Kαρδίτσα: Mε εγκαύματα στο 70% του σώματός του ο 12χρονος Κωνσταντίνος

Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.11.25 , 23:25 Φάρμα: Η Ναταλία αποχώρησε με δάκρυα… και σπόντες
26.11.25 , 23:24 Ζέτα Δούκα: Η ανάρτηση στο Instagram για τα γενέθλιά της - Τα πόσα έκλεισε;
26.11.25 , 23:15 Νέοι κανόνες για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης σκύλων και γατών
26.11.25 , 23:05 Φάρμα: Η έκρηξη της Ναταλίας μετά την ήττα της στον Αχυρώνα - «Είστε ζώα»
26.11.25 , 22:50 Βίκυ Κάβουρα: Έτσι ευχήθηκε στον Γιώργο Τζαβέλλα για τα γενέθλιά του
26.11.25 , 22:26 Μελέτης Ηλίας: «Όποιος κάνει χρήση δεν το ελέγχει, το έχω δει και σε εμένα»
26.11.25 , 22:15 Φάρμα: Η Ζωή αυτοπροτάθηκε για μονομάχος - Θα την υποδείξει ο Γιώργος;
26.11.25 , 22:05 Φάρμα: Σε δαιμονιώδη φόρμα ο Γιώργος - Κέρδισε μία ακόμη ασυλία!
26.11.25 , 22:02 Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα προς Χαλκιδική!
26.11.25 , 22:02 Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο: Τραυματίστηκαν μέλη της Εθνοφρουράς
26.11.25 , 21:51 Kαρδίτσα: Mε εγκαύματα στο 70% του σώματός του ο 12χρονος Κωνσταντίνος
26.11.25 , 21:45 Φάρμα: Αυτός είναι ο πρώτος μονομάχος που οδηγείται στον Αχυρώνα
26.11.25 , 21:28 Evangelia: Με τον αρραβωνιαστικό της στο MadWalk
26.11.25 , 21:25 Κληρονομιές, διαθήκες και πολεοδομίες στο Υπουργικό Συμβούλιο την Πέμπτη
26.11.25 , 21:20 Φάρμα: Η δοκιμασία ατομικής ασυλίας είναι εμπνευσμένη από την παιδική χαρά
Ελένη Μενεγάκη- Μάκης Παντζόπουλος: Ερωτευμένοι στις κερκίδες του ΟΑΚΑ
Άση Μπήλιου: Έρχεται εύνοια για τα ζώδια – Η πιο θετική όψη του Νοεμβρίου
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Με εντυπωσιακή μίνι τουαλέτα στο MadWalk 2025
Φάρμα: Η έκρηξη της Ναταλίας μετά την ήττα της στον Αχυρώνα - «Είστε ζώα»
Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα
Δανάη Μπάρκα: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Δικηγόρος οικογένειας 19χρονου: Τι είπε ο Ν. Δένδιας στους τραγικούς γονείς
Kαρδίτσα: Mε εγκαύματα στο 70% του σώματός του ο 12χρονος Κωνσταντίνος
Κατερίνα Καινούργιου: Αυτή είναι η νονά του μωρού της - Τι είπε η ίδια
Ρόδος: «Έζησες τα όνειρά σου για λίγο» - Το σπαρακτικό «αντίο» του πατέρα
Περισσότερα

VIDEOS

Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων ο 12χρονος Κωνσταντίνος από την Καρδίτσα, ο οποίος υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα, όταν προσπάθησε να ανάψει μόνος του το τζάκι χρησιμοποιώντας μπουκάλι οινοπνεύματος. Τα εγκαύματα καλύπτουν πάνω από το 70% του σώματός του, ενώ οι γιατροί δίνουν αγώνα για να τον σταθεροποιήσουν.

