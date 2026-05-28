Κάθε πιο σταθερή, τρυφερή επιλογή προς λιγότερη πρόσθετη ζάχαρη είναι μια επένδυση στο «μελλοντικό σου εγώ»

Αν έχεις προσπαθήσει κάποια στιγμή να «μαζέψεις» τη διατροφή σου μετά από μια περίοδο με πολλά μπισκότα, αναψυκτικά ή γλυκά αργά το βράδυ, δεν είσαι μόνος/η. Είναι μια συνηθισμένη προσπάθεια αυτοφροντίδας, που συχνά συνοδεύεται από την ελπίδα ότι το σώμα –και ο εγκέφαλος– θα επανέλθουν πλήρως.

Μια εκτεταμένη ανασκόπηση προκλινικής έρευνας που δημοσιεύτηκε στο Nutritional Neuroscience εξετάζει κάτι πολύ συγκεκριμένο: τι συμβαίνει στη μνήμη, όταν μετά από δίαιτα υψηλή σε λίπος και ζάχαρη γίνεται επιστροφή σε πιο «καθαρή» τροφή. Τα ευρήματα δείχνουν βελτίωση, αλλά όχι πάντα πλήρη επαναφορά, ιδιαίτερα όταν η αρχική διατροφή ήταν έντονα ζαχαρούχα.

Τι ακριβώς εξέτασε η ανασκόπηση

Οι ερευνητές συνέθεσαν δεδομένα από 27 πειράματα σε αρουραίους και ποντίκια. Σε αυτά τα πειράματα, τα τρωκτικά κατανάλωναν δίαιτες «δυτικού τύπου» με υψηλά λιπαρά και/ή υψηλή ζάχαρη για τουλάχιστον δύο εβδομάδες.

Στη συνέχεια, τα ζώα επέστρεφαν σε τυπική, πιο ισορροπημένη τροφή για τουλάχιστον μία ημέρα (συχνά για πολύ περισσότερο). Έπειτα αξιολογούνταν η μνήμη τους με δοκιμασίες όπως η εκμάθηση λαβυρίνθων ή η ανάκληση θέσης αντικειμένων—τεστ που συνδέονται με τον ιππόκαμπο, μια περιοχή-κλειδί για τη δημιουργία νέων αναμνήσεων.

Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου