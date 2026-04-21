Φωκάς Ευαγγελινός στο Star.gr: «Ο Akylas ξεχωρίζει για το θάρρος του»

Τι λέει για τον ρόλο της Παρθένας Χοροζίδου στη Eurovision

Ο Φωκάς Ευαγγελινός μιλά στο Star.gr και τη δημοσιογράφο Αθανασία Βογιάρη λίγο πριν η ελληνική αποστολή αναχωρήσει για τη Βιέννη και τη Eurovision 2026
Λίγες μόλις ημέρες πριν την αναχώρηση της ελληνικής αποστολής για τη Eurovision της Βιέννης, ο Φωκάς Ευαγγελινός μιλά στο Star.gr και τη δημοσιογράφο Αθανασία Βογιάρη για την προετοιμασία, την ομάδα που έφτιαξε αλλά – κυρίως – τον Akyla και το χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει σε εκείνον. 

«Δεν είναι η λάμψη του, ούτε το καλλιτεχνικό του εκτόπισμα που τον κάνουν να ξεχωρίζει. Ξεχωρίζει για το θάρρος του, το πόσο πιστεύει αυτό που παρουσιάζει και δίνει όλο τον εαυτό του γι’ αυτό».

Akylas στο Star.gr: «Θα ήταν όνειρο να καταφέρουμε να το φέρουμε ξανά!»

Ο Φωκάς Ευαγγελινός στο Star.gr

Ευαγγελινός και Akylas στην Press Day της ΕΡΤ για τη Eurovision / NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Από τα πρώτα κιόλας λεπτά της συζήτησης, ο γνωστός χορογράφος θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, ξεκαθαρίζοντας: «Η Παρθένα Χοροζίδου δε θα κάνει τη μαμά του Akyla. Για να λήξει αυτό το θέμα». Και κάπως έτσι, με μια δόση χιούμορ και ευθύτητας, διέψευσε την είδηση που έκανε τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες. 

Ο ίδιος περιγράφει τις πρόβες ως μια εμπειρία σχεδόν συγκινητική: «Οι πρόβες πήγαν καταπληκτικά γιατί είναι ένα team φοβερό. Οι συνεργάτες υπέροχοι και όλοι μαζί είχαμε ένα κοινό όραμα». Δεν πρόκειται απλώς για μια σκηνική παρουσία, αλλά για μια ολοκληρωμένη αφήγηση που καλείται να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις ενός διεθνούς τηλεοπτικού διαγωνισμού. Η σκηνή θα γίνει η πίστα του video game του Akyla και τα άτομα που θα δούμε στη σκηνή μαζί του θα είναι κι αυτά χαρακτήρες του παιχνιδιού. 

«Ο Akylas μέσα από αυτό που παρουσίασε… δεν έχει μετακινηθεί από τη θέση του, αλλά πρέπει να προσαρμοστεί πια σε μια σκηνή της Eurovision με τα ανάλογα props», εξηγεί, αναφερόμενος στη μετάβαση από τη σύλληψη στην υλοποίηση. Με σκηνικά του Γιάννη Μουρίκη και τη συμβολή video artist, το αποτέλεσμα θα τραβήξει το ενδιαφέρον της Ευρώπης. «Ήταν μια διαδρομή μαγική, αισθάνομαι γεμάτος και όμορφα… κάθε φορά που το βλέπω συγκινούμαι».

Akylas στο star.gr πριν τη Eurovision: «Θέλω να τους κάνω περήφανους»

Φωκάς Ευαγγελινός στο Star.gr: «Δε βάλαμε χορευτές – βάλαμε χαρακτήρες»

Στην εμφάνιση της ελληνικής συμμετοχής δε θα υπάρχουν απλώς performers, αλλά ρόλοι. «Είναι τέσσερα άτομα που αποφασίσαμε με τον Akyla να είναι character πια. Δε βάλαμε χορευτές για να χορέψουν κάτι».

Μάλιστα, η συμμετοχή της Παρθένας Χοροζίδου αποτέλεσε έκπληξη ακόμη και για την ίδια: «Όταν της έκανα την πρόταση μου είπε “Είσαι τρελός Φωκά;” και μετά μου είπε “Ναι, γιατί πότε θα ξαναπάω στη Eurovision;”». Δίπλα της, ο Χρήστος Νικολάου, ο Μιχάλης Μιχαηλίδης και ένας ακόμη χορευτής, ο Κωνσταντίνος Καρυπίδης, συνθέτουν τη συνολική εικόνα που εμπνεύστηκε και υλοποίησε. 

Σε μια παραγωγή τέτοιου μεγέθους, το άγχος είναι αναπόφευκτο. Όμως ο Ευαγγελινός το βλέπει αλλιώς: «Άγχος υπάρχει, είναι δημιουργικό… το μόνο άγχος είναι και όμορφο άγχος να δούμε το αποτέλεσμα από αυτό που ονειρευτήκαμε. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένας τηλεοπτικός διαγωνισμός».

Eurovision 2026 - Αποκάλυψη: Η Παρθένα Χοροζίδου στη σκηνή με τον Akylas

Σε μια παραγωγή τέτοιου μεγέθους, το άγχος είναι αναπόφευκτο. Όμως ο Ευαγγελινός το βλέπει αλλιώς

Ο Φωκάς Ευαγγελινός αποκαλύπτει για τη σκηνική παρουσία της Ελλάδας στη Eurovision 2026 / NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα θα εμφανιστεί στην 4η θέση του Α’ Ημιτελικού της Eurovision 2026, την Τρίτη 12 Μαΐου, σύμφωνα με τη σειρά εμφάνισης των χωρών στους δύο Ημιτελικούς.

Στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού συμμετέχουν συνολικά 35 χώρες, με τις «Big Four» (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία) και τη διοργανώτρια Αυστρία να περνούν απευθείας στον τελικό.

Στον ημιτελικό που διαγωνίζεται η Ελλάδα, δικαίωμα ψήφου έχουν επίσης η Γερμανία και η Ιταλία. Η πρόκριση για τον μεγάλο τελικό θα κριθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των κριτικών επιτροπών

 

Κάμερα: Άμπερ Ντόκου 

