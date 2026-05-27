MasterChef 2026: Έδωσε ο Χρήστος τη νίκη στην μπριγάδα του;

Ο προβληματισμός του Ανδρέα και των «Μπλε»

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κόκκινη μπριγάδα προηγείται με 2-1 και ο Χρήστος αντιμετωπίζει τον Ανδρέα σε κρίσιμη μονομαχία.
  • Ο Ανδρέας παρουσίασε πιάτο με γλυκάδια και σοταρισμένα μανιτάρια, ενώ ο Χρήστος χρησιμοποίησε πικάνια με ζυμαρικά.
  • Οι κριτές χαρακτήρισαν τις προσπάθειες των παικτών ως τις πιο αδύναμες της ημέρας.
  • Η καθαρή νοστιμιά του Χρήστου του εξασφάλισε τη νίκη, διαμορφώνοντας το σκορ σε 3-1.
  • Η ήττα του Ανδρέα τον θέτει στο επίκεντρο της επερχόμενης ψηφοφορίας αποχώρησης.

Η κόκκινη μπριγάδα προηγείται με 2-1 κι η επόμενη μαγειρική μονομαχία φέρνει αντιμέτωπους τον Χρήστο και τον Ανδρέα σε μια μάχη που κρίνεται στις λεπτομέρειες.

MasterChef 2026: Ο πόντος για τη νίκη «παίχτηκε» ανάμεσα στον Χρήστο και τον Ανδρέα

Οι δύο παίκτες παρουσίασαν αρκετά γεμάτα και χορταστικά πιάτα, με τον Ανδρέα να αναγνωρίζει αμέσως πως το λάχανο στο πιάτο του χρειαζόταν λίγο περισσότερο βράσιμο, δηλώνοντας ωστόσο ικανοποιημένος από τη γεύση και χαρακτηρίζοντας το στιλ του λίγο πιο παραδοσιακό και comfort.

Στην παρουσίαση των πιάτων, ο Ανδρέας εξήγησε πως είχε στη διάθεσή του γλυκάδια, τα οποία τηγάνισε και τα συνόδευσε με σοταρισμένα μανιτάρια, πολέντα με πάστα τρούφας και μασκαρπόνε, σοτέ λάχανο με κόκκινο κρασί και κανέλα, καθώς και λαχανικά κομμένα σε σχήμα Parisienne, τσιπς παρμεζάνας και μια σάλτσα κρέμας με πράσο, μουστάρδα και κονιάκ. Από την άλλη πλευρά, ο Χρήστος διαχειρίστηκε πικάνια, επιλέγοντας μια εξίσου comfort προσέγγιση. Χώρισε το κρέας σε δύο παρασκευές, κάνοντας το ένα μέρος ραγού για να «δέσει» τα ζυμαρικά του και το άλλο αροζέ στο τηγάνι, ενώ ολοκλήρωσε το πιάτο με ριγκατόνι, καμένη μπεσαμέλ πεκορίνο, τσάιβς, ξύσμα λάιμ κι ένα γλασαρισμένο ζουμί από το κρέας με σόγια.

MasterChef 2026: Το πιάτο του Χρήστου είχε μια πιο comfort προσέγγιση

Η συζήτηση γύρω από τα πιάτα πήρε μια πιο χαλαρή τροπή, όταν ο Χρήστος εξέφρασε την ανησυχία του για το αν τα ζυμαρικά του είναι υπερβολικά αλντέντε, θεωρώντας πως οι κριτές ίσως προτιμούν τα φαγητά τους πιο... βρασμένα. Αυτό προκαλεί τα πειράγματα της επιτροπής σχετικά με το ποιος έχει ευαισθησία στο στομάχι, με τον Χρήστο να θυμάται παλιότερες κριτικές για το ρύζι. Λίγο μετά, η κουβέντα στρέφεται στα αγαπημένα τους κομμάτια από το αρνί. Ο Χρήστος δήλωσε την προτίμησή του στα παϊδάκια, ενώ ο Ανδρέας προκάλεσε γέλιο λέγοντας πως το αγαπημένο του είναι «το κεφάλι του Πάνου», εννοώντας φυσικά το κεφάλι του αρνιού που είχε μαγειρέψει ο συμπαίκτης του την προηγούμενη μέρα, με τους κριτές να αστειεύονται ότι θέλει να του πάρει την αρχηγία.

MasterChef 2026: Ο Ανδρέας κέρδισε στο κομμάτι της δημιουργικότητας, αλλά όχι της γεύσης

Όταν ήρθε η ώρα της αυστηρής γευστικής κριτικής, οι κριτές επισήμαναν ότι κι οι δύο προσπάθειες είναι δημιουργικά οι πιο αδύναμες της ημέρας. Στο πιάτο του Ανδρέα εντόπισαν μια έντονη πολυφωνία και υπερβολή στα υλικά, καθώς το λάχανο είναι πολύ, η κανέλα ακούγεται έντονα, ενώ τα λαχανικά Parisienne κρίνονται ως περιττά, παρόλο που η πολέντα είχε ωραία υφή. Στο πιάτο του Χρήστου, τα ζυμαρικά κρίθηκαν οριακά αποδεκτά στο κομμάτι του αλντέντε, όμως σημειώθηκε ότι η πικάνια χρειαζόταν περισσότερη φροντίδα, ώστε να καραμελώσει σωστά το χοντρό στρώμα λίπους που διαθέτει στην κορυφή της.

MasterChef 2026: Ο Ανδρέας συνεχάρη τον Χρήστο για τη νίκη του

Τελικά, παρά το γεγονός ότι ο Ανδρέας κέρδισε αρχικά τις εντυπώσεις στο κομμάτι της εμφάνισης και της δημιουργικότητας, η καθαρή νοστιμιά του πιάτου του Χρήστου είναι αυτή που έκανε τη διαφορά. Έτσι, ο κρίσιμος πόντος πήγε στην κόκκινη μπριγάδα, η οποία διαμόρφωσε το σκορ σε 3-1 και εξασφάλισε τη μεγάλη νίκη στη συνολική δοκιμασία. Το αποτέλεσμα έφερε ανακούφιση στους νικητές, αλλά και προβληματισμό στην μπλε μπριγάδα, καθώς η αδύναμη προσπάθεια του Ανδρέα τον έθεσε αυτόματα στο επίκεντρο της επερχόμενης δύσκολης ψηφοφορίας για αποχώρηση.

