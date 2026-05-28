Πάνω Από 200 Μετανάστες Διασώθηκαν Τη Νύχτα Νότια Της Κρήτης

Έντονο προβληματισμό προκαλεί στις Αρχές και στους κατοίκους της Κρήτης οι συνεχώς αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές που καταγράφονται στο νησί τις τελευταίες ημέρες. Μέσα σε χρονικό διάστημα μόλις δύο ημερών, περίπου 400 μετανάστες έφτασαν στην Κρήτη, γεγονός που έχει θέσει σε αυξημένη επιφυλακή το Λιμενικό Σώμα και τις αρμόδιες υπηρεσίες διαχείρισης μεταναστευτικών ροών.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν έξι διαφορετικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γαύδου. Οι επιχειρήσεις ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, με τις δυνάμεις διάσωσης να περισυλλέγουν συνολικά 202 άτομα που επέβαιναν σε τέσσερις διαφορετικές λέμβους. Οι βάρκες εντοπίστηκαν να κινούνται προς την Κρήτη, σε θαλάσσιες περιοχές που εκτείνονταν από τα ανοιχτά της Ιεράπετρας έως και τη Γαύδο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο εντοπισμός των σκαφών έγινε τόσο από εναέρια μέσα όσο και από πλοία της δύναμης της Frontex, τα οποία περιπολούσαν στην περιοχή. Οι λέμβοι βρέθηκαν σε αποστάσεις από 16 έως και 53 ναυτικά μίλια νότια της Κρήτης και της Γαύδου.

Στις επιχειρήσεις περισυλλογής συμμετείχαν περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος στις περιοχές ανατολικά της Κρήτης, ενώ στη θαλάσσια περιοχή της Γαύδου συνέδραμαν πλοία της Frontex. Μετά την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων, 104 μετανάστες μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες Ηρακλείου, ενώ ακόμη 99 οδηγήθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Γαύδου για την καταγραφή και την παροχή της απαραίτητης φροντίδας.

Οι επιχειρήσεις συντονίστηκαν από το Ενιαίο Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος, το οποίο παρακολουθούσε διαρκώς την εξέλιξη των περιστατικών.