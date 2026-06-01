Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για φωτιά στους Αγίους Θεοδώρους δίπλα στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση.
Λόγω της κινητοποίησης της Πυροσβεστικής έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος του 61ου χλμ.
Παράλληλα έχει διακοπεί η κυκλοφορία και του προαστιακού σιδηρόδρομου.
