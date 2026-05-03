Τest Drive: Στο τιμόνι του νέου Chery Tiggo 4 Hybrid 1.5 204 PS

Δυναμική επίθεση στην αγορά

03.05.26 , 09:05 Τest Drive: Στο τιμόνι του νέου Chery Tiggo 4 Hybrid 1.5 204 PS
Τest Drive: Στο τιμόνι του νέου Chery Tiggo 4 Hybrid 1.5 204 PS
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Chery έχει μπει ήδη δυναμικά στην αγορά με μοντέλα τα οποία διακρίνονται για την δυναμική σχεδίαση, τον πλούσιο εξοπλισμό και την υβριδική τεχνολογία σε τιμή που βάζει σε πονοκέφαλο τον ανταγωνισμό στην αγορά. Πήραμε για δοκιμή το μικρότερο SUV της μάρκας το Chery Tiggo 4  στην έκδοση Hybrid 1.5 μ,ε τους 204 ίππους . 

Σχεδιαστικά το Tiggo 4 ακολουθεί την ταυτότητα των μεγαλύτερων μοντέλων. Χωρίς ακρότητες μπροστά ξεχωρίζει η  μεγάλη κάθετη μάσκα με τα τρισδιάστατα ένθετα που έχουν διαμαντένιο σχήμα . Τα; στενόμακρα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας  LED «δένουν» αρμοκικά με την μάσκα . Ta  κάθετα λεπτά φώτα ημέρας και ο μεγάλος προφυλακτήρας με τις ανάγλυφες γραμμές συμπληρώνουν τη δυναμική εικόνα.

Οι ίδιες καθαρές, απαλές γραμμές διατρέχουν το αμάξωμα  το οποίο καταλήγει σε ένα εξίσου εντυπωσιακό πίσω μέρος. Τα επίσης λεπτά φωτιστικά σώματα δένουν μεταξύ τους με μια φωτεινή λωρίδα προσδίδοντας μια φουτουριστική εικόνα ειδικά  το βράδυ.

Επιλογή η οποία παραπέμπει οπτικά στο σαφώς μεγαλύτερο Tiggo 7. Όσον αφορά τις διαστάσεις το  Tiggo 4 έχει μήκος 4.320 mm, πλάτος 1.831 mm και ύψος 1.653 mm, με  το μεταξόνιο φτάνει στα 2.610 mm. Επίσης το μπροστινό  και πίσω μετατρόχιο είναι 1.550 mm,

Περνώντας το εσωτερικό δεν μπορούμε παρά να σταθούμε στην πολύ καλή ποιότητα κατασκευής με τα μαλακά πλαστικά που μας έχουν συνηθίσει τα τελευταία χρόνια οι Κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες . Και όπως πάλι συνηθίζουν η τεχνολογία γίνεται ορατή με τις δυο μεγάλες οθόνες που ενώνονται μεταξύ τους σχηματίζοντας ένα πάνελ.

Η κάθε μια οθόνη έχει 12,3  Η μια μπροστά από τον οδηγό είναι ο ψηφιακός πίνακας οργάνων με δυνατότητα ρύθμισης γραφικών. Η  διπλανή κεντρική είναι η οθόνη χειρισμού των συστημάτων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Έχει υψηλή ευκρίνεια και επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 8155 που προσφέρει μεγαλύτερη και πιο γρήγορη απόκριση στις εντολές.

Υπάρχει συνδεσιμότητα Bluetooth με  Apple CarPlay και Android Auto, Μας άρεσε η επιλογή φυσικών διακοπτών .ακριβώς από πάνω από την επιφάνεια αφής για τον χειρισμό του αυτόματου ηλεκτρονικού κλιματισμού.

Ο εξοπλισμός είναι πλουσιότατος με σύστημα Keyless Entry εκκίνηση και σβήσιμο κινητήρα χωρίς κλειδί, αισθητήρες στάθμευσης, κάμερα οπισθοπορείας με  περιφερειακή όραση 540 μοιρών, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, Hill Start Assist, . Υπάρχουν και προγράμματα οδήγησης Drive Modes ECO και Sport,

Η ασφάλεια είναι σε υψηλά επίπεδα καθώς υπάρχουν διαθέσιμα  24 συστήματα  ADAS στον στάνταρ εξοπλισμό, Δεν ήταν λίγες οι φορές που ενεργοπο΄'ιηθηκαν ειδικά όταν κάποιος αποφάσισε ξαφνικά να αλλάξει μπροστά μας λωρίδα και μάλιτσα χωρίς να βγάλει φλας.

Οι χώροι για τους επιβάτες είναι ικανοποιητικοί για την κατηγορία που ανήκει το Chery Tiggo 4 Hybrid 1.5 204 PS. Τα καθίσματα σε αφήνουν ξεκούραστο ακόμη και μετά από πολύωρα ταξίδια ενώ τα  μπροστινα λεχουν ενσωματωμένα προσκέφαλα να είναι θερμαιν΄πομενα με ηλεκτρικές ρυθμίσεις.

Οι πίσω έχουν «αέρα» 18 εκατοστά για τα γόνατα τους και 9 εκατοστά για τα κεφάλια τους . Ο χώρος αποσκευών είναι στα 430 λίτρα με το σχήμα του δαπέδου να έχει επηρεαστεί σχηματίζοντας ένα εξόγκωμα λόγω της ύπαρξης μπαταρίας του υβριδικού συστήματος κάτω από αυτό. Το Chery Tiggo 4 «πατάει» σε μια  ανανεωμένη πλατφόρμα η οποία έχει σχεδιαστεί  για να υποστηρίζει πολλαπλές παραλλαγές κινητήρων όπως είναι απλοί  βενζινοκινητήρες mild-hybrid και hybrid.

