Renault 4 ETech και Renault 5 ETech: Πέντε αστέρια από τον Green NCAP

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα των δοκιμών

Renault 4 ETech και Renault 5 ETech: Πέντε αστέρια Από Τον Green NCAP
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αστάθειας και αυξανόμενου κόστους καυσίμων, οι οδηγοί οχημάτων επανεξετάζουν τις επιλογές τους. Η μετάβαση από τη βενζίνη ή το diesel σε εναλλακτικά συστήματα κίνησης βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Ωστόσο, οι διαθέσιμες επιλογές είναι πολλές: mild hybrid, full hybrid, plug in hybrid, range extender και αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα ανταγωνίζονται για την προτίμηση των καταναλωτών. 

Renault 4 ETech και Renault 5 ETech: Πέντε αστέρια Από Τον Green NCAP

Η επιλογή ενός οχήματος που προσφέρει τη βέλτιστη περιβαλλοντική λύση, χαμηλό κόστος χρήσης και πρακτικότητα στην καθημερινότητα δεν είναι απλή υπόθεση. O ανεξάρτητος οργανισμός Green NCAP, μέσα από εκτενείς και ανεξάρτητες δοκιμές, παρέχει αξιόπιστα δεδομένα, ώστε οι οδηγοί να μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Renault 4 ETech και Renault 5 ETech: Πέντε αστέρια Από Τον Green NCAP

Διπλή πεντάστερη διάκριση για τα νέα Renault 4 και Renault 5 ETech electric
Τα αυθεντικά Renault 4 και Renault 5 αποτέλεσαν σύμβολα πρακτικότητας, γοητείας και προσιτής μετακίνησης, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της πετρελαϊκής κρίσης της δεκαετίας του 1970. Σήμερα, οι σύγχρονες, αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις τους, Renault 4 ETech electric και Renault 5 ETech electric, επαναπροσδιορίζουν τη φιλοσοφία αυτή για την εποχή της ηλεκτροκίνησης, αποσπώντας τη μέγιστη πεντάστερη βαθμολογία βιωσιμότητας από τον Green NCAP.

Renault 4 ETech και Renault 5 ETech: Πέντε αστέρια Από Τον Green NCAP
Εξαιρετικές επιδόσεις σε όλους τους δείκτες
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δοκιμών:
⦁    Το Renault 5 ETech electric πέτυχε 9,1/10 στον δείκτη Clean Air και 9,3/10 στην Ενεργειακή Απόδοση.
⦁    Το Renault 4 ETech electric σημείωσε 9,4/10 στον δείκτη Clean Air, χάρη και στα χαρακτηριστικά που περιορίζουν τη φθορά των ελαστικών.
⦁    Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η επίδοση των δύο μοντέλων στην κατηγορία Greenhouse Gas Emissions (Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου), όπου απέσπασαν τη μέγιστη δυνατή βαθμολογία. Σε σύγκριση με πολλά άλλα οχήματα, τα Renault 4 και Renault 5 επιβαρύνουν σημαντικά λιγότερο το κλίμα, όταν αξιολογούνται σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους — από την παραγωγή και την κατασκευή της μπαταρίας, έως τη χρήση και την ανακύκλωση στο τέλος ζωής.

Renault 4 ETech και Renault 5 ETech: Πέντε αστέρια Από Τον Green NCAP
Παράλληλα, τα δύο μοντέλα υποστηρίζουν αμφίδρομη φόρτιση (V2L _vehicle to load), επιτρέποντας την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών ή ακόμη και την επιστροφή ενέργειας στο δίκτυο (V2G_vehicle to grid). Σε πραγματικές συνθήκες δοκιμών, παρουσίασαν ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα στη φόρτιση, τη θέρμανση της καμπίνας και την κατανάλωση ενέργειας.


 

