Σοκάρει η νέα γυναικοκτονία στην Καλαμάτα με θύμα μία 39χρονη γυναίκα. Τη δολοφόνησε ο σύζυγός της μέσα στο σπίτι τους, ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά τους βρίσκονταν σε διπλανό δωμάτιο.

Από αυτό το διαμέρισμα, στον δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας, γείτονες άκουγαν τα ουρλιαχτά της άτυχης γυναίκας. Καλούσε σε βοήθεια.

Τηλεφώνησαν στην Αστυνομία, η οποία έφθασε άμεσα. Ήταν όμως αργά. Το κακό είχε γίνει.

Οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα. Την πόρτα του διαμερίσματος άνοιξε ο σύζυγός της. Στα ρούχα του είχε κηλίδες αίματος.

Στην κρεβατοκάμαρα του διαμερίσματος οι αστυνομικοί αντίκρισαν νεκρή στο πάτωμα την 39χρονη γυναίκα, μέσα σε λίμνη αίματος. Σε όλο το σώμα και στο κεφάλι, έφερε τραύματα, ενώ στο αριστερό της χέρι είχε ένα μαχαίρι.

Το πιο σοκαριστικό στοιχείο είναι ότι, την ώρα που εκτυλισσόταν η τραγωδία μέσα στο διαμέρισμα, σε διπλανό δωμάτιο, βρίσκονταν τα δύο ανήλικα παιδιά της οικογένειας, μόλις 6 και 10 ετών.

Τα δύο κοριτσάκια μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Καλαμάτας για φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη.

Τι ισχυρίζεται ο σύζυγος του θύματος

Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν άμεσα τον 41χρονο και τον συνέλαβαν. Ο ίδιος φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε τη σύζυγό του, παρουσιάζοντας όμως τη δική του εκδοχή.

«Ξύπνησα μέσα στον ύπνο μου και είδα τη γυναίκα μου από πάνω μου με ένα μαχαίρι. Προσπαθούσε να με σκοτώσει».

Ο 41χρονος άνδρας κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Καλαμάτας.

Οι τελευταίες δραματικές στιγμές της άτυχης γυναίκας

Συγκλονιστικές πληροφορίες για το έγκλημα μετέδωσε ο αστυνομικός συντάκτης του Star, Αλέξανδρος Γύγος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Σύμφωνα με γείτονες, τις τελευταίες ημέρες υπήρχε ένταση στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου. Λίγο πριν από το φονικό, άκουσαν τρεις φορές τη λέξη «βοήθεια», αμέσως μετά δυνατές κραυγές και στη συνέχεια απόλυτη σιωπή.

Δεν έμειναν με σταυρωμένα χέρια. Βγήκαν από τα διαμερίσματά τους, ανέβηκαν στον όροφο και άρχισαν να χτυπούν επίμονα την πόρτα του ζευγαριού. Κανείς όμως δεν τους άνοιγε. Ήξεραν ότι μέσα υπήρχε κόσμος. Είχαν ακούσει τη φασαρία, είχαν ακούσει τη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια. Αποφάσισαν να ειδοποιήσουν την Αστυνομία.

Ο σύζυγος άνοιξε την πόρτα μόνο όταν είδε από το «ματάκι» τους ένστολους να βρίσκονται έξω από το διαμέρισμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Αλέξανδρου Γύγου, ο δράστης φέρεται να δίνει διαρκώς διαφορετικές εκδοχές για τις λεπτομέρειες της τραγικής υπόθεσης.

Σε όλες, πάντως, δείχνει να επιχειρεί να παρουσιάσει μια εικόνα σύμφωνα με την οποία βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί εξακολουθούν να αναζητούν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα, όπως γιατί δεν τηλεφώνησε εκείνος αμέσως στο «100», αφού όπως υποστηρίζει, βρισκόταν σε άμυνα.