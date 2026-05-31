Η Αμαλία Κωστοπούλου το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με τον εκλεκτό της καρδιάς της, τον 38χρονο Αμερικανό επιχειρηματία, Τζέικ Μέντγουελ.

Ο θρησκευτικός γάμος του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε σε ένα παραμυθένιο σκηνικό, με συγγενείς και στενούς φίλους να ταξιδεύουν από Ελλάδα και εξωτερικό για να βρεθούν στο πλευρό τους.

Μετά το εντυπωσιακό pre-wedding party στην Πύλο, η Αμαλία Κωστοπούλου και ο αγαπημένος της, με τον οποίο είχε ήδη παντρευτεί με πολιτικό γάμο στις ΗΠΑ τον περασμένο Οκτώβριο, έδωσαν όρκους αιώνιας αγάπης σε μία παραμυθένια γαμήλια τελετή στην Ελλάδα.

Οι πρώτες εικόνες από τον γάμο τους ήρθαν από τους ίδιους τους καλεσμένους, τις οποίες και δημοσίευσαν στα social media.

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία, η Αμαλία Κωστοπούλου και ο αγαπημένος της, παντρεύτηκαν σε ένα ειδυλλιακό φυσικό σκηνικό, αφού η τελετή πραγματοποιήθηκε μέσα σε καταπράσινο τοπίο. Ο διάδρομος ήταν στολισμένος με λουλούδια σε απαλές ρομαντικές αποχρώσεις και στο βάθος διακρινόταν η θάλασσα, δίνοντας ένα ακόμη πιο ρομαντικό τόνο στην τόσο σημαντική ημέρα του ζευγαριού.

Υπενθυμίζουμε, ότι το αγαπημένο ζευγάρι ζει μόνιμα στο Όστιν στο Τέξας, στην έπαυλη του 37χρονου Αμερικανού πολυεκατομμυριούχου, Jake Medwell.

Στο pre-wedding πάρτι της Αμαλίας Κωστοπούλου και του Τζέικ Μέντγουελ, οι καλεσμένοι διασκέδασαν με την ψυχή τους, ενώ και η μητέρα της Αμαλίας, Τζένη Μπαλατσινού, καθώς και ο μπαμπάς της, Πέτρος Κωστόπουλος, χόρεψαν και διασκέδασαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες!

