Δύο «ψηλά πανέμορφα κορίτσια», έφερε στο Cash or Trash, την εκπομπή του αγαπάει τα παλιά αντικείμενα ο Σίμος.Πρόκειται για γυναικείους αμφορείς την τιμή των οποίων ο Θάνος Λούδος εκτίμησε στα 400 ευρώ αναφέροντας όμως στον πωλητή πως θα μπορούσε να πάρει και περισσότερα.

O Θάνος Μαρίνης εντυπωσιάστηκε από τους γυναικείους αμφορείς και θέλησε να τους αποκτήσει. Οι προσφορές των υποψήφιων αγοραστών ξεκίνησαν από την τιμή των 150 ευρώ και ο Θάνος Μαρίνης έδωσε 500 ευρώ με την ελπίδα πως ο Σίμος θα του τα παραχωρήσει.

Και ο Δημήτρης Δεμερτζής ανέφερε πως τα θέλει αλλά δεν μπορεί να δώσει παραπάνω λεφτά αφού όπως είπε είναι έμπορος, έχει έξοδα και πληρώνει ΦΠΑ.

"Δύο κόρες θα έρθουν με τον Κούρο" δήλωσε ο Θάνος Μαρίνης περιμένοντας μία θετική απάντηση.

Κατάφερε όμως τελικά να κατακτήσει τους γυναικείους αμφορείς που τόσο ήθελε;

