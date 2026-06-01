Ο Γιώργος Λιάγκας, με αφορμή τις δηλώσεις που παραχώρησε η Δάφνη Καραβοκύρη στο «Πρωινό» του ANT1, αναφέρθηκε στη Σοφία Μουτίδου, λέγοντας ότι εκείνη δείχνει ότι έχει εμμονή μαζί του.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, αρχικά ο παρουσιαστής: «Συγγνώμη, στην εκπομπή της, ας πούμε, που είναι η κυρία Καραβοκύρη, η μία στις τέσσερις κυρίες δεν έχει εμμονή; Τι να κάνουμε; Λέει κανείς τίποτα;», εννοώντας τη Σοφία Μουτίδου.

Και συνέχισε λέγοντας ότι: «Εγώ πριν από δυο βδομάδες που ήταν η Eurovision, επειδή δε βλέπω την εκπομπή, δε βλέπω γενικότερα, δεν είναι υποτιμητικό, δε βλέπω γενικά τηλεόραση, το ξέρετε αυτό. Και είδα σε ένα site, που είπε: "Εγώ τον έβλεπα τον Λιάγκα, που χάρηκε που έχασε ο Akylas". Λέω λοιπόν εγώ… Βγήκα και είπα 100 φορές πόσο στεναχωρήθηκα. Βγήκα και στήριξα το παιδί αυτό, απ’ τους πρώτους που το στήριξα. Δεν τον εγκατέλειψα ποτέ. Τα έβαλα με την ΕΡΤ, ποτέ με τον Akyla, και τα λοιπά. Πώς καταλαβαίνει, και το λέει δημόσια, ότι ενώ εγώ έλεγα "Παιδιά το άξιζε", και τα λοιπά, "ότι χάρηκα που έχασε"; Πού το ‘πα; Πώς το κατάλαβε; Είναι μες στο μυαλό μου; Είναι μες στην καρδιά μου;»

Ενώ, τέλος, ο Γιώργος Λιάγκας είπε: «Εκεί δεν υπάρχει λογική, εκεί υπάρχει εμμονή και κόμπλεξ. Άρα, δεν μπορείς λοιπόν, αυτό, να το κατατάξεις σε μια κατηγορία κριτικής. Υπάρχουν κάποιες εκπομπές κομπλεξικές και εμμονικές. Τι να κάνω τώρα εγώ; Αυτό είναι».

Πριν από λίγες μέρες και συγκεκριμένα το βράδυ της Πέμπτης 28 Μαΐου, ο Γιώργος Λιάγκας, γιόρτασε τα γενέθλιά του μέσα σε ένα εορταστικό και χαρούμενο κλίμα, όπου δίλοι, συνεργάτες και φυσικά η σύντροφος του παρουσιαστή, Μαρία Αντωνά, συγκεντρώθηκαν σε γνωστό μαγαζί στη Βουλιαγμένη, προκειμένου να του ευχηθούν από κοντά.