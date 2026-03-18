Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε το φαγητό που λατρεύουν μικροί και μεγάλοι

Ένα φαγητό υγιεινό που λατρεύουν μικροί και μεγάλοι ετοίμασε το πρωί της Τετάρτης ο Γιώργος Ρήγας στην εκπομπή Breakfast@Star.

Κοτόπουλο με χυλοπίτες/ Μαγειρική στο Breakfast@Star

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα και έφτιαξε ένα νόστιμο πιάτο που μας φέρνει αναμνήσεις από τα παιδικά μας χρόνια στο χωριό. Αυτό δεν είναι άλλο από κοτόπουλο με χυλοπίτες και τριμμένη ντομάτα.

Ο Γιώργος Ρήγας έδειξε στους τηλεθεατές του Star όλη τη διαδικασία.

Κοτόπουλο με χυλοπίτες

Υλικά της Συνταγής

• 1 κοτόπουλο κομμένο

• 400 γρ. χυλοπίτες

• 1 μεγάλο κρεμμύδι

• 1 καρότο

• 1 κλωνάρι σέλερι

• 2 σκελίδες σκόρδο

• 400 γρ. τριμμένη ντομάτα

• 3–4 κ.σ. ελαιόλαδο

• 1 κ.σ. πελτέ ντομάτας

• 1 μικρό ξυλάκι κανέλα

• Αλάτι

• Πιπέρι

• 1 πρέζα ζάχαρη

• 80–100 γρ. τριμμένη γραβιέρα



Εκτέλεση της Συνταγής

1. Σοτάρουμε το κοτόπουλο Σε κατσαρόλα βάζουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε τα κομμάτια κοτόπουλου μέχρι να πάρουν ωραίο χρυσαφένιο χρώμα. 2. Προσθέτουμε τα λαχανικά Ρίχνουμε το κρεμμύδι, το καρότο και το σέλερι και τα σοτάρουμε για 3–4 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν. Προσθέτουμε και το σκόρδο. 3. Φτιάχνουμε τη σάλτσα Ρίχνουμε τον πελτέ και τον σοτάρουμε λίγο. Προσθέτουμε την τριμμένη ντομάτα, αλάτι, πιπέρι, τη ζάχαρη και την κανέλα. 4. Μαγείρεμα Ρίχνουμε περίπου 2–3 ποτήρια ζεστό νερό και αφήνουμε το κοτόπουλο να σιγομαγειρευτεί 35–40 λεπτά. 5. Βάζουμε τις χυλοπίτες Προσθέτουμε λίγο ακόμη ζεστό νερό αν χρειάζεται και ρίχνουμε τις χυλοπίτες. Βράζουμε 10–12 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν και να δέσει η σάλτσα. 6. Τελείωμα Σερβίρουμε με τριμμένη γραβιέρα ή κεφαλοτύρι από πάνω.

Δείτε το Breakfast@Star