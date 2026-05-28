Δείτε βίντεο για το τελευταίο «αντίο» στη Γωγώ Μαστροκώστα από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Με λόγια που ράγισαν καρδιές, η Ελένη Ράντου αποχαιρέτησε δημόσια τη Γωγώ Μαστροκώστα, λίγες ώρες μετά την κηδεία της, σκορπίζοντας βαθιά συγκίνηση στα social media.

Η γνωστή ηθοποιός, εμφανώς επηρεασμένη από την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα, επέλεξε να μην γράψει πολλά, αλλά να εκφράσει μέσα από λίγες μόνο προτάσεις ένα πολύ δυνατό και ανθρώπινο μήνυμα για τη ζωή, την αγάπη και την πληρότητα που μπορεί να νιώσει ένας άνθρωπος πριν φύγει από τον κόσμο.

Η Ελένη Ράντου, μέσα από την ανάρτησή της στο Facebook, στάθηκε κυρίως στην αγάπη που πήρε η Γωγώ Μαστροκώστα από τους ανθρώπους που τη γνώρισαν και τη στάθηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Με λόγια γεμάτα συναίσθημα, υπογράμμισε πως η ουσιαστική πληρότητα στη ζωή δεν έχει καμία σχέση με την ηλικία, αλλά με το πόσο βαθιά έχει αγαπήσει και αγαπηθεί ένας άνθρωπος.

«Τελικά όταν φεύγει κανείς και έχει πάρει τόση αγάπη… τότε φεύγει πλήρης. Νομίζω δε δίνει η ηλικία την πληρότητα στη ζωή αλλά η βαθιά αγάπη που έχεις προλάβει να απολαύσεις. Καλό ταξίδι στη Γωγώ. Έφυγε τελικά πλήρης», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση της αγαπημένης ηθοποιού συγκίνησε έντονα τους διαδικτυακούς της φίλους, με εκατοντάδες σχόλια να μιλούν για ένα από τα πιο ανθρώπινα και αληθινά «αντίο» που γράφτηκαν για τη Γωγώ Μαστροκώστα.

Το μεσημέρι της Τετάρτης, συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο αποχαιρέτησαν τη Γωγώ Μαστροκώστα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό, ενώ ακολούθησε η ταφή της στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου.

Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, καθώς όλοι μιλούσαν για μια γυναίκα που πάλεψε με αξιοπρέπεια, δύναμη και σιωπή τις δυσκολίες της ζωής της.

Η απώλεια της γνωστής γυμνάστριας συνεχίζει να σκορπά θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, με φίλους, συνεργάτες και ανθρώπους που τη γνώρισαν να μιλούν για μια γυναίκα γεμάτη δύναμη, φως και αξιοπρέπεια μέχρι το τέλος.