Καλαμάτα: «Έτρωγε ξύλο, σαν να παίρνει χάπι κάθε μέρα, κι όταν ήταν έγκυος»

Το GPS, οι κοριοί και τα τελευταία της λόγια

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Μαρτυρίες για την άγρια κακοποίηση που υπέμενε η 39χρονη στην Καλαμάτα - Βίντεο Mega

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 41χρονος άνδρας κατακρεούργησε τη σύζυγό του με 40 μαχαιριές στην Καλαμάτα, ενώ τα παιδιά τους κοιμόντουσαν.
  • Η 39χρονη είχε ζητήσει συμβουλές για διαζύγιο λόγω μακροχρόνιας κακοποίησης, αλλά τελικά έκανε πίσω.
  • Ο δράστης παρακολουθούσε τη σύζυγό του με κάμερες και GPS, προκαλώντας της συνεχόμενο τρόμο.
  • Μαρτυρίες αναφέρουν ότι η Βασιλική ζούσε σε καθεστώς φόβου και είχε εκφράσει ανησυχίες για τη ζωή της.
  • Η αστυνομία ερευνά το υλικό από τις κάμερες για να κατανοήσει τις συνθήκες του εγκλήματος.

Πόνος, λύπη και θρήνος έχουν «σκεπάσει» την Καλαμάτα, από τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας, όταν ένας 41χρονος κατακρεούργησε τη σύζυγό του με 40 μαχαιριές, την ώρα που στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα παιδιά τους.

Η άτυχη γυναίκα είχε απευθυνθεί σε δικηγόρο για να πάρει συμβουλές για το διαζύγιό της, αλλά τελευταία στιγμή είχε κάνει πίσω. Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε πως ο 41χρονος είχε «παγιδέψει» το σπίτι τους με κάμερες και κοριούς, ενώ είχε βάλει και σύστημα GPS στο αυτοκίνητό της για να παρακολουθεί ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεται. Την ίδια ώρα μαρτυρίες φίλων της 39χρονης αποκαλύπτουν τον μακροχρόνιο εφιάλτη που ζούσε με άγριους ξυλοδαρμούς και σκηνές ζηλοτυπίας. 

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Μάρτυρας, ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία τα ξημερώματα της Δευτέρας περιέγραψε όλα όσα άκουσε τη μοιραία βραδιά που του προκάλεσαν ανησυχία και τον έκαναν να ειδοποιήσει τις αρχές. 

«Μη, γιατί», φώναζε η 39χρονη στον σύζυγό της, την ώρα που τη μαχαίρωνε με μανία

«Μη, γιατί», φώναζε η 39χρονη στον σύζυγό της, την ώρα που τη μαχαίρωνε με μανία

Όπως είπε, άκουσε τη Βασιλική να εκλιπαρεί τον σύζυγό της για τη ζωή της. 

«Ακούστηκε “βοήθεια” και μετά “μη, γιατί;” Τέτοια λόγια. Προφανώς προσπαθούσε να σωθεί», είπε. 

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Στη συνέχεια περιέγραψε και τις σκηνές όταν ο 41χρονος άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος. 

«Ήταν μούσκεμα, σε μια άθλια κατάσταση, γεμάτος αίματα στα χέρια και τα πόδια», είπε στον Alpha, προσθέτοντας: «Μόλις άνοιξε την πόρτα, εγώ τα έχασα. Είπε κάτι σαν “τι έγινε;” και αστυνομικός του είπε “πού είναι η γυναίκα σου, θέλω να δω τη γυναίκα σου”. Μας είπε ότι είναι εκεί πίσω και του είπαν να καθίσει κάτω, όπου του πέρασαν και χειροπέδες».

Ο 41χρονος όταν άνοιξε την πόρτα στην αστυνομία ήταν μούσκεμα και μέσα στα αίματα

Ο 41χρονος όταν άνοιξε την πόρτα στην αστυνομία ήταν μούσκεμα και μέσα στα αίματα

Καλαματα: «Το ξύλο που έτρωγε ήταν σαν χάπι κάθε μέρα»

Μετά τη φρικαλέα δολοφονία της 39χρονης αποκαλύπτεται πλέον εκ των υστέρων πως η Βασιλική ζούσε υπό συνεχές καθεστώς τρόμου εδώ και χρόνια. 

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Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από έναν μήνα περίπου, είχε επισκεφθεί μια δικηγόρο, ζητώντας της πληροφορίες για την έκδοση διαζυγίου και της αποκάλυψε πως ο σύζυγός της την κακοποιούσε για χρόνια. 

Η 39χρονη είχε επισκεφθεί δικηγόρο για να τη συμβουλευτεί για το διαζύγιό της

Η 39χρονη είχε επισκεφθεί δικηγόρο για να τη συμβουλευτεί για το διαζύγιό της

«Ήρθε στο γραφείο μου για να τη συμβουλεύσω σχετικά με το διαζύγιο. Ήταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση και μου έκανε εντύπωση ότι είχε μελανιές στα χέρια της», είπε η δικηγόρος στο Mega.

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«Μου αποκάλυψε ότι τη χτυπούσε και την κλωτσούσε από τότε που ήταν έγκυος. Της έλεγε και την έβριζε και την απειλούσε ότι “θα φύγεις από το σπίτι εσύ, αλλά δε θα πάρεις ούτε θα βλέπεις τα παιδιά”. Αυτό ήταν ο φόβος της ο μεγάλος», συνέχισε.

