Στην καλύτερη φάση της ζωής τους βρίσκονται ο Κωνσταντίνος Αργυρός κι η Αλεξάνδρα Νίκα, καθώς η οικογενειακή τους ευτυχία ολοκληρώνεται μέρα με τη μέρα.

Ο ερχομός του γιου τους, Βασίλη -ο οποίος σε έξι μήνες θα γίνει δύο ετών- άλλαξε ριζικά τις προτεραιότητές τους, ενώ τώρα μετρούν αντίστροφα για το δεύτερο μωράκι τους.

Η Αλεξάνδρα Νίκα διανύει τον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της και το ζευγάρι ανυπομονεί να κρατήσει στην αγκαλιά του την κόρη του. Με αφορμή αυτή την όμορφη περίοδο, ο δημοφιλής τραγουδιστής μοιράστηκε ένα τρυφερό στιγμιότυπο σε Instagram story, δείχνοντας τον μικρό Βασίλη να παίζει ξέγνοιαστος με τις μπάλες του.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Κωνσταντίνος Αργυρός δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για το νέο μέλος: «Ανυπομονώ να έρθει, δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα στον κόσμο. Δεν έχουμε σκεφτεί ονόματα, πρώτα περιμένουμε τη γέννα…».

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα γνωρίστηκαν στα τέλη του 2022 μέσω του κοινού τους φίλου, Ανέστη Ευαγγελόπουλου. Παρά την απόσταση, καθώς η Αλεξάνδρα σπούδαζε στην Καλιφόρνια, η χημεία τους ήταν άμεση.

Οι φήμες για τη σχέση τους επιβεβαιώθηκαν τον Μάρτιο του 2023, μετά από ένα κοινό ταξίδι στη Φλωρεντία, ενώ το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς έγιναν αχώριστοι, περνώντας τις διακοπές τους σε Μύκονο και Λευκάδα.

Από την πρώτη στιγμή επέλεξαν να κρατήσουν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Πολύ σύντομα προχώρησαν σε συγκατοίκηση στα νότια προάστια, βάζοντας τις βάσεις για την όμορφη οικογένεια που έχουν δημιουργήσει σήμερα.