Μια ιδιαίτερη γνωριμία είχε η Μαρία Μπεκατώρου στο νέο επεισόδιο του The Chase, όταν η Φωτεινή από την Άρτα εμφανίστηκε στο πλατό και μίλησε για την ομοιότητα που βλέπουν πολλοί στο πρόσωπό της με την παρουσιάστρια.

Η Φωτεινή είπε στην παρουσιάστρια: «Πολλοί μου λένε ότι σου μοιάζω κι ήρθα να σε γνωρίσω από κοντά», με την παρουσιάστρια να απαντά αμέσως: «Ναι, μοιάζουμε».

Στη συνέχεια, η παίκτρια ανέφερε ότι η ελίτσα που έχουν κι οι δύο γυναίκες στο μέτωπο, ίσως είναι αυτό που ενισχύει την ομοιότητα. Με χαμόγελο αποκάλυψε επίσης ότι: «Η “Μπεκατώρου της Άρτας” με φωνάζουν».

Η αντίδραση της Μαρίας Μπεκατώρου

Η Μαρία Μπεκατώρου έδειξε τον ενθουσιασμό της για τον χαρακτηρισμό και είπε «Τρέλανέ με! Τρέλανέ με!». Λίγο αργότερα συμπλήρωσε «Χαίρομαι λοιπόν που είσαι η Μπεκατώρου της Άρτας».

Το στιγμιότυπο στο πλατό του The Chase πρόσθεσε μια πιο ανάλαφρη στιγμή στο επεισόδιο, με τις δύο γυναίκες να σχολιάζουν δημόσια τη μεταξύ τους ομοιότητα.