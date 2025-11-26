Kαρδίτσα: Mε εγκαύματα στο 70% του σώματός του ο 12χρονος Κωνσταντίνος

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων ο 12χρονος Κωνσταντίνος από την Καρδίτσα, ο οποίος υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα, όταν προσπάθησε να ανάψει μόνος του το τζάκι χρησιμοποιώντας μπουκάλι οινοπνεύματος. Τα εγκαύματα καλύπτουν πάνω από το 70% του σώματός του, ενώ οι γιατροί δίνουν αγώνα για να τον σταθεροποιήσουν.

Με την άφιξή του στην Αθήνα, ο 12χρονος εισήχθη αμέσως στη ΜΕΘ. Σύμφωνα με τον πλαστικό χειρουργό Αλέξανδρο Λυσιώτη, η έκταση των εγκαυμάτων είναι πολύ μεγάλη και η κατάσταση του παιδιού παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, o μικρός είναι αιμοδυναμικά ασταθής, με τους γιατρούς να αναφέρουν ότι η ανεπαρκής οξυγόνωση των οργάνων δημιουργεί κινδύνους για επιπλέον επιπλοκές, ενώ ήδη παρουσιάζει οξεία νεφρική βλάβη.

Το ιατρικό προσωπικό κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες, με σαφέστερη εικόνα να αναμένεται μετά το πρώτο τριήμερο νοσηλείας.

Καρδίτσα: Πώς έγινε ο σοβαρός τραυματισμός του 12χρονου

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 3 το μεσημέρι, όταν τα δύο αδέρφια βρίσκονταν μόνα τους στο σπίτι. Η αδερφή του μικρού διάβαζε στο δωμάτιό της και ο Κωνσταντίνος προσπάθησε να ανάψει το τζάκι με μπουκάλι οινοπνεύματος. Η φωτιά «γύρισε» προς το μπουκάλι, με αποτέλεσμα το αγόρι να τυλιχθεί στις φλόγες.

Η αδερφή του άκουσε τις κραυγές του και έτρεξε να τον βοηθήσει, επιχειρώντας αρχικά να σβήσει τη φωτιά με νερό. Γείτονες περιγράφουν ότι το κορίτσι ούρλιαζε «πήραμε φωτιά» καθώς ζητούσε βοήθεια. Ο μικρός ήταν σοκαρισμένος και δεν μπορούσε να μιλήσει.

Ο πατέρας, μόλις ενημερώθηκε, παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε αμέσως στο νοσοκομείο Καρδίτσας.

Λίγο μετά τις 5:30 το απόγευμα της Τρίτης, οι διασώστες του ΕΚΑΒ παρέλαβαν το παιδί από το νοσοκομείο Καρδίτσας. Η κατάστασή του κρίθηκε εξαιρετικά σοβαρή και αποφασίστηκε η άμεση μεταφορά του στην Αθήνα, όπου υπάρχει εξειδικευμένη μονάδα εγκαυμάτων.

Το ασθενοφόρο κινήθηκε με τη συνοδεία περιπολικών και μοτοσικλετών της ΕΛ.ΑΣ., τα οποία άνοιγαν συνεχώς δρόμο ώστε η μεταφορά να γίνει όσο το δυνατόν ταχύτερα. Η διαδρομή κράτησε περίπου τρεις ώρες, με το ασθενοφόρο να φτάνει στο Παίδων γύρω στις 8:30 το βράδυ.

Διασώστες του ΕΚΑΒ δήλωσαν πως έβαλαν «τα δικά τους παιδιά μπροστά ως εικόνα» και πως στόχος τους ήταν να μη χαθεί «ούτε δευτερόλεπτο».

Στο πλευρό του 12χρονου βρίσκονται γονείς, συγγενείς αλλά και συμμαθητές. Μετά το σχολείο, ομάδα παιδιών πήγε σε κοντινή εκκλησία για να ανάψει ένα κερί για τον φίλο τους, στέλνοντας μηνύματα δύναμης και αγάπης:

«Κωνσταντίνε, θα τα καταφέρεις» και «Σε αγαπάμε, θα γίνεις καλά».

Οι γονείς του, συντετριμμένοι, περιμένουν με αγωνία ένα θετικό νέο από τους γιατρούς, ενώ η μάχη για τη ζωή του μικρού συνεχίζεται ώρα με την ώρα.

