στους τηλεθεατές του Star όλη τη διαδικασία.

Κοτόπουλο με χυλοπίτες 

Υλικά της Συνταγής

 • 1 κοτόπουλο κομμένο
 • 400 γρ. χυλοπίτες
 • 1 μεγάλο κρεμμύδι
 • 1 καρότο
• 1 κλωνάρι σέλερι
• 2 σκελίδες σκόρδο
• 400 γρ. τριμμένη ντομάτα
• 3–4 κ.σ. ελαιόλαδο
• 1 κ.σ. πελτέ ντομάτας
 • 1 μικρό ξυλάκι κανέλα 
• Αλάτι
• Πιπέρι
• 1 πρέζα ζάχαρη
 • 80–100 γρ. τριμμένη γραβιέρα
 

Εκτέλεση της Συνταγής

1. Σοτάρουμε το κοτόπουλο Σε κατσαρόλα βάζουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε τα κομμάτια κοτόπουλου μέχρι να πάρουν ωραίο χρυσαφένιο χρώμα. 2. Προσθέτουμε τα λαχανικά Ρίχνουμε το κρεμμύδι, το καρότο και το σέλερι και τα σοτάρουμε για 3–4 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν. Προσθέτουμε και το σκόρδο. 3. Φτιάχνουμε τη σάλτσα Ρίχνουμε τον πελτέ και τον σοτάρουμε λίγο. Προσθέτουμε την τριμμένη ντομάτα, αλάτι, πιπέρι, τη ζάχαρη και την κανέλα. 4. Μαγείρεμα Ρίχνουμε περίπου 2–3 ποτήρια ζεστό νερό και αφήνουμε το κοτόπουλο να σιγομαγειρευτεί 35–40 λεπτά. 5. Βάζουμε τις χυλοπίτες Προσθέτουμε λίγο ακόμη ζεστό νερό αν χρειάζεται και ρίχνουμε τις χυλοπίτες. Βράζουμε 10–12 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν και να δέσει η σάλτσα. 6. Τελείωμα Σερβίρουμε με τριμμένη γραβιέρα ή κεφαλοτύρι από πάνω.