Για να ξεκινήσεις πρέπι να φορέσεις την ζώνη ασφαλείας ένα από τυα σωστά μέτρα ασφαλείας της Chery. Το δυνατό χαρτί του μοντέλου της δοκιμής μας  κρύβεται κάτω από το καπό εκεί όπου συναντάμε το προηγμένο σύστημα full hybrid  που απ[οτελείται από έναν βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων απόδοσης  95 ίππων και μέγιστης ροπής 125 Nm, και έναν δεύτερο ηλεκτροκινητήρα. Συνδυαστικά οι δυτο κινητήρες αποδίδουν 204 ίππους και 310 Nm ροπής. Η μπαταρία του υβριδικού συστήματος τεχνολογίας LFP έχει χωρητικότητα 1,83 kWh,  

Η λειτουργία του υβριδικού συστήματος με το αυτόματο κιβώτιο e-DHT χαρακτηρίζεται ομαλή και πολιτισμένη και στοχεύει στην οικονομία, Στην πράξη το υβριδικό ΄συνολο λειτουργεί δίνοντας προτεραιότητα στο ηλεκτρικό μοτέρ με τον θερμικό κινητήρα να φορτίζει την μπαταρία και να προσφέρει επιπλέον ισχύ όταν χρειαστεί

Τώρα όταν κινηθείς στον ανοιχτό δρόμο ο βενζινοκινητήρας παίρνει τον πρώτο ρόλο με τον ηλεκτροκινητήρα να υποβοιηθά. Να θυμίσουμε ότι η κίνηση μεταφέρεται στους εμπρός τροχούς μέσω του αυτόματου κιβωτίου μιας σχέσης του οποίου η λειτουργία θυμίζει CVT. Πάντως αυτό που παρατηρήσαμε είναι οτι δεν είναι λίγες οι φορές που εμπλέκεται ο βενζινοκινητήρας κάτι που αντιλαμβάνεσαι από τον θόρυβο ειδικά όταν αποφασίσεις να επιταχύνεις.

Η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 150 χλμ./ώρα με τα 0-100 χλμ./ώρα στην σπορ επιλογή προγράμματος οδήγησης να έρχονται σε  8,9 δευτερόλεπτα. Αυτό που αντιληφθήκαμε κατά την διάρκεια της δοκιμής είναι ότι όλα λειτουργούν πτρος όφελος της οικονομίας. Έτσι μέσα στην πόλη όπου περνάει το αυτοκίνητο μεγαλύετρο μέροςε της«ζωής» του χάρη στην μεγάλη μπαταρία που χαρίζει μεγαλύτερη ηλκετρική κίνηση η  κατανάλωση δεν ξεπερνά τα 4 ,5 λίτρα ανά 100 χλμ.

Βγαίνοντας στον ανοιχτό δρόμο η κατανάλωση ανεβαίνει κατά 1 λίτρο περίπου ενώ σε μικτές συνθήκες η μέση κατανάλωση καυσίμου κυμαίνεται στα 6 λίτρα/100 χλμ σο οικονομικό πρόγραμμα οδήγησης. Εκπομπές CO2 είναι 120 γρμ./χλμ με βάση τις μετρήσεις WLTP.Η διάταξη της ανάρτησης είναι γόνατα MacPherson, και ημιάκαμπτος άξονας πίσω με την ρύθμιση να ισορροπεί μεταξύ άνεσης και μειωμένων κλίσεων του αμαξώματος στις στροφές . Εκεί όπου το Tiggo 4 αποδεικνύει την στιβαρότητα της κατασκευής.

Η πλούσια ομπρέλα ηλκετρονικών συστημάτων διορθώνει την όποιά υποστροφική τάση εμφανιστεί όταν ξεπεράσεις τα όρια. Το σύστημα διεύθυνσης  χρειάζεται περίπου 2, 6 στροφές από άκρη σε άκρη με τον κύκλο στροφής να είναι στα 1ι0,5 μέτρα, τιμές που βοηθούν στους ελιγμούς μέσα στην πόλη.  Στον ανοιχτό δρόμο Chery Tiggo 4 Hybrid 1.5 204 PS είναι σταθερό χωρίς πλεύσεις  .

Η απόσταση από το έδαφος των 162 mm σε προτρέπει  να μπεις σε χωματόδρομο ακόμη και αν είναι απότομος, απλά δεν πρέπει να ξεθαρρεύεις γιατί η έλλειψη τετρακίνησης μπορεί να σε βάλει σε μπελάδες αν κάνεις παράτολμες ενέργειες ειδικά σε λασπωμένες ή αμμώδεις  επιφάνειες.

Πάντως η κίνηση σε χωματόδρομο απέδειξε την στιβαρότητα της κατασκευής καθώς απουσιάζαν ενοχλητικοί τριγμοί .Το σύστημα πέδησης με το γνωστή αίσθηση πέδησής λόγω ανάκτησης ενέργειας με τους 4 δίσκους είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά.   

Και πάμε στο πιο δυνατό σημείο του   Chery Tiggo 4 Hybrid 1.5 204 PS ποπυ δεν είναι άλλη από την τιμή και την εγγύηση που προσφέρεται όπως είδαμε και πιο πάνω ο εξοπλισμός άνεσης και ασφάλειας είναι πλούσιος , με την εγγύηση να φτάνει στα 12 χρόνια χάρη στο επιπλέον πρόγραμμα των 5 ετών του Ομίλου Σπανού με κόστος 300 ευρώ που συμπληρώνει τα 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης. Οι τιμές ξεκινούν από τις 22.900 ευρώ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ

