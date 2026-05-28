Χρηστίδου: «Από μένα ψωνίζει ο Λιάγκας» - Η σπόντα για τους συνεργάτες!

«Οι καθημερινές εκπομπές έχουν περισσότερα χρήματα»

Σίσσυ Χρηστίδου: «Δε θέλω αλλαγές στην ομάδα μου»

Για το τηλεοπτικό της μέλλον, τις αλλαγές που ακούγονται για την εκπομπή της, αλλά και για τον Γιώργο Λιάγκα μίλησε η Σίσσυ Χρηστίδου, ξεκαθαρίζοντας πως προς το παρόν αισθάνεται απόλυτα ικανοποιημένη με τη ζώνη του Σαββατοκύριακου και την ομάδα που έχει δημιουργήσει.

Η παρουσιάστρια ρωτήθηκε αρχικά για το τι θα συμβεί την επόμενη τηλεοπτική σεζόν με την εκπομπή της και αν πρόκειται να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές, με την ίδια να απαντά πως το βασικό πλάνο παραμένει σταθερό.

«Έχουμε άλλο έναν χρόνο. Δε θα γίνουν αλλαγές μωρέ παιδιά. Κάθε φορά το ίδιο λέμε», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Breakfast@star, εξηγώντας ωστόσο πως ίσως υπάρξουν μικρές διαφοροποιήσεις στο περιεχόμενο ή στην ομάδα, ανάλογα με τις συνθήκες.

Η Σίσσυ Χρηστίδου τόνισε πως επιθυμία της είναι να παραμείνουν όλοι οι συνεργάτες της στην εκπομπή, καθώς θεωρεί πως η ομάδα είναι ένα από τα πιο δυνατά στοιχεία της τηλεοπτικής της παρουσίας.

«Εγώ θέλω να μείνουν όλοι. Τώρα αν δεν γίνει αυτό θα βρούμε αντικατάσταση, αλλά ελπίζω πως όχι», είπε.

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια μίλησε και για το ενδεχόμενο να τη δούμε ξανά σε καθημερινή εκπομπή, αποκαλύπτοντας πως, αν και στο παρελθόν έχει συζητηθεί, η ίδια νιώθει πολύ καλά στη ζώνη του Σαββατοκύριακου.

«Μου αρέσει πάρα πολύ στο Σαββατοκύριακο. Μου αρέσει και το πώς διαμορφώνεται ο χρόνος μου και η ζώνη αυτή γιατί έχει μια πολυτέλεια», ανέφερε, παραδεχόμενη πως η καθημερινή τηλεόραση είναι ιδιαίτερα απαιτητική και ανταγωνιστική.

Η ίδια θυμήθηκε και την εμπειρία της από καθημερινή εκπομπή στο παρελθόν, λέγοντας πως δεν ήταν εύκολη περίοδος για εκείνη.

«Το καθημερινό το έχω κάνει μόνο μια φορά… και δεν πέρασα πολύ εύκολα. Είναι πολύ ανταγωνιστική ζώνη, αλλά ποτέ μη λες ποτέ», είπε αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το μέλλον.

Η Σίσσυ Χρηστίδου αναφέρθηκε ακόμη στη νέα τηλεοπτική συνεργασία του Χρήστου Φερεντίνου με την Κατερίνα Καραβάτου, εκφράζοντας την αισιοδοξία της για το αποτέλεσμα.

«Μου αρέσουν πολύ. Νομίζω ότι έχουν εξαιρετική χημεία μεταξύ τους», σχολίασε, προσθέτοντας πως θεωρεί ότι η σημερινή τηλεόραση ταιριάζει περισσότερο στον Χρήστο Φερεντίνο.

Αντωνά για Λιάγκα: «Τον αγαπώ - τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και οι δηλώσεις της για τον Γιώργο Λιάγκα και τις πληροφορίες που θέλουν συνεργάτες της εκπομπής της να έχουν δεχθεί προτάσεις από εκείνον.

Με χιούμορ, αλλά και ειλικρίνεια, η Σίσσυ Χρηστίδου είπε:«Παιδί μου, από μένα ψωνίζει ο Γιώργος Λιάγκας. Τώρα θα το ακούσετε. Το ξέρετε».

Η παρουσιάστρια παραδέχθηκε πως οι καθημερινές εκπομπές έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα να προσελκύσουν πρόσωπα, κυρίως λόγω των καλύτερων οικονομικών απολαβών.

Συμφώνησε ο Λιάγκας με τον ΑΝΤ1; Δείτε την απάντηση

«Δεν μπορώ να το ανταγωνιστώ αυτό… Όταν είναι καθημερινή εκπομπή, έχει καλύτερα χρήματα. Είναι πιο ανταγωνιστική στο να σου προσφέρει δουλειά από το Σαββατοκύριακο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, η ίδια δεν έκρυψε πως κάθε φορά που έρχεται ένα νέο πρόσωπο στην ομάδα της, υπάρχει πάντα η σκέψη μήπως δεχθεί πρόταση από τον Γιώργο Λιάγκα.

«Κάθε φορά που έρχεται ένα νέο πρόσωπο λέω “ελπίζω να μην έρθει ο Γιώργος να το πάρει”», είπε γελώντας, καταλήγοντας με νόημα: «Άρα μας βλέπει. Εκεί καταλήγουμε».

