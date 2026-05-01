Αναχώρησε για τη Βιέννη ο Akylas, προκειμένου να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη και γεμάτη προσμονή στιγμή λίγο πριν τον μεγάλο ευρωπαϊκό διαγωνισμό.

Το πρωί της Παρασκευής, από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ο καλλιτέχνης μίλησε στους δημοσιογράφους λίγο πριν επιβιβαστεί στην πτήση του, εκφράζοντας τη συγκίνησή του για το ταξίδι που ξεκινούσε.

«Το κομμάτι είναι αφιερωμένο στη μητέρα μου και στους γονείς που προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο για τα παιδιά τους», δήλωσε χαρακτηριστικά, δίνοντας έναν πιο προσωπικό τόνο στην αποστολή του.

Με τη Eurovision να απέχει λιγότερο από δύο εβδομάδες, ο Akylas εμφανίστηκε έτοιμος για τις τελικές πρόβες στη Βιέννη, με στόχο να παρουσιάσει ένα άρτιο αποτέλεσμα πάνω στη σκηνή.

«Είμαι τόσο χαρούμενος, σας παίρνω όλους μαζί σε αυτό το ταξίδι», είπε αρχικά, απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους και στο κοινό που τον παρακολουθούσε, δείχνοντας πως αντιμετωπίζει τη συμμετοχή του ως μια συλλογική εμπειρία.

Στη συνέχεια αποκάλυψε λεπτομέρειες για τη διαδικασία των προβών, σημειώνοντας: «Έχουμε όλη την Ελλάδα στην καρδιά μας, μη σταματάτε ποτέ να κυνηγάτε τα όνειρά σας». Παράλληλα ανέφερε για το σκηνικό και την εμπειρία που τον περίμενε: «Το stage είναι πανέμορφο, ανυπομονώ, είμαι άνθρωπος που αγχώνεται πάρα πολύ αλλά τώρα δεν νιώθω το άγχος αλλά τον ενθουσιασμό».

Ο ίδιος δεν έκρυψε τη συναισθηματική του φόρτιση και σε ερώτηση για το τι θα έλεγε στον μικρότερο εαυτό του απάντησε: «Να έχει υπομονή, θα περάσει πολλά, αλλά αν δεν σταματήσει να πιστεύει στα όνειρά του θα έρθουν πολύ μεγάλα πράγματα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ευρωπαϊκή περιοδεία προώθησης του τραγουδιού, λέγοντας: «Μου έκανε τεράστια εντύπωση το ότι ο κόσμος ήδη γνωρίζει το τραγούδι και το τραγουδά σε όλες τις χώρες που επισκεφθήκαμε. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μένα». Όπως φάνηκε, η ανταπόκριση του κοινού στο εξωτερικό του είχε δώσει έξτρα αυτοπεποίθηση πριν τη μεγάλη εμφάνιση.

Στη Βιέννη ο Akylas – Πάντα στο πλευρό του ο Φωκάς Ευαγγελινός

Στην κάμερα μίλησε και ο Φωκάς Ευαγγελινός, ο οποίος βρίσκεται στο πλευρό της ελληνικής αποστολής, δηλώνοντας: «Σήμερα ο Akylas θα επισκεφτεί το σκηνικό του για να το συνηθίσει και ελπίζουμε να σας κάνουμε χαρούμενους, ζητάνε τον Akyla από παντού και από αύριο αρχίζει ο όμορφος αυτός αγώνας».

Κική Τσόλκα-Φωκάς Ευαγγελινός-Akylas-Παρθένα Χοροζίδου

Ο Akylas αναμενόταν να εμφανιστεί αρχικά στις 12 Μαΐου, στον Α’ ημιτελικό της Eurovision, διεκδικώντας την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου.

Την ίδια περίοδο, το τραγούδι «Ferto» κατέγραφε σημαντική άνοδο στα προγνωστικά, ανεβαίνοντας από την 5η θέση στις αρχές της εβδομάδας στη 2η θέση, πίσω μόνο από τη Φινλανδία που εξακολουθούσε να θεωρείται το μεγάλο φαβορί της διοργάνωσης.