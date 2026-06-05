Η Σίσσυ Χρηστίδου διανύει μία από τις πιο ισορροπημένες και δημιουργικές περιόδους της ζωής της, έχοντας υιοθετήσει έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής που της έχει χαρίσει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Η γνωστή παρουσιάστρια έχει καταφέρει να χάσει πολλά κιλά το τελευταίο διάστημα, με τη διαφορά στην εμφάνισή της να είναι εμφανής σε κάθε δημόσια εμφάνιση και ανάρτησή της στα social media.

Η γυμναστική πλέον αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς της. Η Σίσσυ φροντίζει να εντάσσει συστηματικά την άσκηση στο πρόγραμμά της, επενδύοντας τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική της ευεξία. Μάλιστα, μέσα από τα Instagram Stories της μοιράζεται συχνά στιγμές από τις προπονήσεις της, εμπνέοντας τους διαδικτυακούς της φίλους να ακολουθήσουν έναν πιο δραστήριο τρόπο ζωής.

Σε πρόσφατη ανάρτησή της, η παρουσιάστρια βρέθηκε σε στούντιο γιόγκα μαζί με τη φίλη της Μαρία Καλοζύμη, αποδεικνύοντας πως η άσκηση παραμένει σταθερή προτεραιότητα στην καθημερινότητά της.

Ωστόσο, η ημέρα της δεν περιλάμβανε μόνο γυμναστική. Την Πέμπτη, η Σίσσυ Χρηστίδου πραγματοποίησε και την πρώτη της βουτιά για φέτος, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης και καλοκαιρινής ανεμελιάς. Στο πλευρό της βρισκόταν ο αγαπημένος της αδελφός, Γιάννης Χριστίδης, με τον οποίο πέρασαν όμορφες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα.

Η ίδια δείχνει να έχει βρει τη χρυσή τομή ανάμεσα στην προσωπική φροντίδα, τη γυμναστική και τον ποιοτικό χρόνο με τα αγαπημένα της πρόσωπα, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή του καλοκαιριού.