«Πριν από μία εβδομάδα περίπου κι ενώ ήμουν στο ακροατήριο του Μονομελούς, ήρθε, με αναζήτησε στο δικαστήριο και μου είπε, χωρίς να έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία: “Να ξέρετε, θα τα βρούμε με τον τάδε. Δε θα προχωρήσω”. Και θυμάμαι ότι και τότε ακόμα την ακολουθούσε. Είδε που ήρθε, τον είδα», κατέληξε.

Σύμφωνα με μαρτυρίες η 39χρονη για χρόνια ήταν θύμα άγριων ξυλοδαρμών από τον σύζυγό της

Σύμφωνα με μαρτυρίες η 39χρονη για χρόνια ήταν θύμα άγριων ξυλοδαρμών από τον σύζυγό της

Ανατριχιαστικά είναι και όσα αποκάλυψε φίλη της Βασιλικής για την χρόνια κακοποίησή της από τον σύζυγό της. 

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«Μου έλεγε ότι “δεν ξέρεις ακριβώς τι περνάω και δε θέλω να σου λέω. Όχι γιατί δε σε εμπιστεύομαι, αλλά δε θέλω να με λυπάσαι και στεναχωριέμαι, δε θέλω να τα κουβεντιάζω. Αλλά δεν μπορείς να φανταστείς τι περνάω”. Μου είχε πει ότι ήθελε να φύγει. Και ότι φοβόταν, γι’ αυτό δεν έφευγε», είπε στο Mega.

«Δεν ήταν ξύλο για κάτι που μπορεί να γινόταν σοβαρό. Ήταν σαν να παίρνεις ένα χάπι την ημέρα, κάπως έτσι. Τώρα το πόσο συχνά γινόταν… γινόταν αρκετά συχνά μου είχε πει. Η Βασιλική έψαχνε πολύ, δηλαδή, θα πήγαινε στο κέντρο γυναικών, θα ρώταγε, θα ρώταγε κάποιο δικηγόρο. Ασχολιόταν δηλαδή να ξέρει όλες τις περιπτώσεις, τι μπορεί να κάνει… Αλλά παραπέρα δεν προχώραγε, να πάρει την απόφαση», συνέχισε η φίλη της 39χρονης.

Η 39χρονη ενώ αναζητούσε τρόπου να απομακρυνθεί από τον σύζυγό της, κάθε φορά έκανε πίσω

Η 39χρονη ενώ αναζητούσε τρόπου να απομακρυνθεί από τον σύζυγό της, κάθε φορά έκανε πίσω

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«Είχαν καλέσει από την αστυνομία. Όμως εκείνη δεν παραδέχτηκε κάτι, γιατί φοβόταν τι θα γίνει, τι θα ακολουθήσει. Είχαν πάρει κάποιοι από τον χορό τηλέφωνο την αστυνομία. Μου είχε πει τότε “εντάξει, δεν μπορούσα να το παραδεχτώ. Αυτά που είπαν, ενώ είχαν δίκιο, δεν μπορούσα να τα παραδεχτώ” γιατί φοβόταν, γιατί και στην αστυνομία να πήγαινε, φοβόταν ότι αυτός θα τη έβρισκε και ότι θα της έκανε κακό», πρόσθεσε.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι είχε πει σε φίλες της από τον χορό που πήγαινε πως «αν κάποια στιγμή μου συμβεί κάτι, καλέστε την αστυνομία. Θα με έχει σκοτώσει ο άντρας μου».

Καλαμάτα: Ο 41χρονος είχε βάλει κοριούς στο σπίτι και GPS στο αυτοκίνητό της

Ο 41χρονος ζήλευε αρρωστημένα τη σύζυγό του. Η 39χρονη είχε εκμυστηρευτεί στην αδελφή της ότι πίστευε πως της είχε τοποθετήσει συσκευή GPS στον αυτοκίνητό της, καθώς ήξερε ανά πάσα στιγμή πού βρισκόταν κι εμφανιζόταν μπροστά της αιφνιδιαστικά. 

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Η αστυνομία μάλιστα κατά την έρευνα στο εσωτερικό του διαμερίσματος εντόπισε σύστημα παρακολούθησης με κάμερα που κατέγραφε ήχο και εικόνα. Ο εισαγγελέας έχει ζητήσει να γίνει ανάκτηση και απομαγνητοφώνηση του υλικού, με έμφαση στο χρονικό διάστημα της άγριας δολοφονίας της γυναίκας. 

Ο 41χρονος είχε βάλει κάμερες μέσα στο σπίτι τους και GPS στο αυτοκίνητό της

Ο 41χρονος είχε βάλει κάμερες μέσα στο σπίτι τους και GPS στο αυτοκίνητό της

Στόχος των ερευνών είναι να διαπιστωθεί τι προηγήθηκε του εγκλήματος και αν υπήρξε κάποιο περιστατικό ή επικοινωνία που ενδεχομένως πυροδότησε την έκρηξη βίας του δράστη.

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Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να μην έχει καταγραφεί υλικό από τις κρίσιμες ώρες. Αν δεν έχει καταγραφεί υλικό, δηλαδή είχε κλείσει την κάμερα, σημαίνει ότι ο δράστης είχε προσχεδιάσει το έγκλημά του. 

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