Καρδίτσα: Με σοβαρά εγκαύματα 12χρονος - Έριξε οινόπνευμα στο τζάκι

Με την άφιξή του στην Αθήνα, ο 12χρονος εισήχθη αμέσως στη ΜΕΘ. Σύμφωνα με τον πλαστικό χειρουργό Αλέξανδρο Λυσιώτη, η έκταση των εγκαυμάτων είναι πολύ μεγάλη και η κατάσταση του παιδιού παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, o μικρός είναι αιμοδυναμικά ασταθής, με τους γιατρούς να αναφέρουν ότι η ανεπαρκής οξυγόνωση των οργάνων δημιουργεί κινδύνους για επιπλέον επιπλοκές, ενώ ήδη παρουσιάζει οξεία νεφρική βλάβη.

Το ιατρικό προσωπικό κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες, με σαφέστερη εικόνα να αναμένεται μετά το πρώτο τριήμερο νοσηλείας.

Καρδίτσα: O 12χρονος που νοσηλεύεται με βαριά εγκαύματα

Καρδίτσα: Πώς έγινε ο σοβαρός τραυματισμός του 12χρονου

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 3 το μεσημέρι, όταν τα δύο αδέρφια βρίσκονταν μόνα τους στο σπίτι. Η αδερφή του μικρού διάβαζε στο δωμάτιό της και ο Κωνσταντίνος προσπάθησε να ανάψει το τζάκι με μπουκάλι οινοπνεύματος. Η φωτιά «γύρισε» προς το μπουκάλι, με αποτέλεσμα το αγόρι να τυλιχθεί στις φλόγες.

Η αδερφή του άκουσε τις κραυγές του και έτρεξε να τον βοηθήσει, επιχειρώντας αρχικά να σβήσει τη φωτιά με νερό. Γείτονες περιγράφουν ότι το κορίτσι ούρλιαζε «πήραμε φωτιά» καθώς ζητούσε βοήθεια. Ο μικρός ήταν σοκαρισμένος και δεν μπορούσε να μιλήσει.

Καρδίτσα: 12χρονος στο νοσοκομείο μετά από ανάφλεξη στο τζάκι

Ο πατέρας, μόλις ενημερώθηκε, παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε αμέσως στο νοσοκομείο Καρδίτσας.

Λίγο μετά τις 5:30 το απόγευμα της Τρίτης, οι διασώστες του ΕΚΑΒ παρέλαβαν το παιδί από το νοσοκομείο Καρδίτσας. Η κατάστασή του κρίθηκε εξαιρετικά σοβαρή και αποφασίστηκε η άμεση μεταφορά του στην Αθήνα, όπου υπάρχει εξειδικευμένη μονάδα εγκαυμάτων.

Kαρδίτσα: Η διακομιδή του 12χρονου που κάηκε στο τζάκι

Το ασθενοφόρο κινήθηκε με τη συνοδεία περιπολικών και μοτοσικλετών της ΕΛ.ΑΣ., τα οποία άνοιγαν συνεχώς δρόμο ώστε η μεταφορά να γίνει όσο το δυνατόν ταχύτερα. Η διαδρομή κράτησε περίπου τρεις ώρες, με το ασθενοφόρο να φτάνει στο Παίδων γύρω στις 8:30 το βράδυ.

Διασώστες του ΕΚΑΒ δήλωσαν πως έβαλαν «τα δικά τους παιδιά μπροστά ως εικόνα» και πως στόχος τους ήταν να μη χαθεί «ούτε δευτερόλεπτο».

Στο πλευρό του 12χρονου βρίσκονται γονείς, συγγενείς αλλά και συμμαθητές. Μετά το σχολείο, ομάδα παιδιών πήγε σε κοντινή εκκλησία για να ανάψει ένα κερί για τον φίλο τους, στέλνοντας μηνύματα δύναμης και αγάπης:
«Κωνσταντίνε, θα τα καταφέρεις» και «Σε αγαπάμε, θα γίνεις καλά».

Οι γονείς του, συντετριμμένοι, περιμένουν με αγωνία ένα θετικό νέο από τους γιατρούς, ενώ η μάχη για τη ζωή του μικρού συνεχίζεται ώρα με την ώρα.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
 |
ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ
 |
ΦΩΤΙΑ
 |
ΤΖΑΚΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top