Μία νέα γυναικοκτονία συγκλονίζει τη χώρα, με θύμα μια 39χρονη γυναίκα στην Καλαμάτα, η οποία δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι όπου διέμεναν. Για τη δολοφονία συνελήφθη ο 41χρονος σύζυγός της, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε την πράξη του στους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο μετά από κλήσεις γειτόνων.

Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Δευτέρας σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο κέντρο της Καλαμάτας. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν έντονες φωνές και αναστάτωση να προέρχονται από το σπίτι του ζευγαριού και ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα, αντίκρισαν τον 41χρονο με αίματα στα ρούχα και στο σώμα του, ενώ η 39χρονη βρέθηκε νεκρή στην κρεβατοκάμαρα, φέροντας πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που εξετάζουν οι Αρχές, υπήρχαν μαρτυρίες για εντάσεις και περιστατικά βίας στο παρελθόν, ενώ γείτονες φέρονται να υποστήριξαν ότι είχαν ακούσει καβγάδες μεταξύ του ζευγαριού. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, ενώ ο 41χρονος οδηγήθηκε στη σύλληψη με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της ενδοοικογενειακής βίας και της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων.

Καλαμάτα: Τη δολοφόνησε με τα παιδιά τους στο διπλανό δωμάτιο

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα στο σπίτι βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 10 και 6 ετών, την ώρα που εκτυλισσόταν η οικογενειακή τραγωδία. Μετά το περιστατικό, τα παιδιά απομακρύνθηκαν άμεσα από το διαμέρισμα και μεταφέρθηκαν στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας, όπου τους παρέχεται ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη.

Κατά τις πρώτες του καταθέσεις, ο 41χρονος φέρεται να προχώρησε σε ισχυρισμούς σχετικά με όσα συνέβησαν μέσα στο σπίτι πριν από το έγκλημα, προσπαθώντας να περιγράψει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα.«Ξύπνησα μέσα στον ύπνο μου και είδα την γυναίκα μου από πάνω μου με ένα μαχαίρι προσπαθούσε να με σκοτώσει», φέρεται να ισχυρίστηκε.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, ενώ ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών.