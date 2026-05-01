Akylas: Αναχώρησε για τη Βιέννη: «Σας παίρνω όλους μαζί σε αυτό το ταξίδι»

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Πηγή: Φωτογραφίες NDP
Οι δηλώσεις του Akyla πριν ''πετάξει'' για Βιέννη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αναχώρησε για τη Βιέννη ο Akylas, προκειμένου να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη και γεμάτη προσμονή στιγμή λίγο πριν τον μεγάλο ευρωπαϊκό διαγωνισμό.

Το πρωί της Παρασκευής, από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ο καλλιτέχνης μίλησε στους δημοσιογράφους λίγο πριν επιβιβαστεί στην πτήση του, εκφράζοντας τη συγκίνησή του για το ταξίδι που ξεκινούσε.

Eurovision 2026: Το Star.gr στο «Ferto Kick-off Party» με τον Akyla!

«Το κομμάτι είναι αφιερωμένο στη μητέρα μου και στους γονείς που προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο για τα παιδιά τους», δήλωσε χαρακτηριστικά, δίνοντας έναν πιο προσωπικό τόνο στην αποστολή του.

Με τη Eurovision να απέχει λιγότερο από δύο εβδομάδες, ο Akylas εμφανίστηκε έτοιμος για τις τελικές πρόβες στη Βιέννη, με στόχο να παρουσιάσει ένα άρτιο αποτέλεσμα πάνω στη σκηνή.

Φωκάς Ευαγγελινός στο Star.gr: «Ο Akylas ξεχωρίζει για το θάρρος του»

«Είμαι τόσο χαρούμενος, σας παίρνω όλους μαζί σε αυτό το ταξίδι», είπε αρχικά, απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους και στο κοινό που τον παρακολουθούσε, δείχνοντας πως αντιμετωπίζει τη συμμετοχή του ως μια συλλογική εμπειρία.

Στη συνέχεια αποκάλυψε λεπτομέρειες για τη διαδικασία των προβών, σημειώνοντας: «Έχουμε όλη την Ελλάδα στην καρδιά μας, μη σταματάτε ποτέ να κυνηγάτε τα όνειρά σας». Παράλληλα ανέφερε για το σκηνικό και την εμπειρία που τον περίμενε: «Το stage είναι πανέμορφο, ανυπομονώ, είμαι άνθρωπος που αγχώνεται πάρα πολύ αλλά τώρα δεν νιώθω το άγχος αλλά τον ενθουσιασμό».

Ο ίδιος δεν έκρυψε τη συναισθηματική του φόρτιση και σε ερώτηση για το τι θα έλεγε στον μικρότερο εαυτό του απάντησε: «Να έχει υπομονή, θα περάσει πολλά, αλλά αν δεν σταματήσει να πιστεύει στα όνειρά του θα έρθουν πολύ μεγάλα πράγματα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ευρωπαϊκή περιοδεία προώθησης του τραγουδιού, λέγοντας: «Μου έκανε τεράστια εντύπωση το ότι ο κόσμος ήδη γνωρίζει το τραγούδι και το τραγουδά σε όλες τις χώρες που επισκεφθήκαμε. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μένα». Όπως φάνηκε, η ανταπόκριση του κοινού στο εξωτερικό του είχε δώσει έξτρα αυτοπεποίθηση πριν τη μεγάλη εμφάνιση.

Στην κάμερα μίλησε και ο Φωκάς Ευαγγελινός, ο οποίος βρίσκεται στο πλευρό της ελληνικής αποστολής, δηλώνοντας: «Σήμερα ο Akylas θα επισκεφτεί το σκηνικό του για να το συνηθίσει και ελπίζουμε να σας κάνουμε χαρούμενους, ζητάνε τον Akyla από παντού και από αύριο αρχίζει ο όμορφος αυτός αγώνας».

Ο Akylas αναμενόταν να εμφανιστεί αρχικά στις 12 Μαΐου, στον Α’ ημιτελικό της Eurovision, διεκδικώντας την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου.

Την ίδια περίοδο, το τραγούδι «Ferto» κατέγραφε σημαντική άνοδο στα προγνωστικά, ανεβαίνοντας από την 5η θέση στις αρχές της εβδομάδας στη 2η θέση, πίσω μόνο από τη Φινλανδία που εξακολουθούσε να θεωρείται το μεγάλο φαβορί της διοργάνωσης.

