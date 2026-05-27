Η συναυλία του Δημήτρη Παπαδημητρίου στη Ρωμαϊκή Αγορά τη Δευτέρα 25 Μαΐου, εξελίχθηκε σε μια βαθιά συγκινητική εμπειρία με τις μουσικές και τα τραγούδια να πρωταγωνιστούν, δημιουργίες που εδώ και χρόνια «παντρεύουν» την ποίηση με τη λαϊκή ευαισθησία.

Στη σκηνή ξεδιπλώθηκε η μακρά πορεία του καταξιωμένουνσυνθέτη, μέσα από έργα που έχουν σημαδέψει την ελληνική τηλεόραση, τον κινηματογράφο και το θέατρο, θυμίζοντας στο κοινό γιατί οι μελωδίες του παραμένουν αναγνωρίσιμες από τις πρώτες κιόλας νότες.

Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου επί το έργον /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου με τη Βερόνικα Δαβάκη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Οι ερμηνευτές που τον πλαισίωσαν, ανάμεσα στους οποίους σταθεροί συνεργάτες όπως η Βερόνικα Δαβάκη, ο Γιώργος Φλωράκης κι ο Πάνος Παπαϊωάννου αλλά και φωνές-έκπληξη, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό. Απέδωσαν με μοναδικό τρόπο τόσο τα μεγάλα, δραματικά soundtracks που έντυσαν εμβληματικές τηλεοπτικές σειρές, όσο και τα πιο εσωτερικά, χαμηλόφωνα κομμάτια που βασίζονται σε στίχους σπουδαίων Ελλήνων ποιητών.

Βερόνικα Δαβάκη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Πάνος Παπαϊωάννου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Γιώργος Φλωράκης /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η ορχήστρα, υπό την καθοδήγηση και το βλέμμα του ίδιου του δημιουργού, λειτούργησε σαν ένας ζωντανός οργανισμός, προσφέροντας πλούσιες ενορχηστρώσεις και έναν σχεδόν συμφωνικό ήχο που πλημμύρισε τον χώρο.

Η ατμόσφαιρα στις κερκίδες ήταν ηλεκτρισμένη από νωρίς, με τον κόσμο να συμμετέχει ενεργά, σιγοτραγουδώντας και ξεσπώντας σε παρατεταμένα χειροκροτήματα μετά από κάθε εκτέλεση. Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της βραδιάς ήταν αυτή η διάχυτη αίσθηση νοσταλγίας αλλά και γιορτής, καθώς η μουσική λειτούργησε ως κοινός τόπος αναμνήσεων για τους παρευρισκόμενους. Ανάμεσα στο κοινό βρίσκονταν πολλοί άνθρωποι των γραμμάτων, των τεχνών και της δημόσιας ζωής, οι οποίοι τίμησαν με την παρουσία τους έναν από τους τελευταίους μεγάλους πρεσβευτές της μελοποιημένης ποίησης στη χώρα μας.

Καθώς η βραδιά πλησίαζε προς το τέλος της, η συγκίνηση κορυφώθηκε με όλους τους καλλιτέχνες μαζί επί σκηνής και το κοινό όρθιο να τους αποθεώνει, επισφραγίζοντας μια νύχτα γεμάτη από τη σπάνια αισθητική και το καλλιτεχνικό βάρος του έργου του Δημήτρη Παπαδημητρίου.

«Παίρνω την ευκαιρία για να παίξω στον κόσμο, αυτόν τον κόσμο που τον αγαπώ πολύ, γιατί πάντα με εκπλήσσει που έρχεται αυτό εδώ και που είναι αυτοεκπαιδευόμενος, που διατηρεί την ευαισθησία του και το μυαλό του και την εγρήγορσή του. Αυτή τη μειοψηφία, η οποία είναι το αλάτι της γης αυτήν τη στιγμή... γι' αυτόν τον κόσμο θέλω να του παίξω τραγούδια τα οποία θέλω να του τα υποδείξω. Ούτως ή άλλως γράφω γι' αυτόν τον λόγο τραγούδια», δήλωσε λίγες ημέρες πριν στη συνέντευξή του στο Star.gr.

Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου με τον Μανόλη Παντελιδάκη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Δημήτρης Παπαδημητρίου, Μιρέλλα Παπαοικονόμου, Βερόνικα Δαβάκη /Φωτογραφία NDP Photo Agency