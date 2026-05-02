Στο απολαυστικό και γεμάτο ένταση επεισόδιο του LINGO, οι ανατροπές δεν έλειψαν, με ένα ορθογραφικό λάθος να αλλάζει τις ισορροπίες και να επηρεάζει καθοριστικά την εξέλιξη του παιχνιδιού.

Ο Νίκος Μουτσινάς, με το χαρακτηριστικό του χιούμορ και την άμεση αλληλεπίδραση με τους παίκτες, προσπάθησε να διαχειριστεί την ένταση που δημιουργήθηκε σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό γύρο, όπου η ταχύτητα σκέψης και η σωστή ορθογραφία αποδείχθηκαν καθοριστικές.

Στον συγκεκριμένο γύρο, οι ομάδες κλήθηκαν να βρουν λέξεις που ξεκινούσαν από το γράμμα «Ψ», με τον χρόνο να πιέζει ασφυκτικά και τις απαντήσεις να διαδέχονται η μία την άλλη με γρήγορο ρυθμό.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας, ο Διονύσης έδωσε μία απάντηση που περιείχε ορθογραφικό λάθος, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο από τον παρουσιαστή και την παραγωγή.

«Ψείρα», «ψυγείο» και διάφορες προσπάθειες ακούστηκαν στο πλατό, με τους παίκτες να προσπαθούν να δώσουν τη σωστή απάντηση μέσα σε δευτερόλεπτα, ενώ δεν έλειψαν και οι διαφωνίες για το αν κάποιες λέξεις ήταν σωστές ή όχι.

O παίκτης είπε «Ψυγείο» συλλαβίζοντας πάνω στην ένταση τα γράμματα είπε Ι, αντί ΕΙ.

Το συγκεκριμένο λάθος στάθηκε αρκετό ώστε να επηρεάσει την εξέλιξη του γύρου, δίνοντας ουσιαστικά την ευκαιρία στην αντίπαλη ομάδα να ανακτήσει το προβάδισμα.

