Αλεξάνδρα Νίκα: Ξεκίνησε τις προετοιμασίες για το δωμάτιο της κόρης της

Σε λίγους μήνες, η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα κρατούν στην αγκαλιά τους τον δεύτερο καρπό του έρωτά τους, αυτή τη φορά ένα κοριτσάκι.

Ο γνωστός τραγουδιστής και η σύζυγός του, που έχουν ήδη αποκτήσει έναν γιο, τον 1,5 έτους Βασίλη, ανυπομονούν να υποδεχτούν το νέο μέλος της οικογένειάς τους, το οποίο αναμένεται να συμπληρώσει την ευτυχία τους.

Η Αλεξάνδρα Νίκα αγκαλιά με τον μικρό Βασίλη

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Κωνσταντίνος Αργυρός εξέφρασε τη χαρά και τη συγκίνησή του για τον ερχομό της κόρης τους: «Έρχεται η κόρη μας! Όλοι καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Ευχαριστώ. Γενικά, όταν γίνεσαι γονιός, δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα στον πλανήτη. Είμαστε πολύ τυχεροί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η Αλεξάνδρα Νίκα συνεχίζει κανονικά τις επαγγελματικές της δραστηριότητες, δίνοντας πάντα προτεραιότητα στις ανάγκες της οικογένειάς της.

Η ίδια διανύει τον έβδομο μήνα της δεύτερης εγκυμοσύνης της και έχει ήδη ξεκινήσει -με τη βοήθεια του συζύγου της- τις ετοιμασίες για το παιδικό δωμάτιο της μικρής.

Μάλιστα, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα στιγμιότυπο από την πρόοδο των εργασιών, αποκαλύπτοντας την ταπετσαρία που έχει επιλέξει για να διακοσμήσει το δωμάτιο της κόρης τους.

Αλεξάνδρα Νίκα - Κωνσταντίνος Αργυρός: Η πρώτη φωτογραφία από το δωμάτιο της κόρης τους