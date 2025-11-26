Βίκυ Κάβουρα: Έτσι ευχήθηκε στον Γιώργο Τζαβέλλα για τα γενέθλιά του

Τα 38α γενέθλιά του γιορτάζει ο Γιώργος Τζαβέλλας κι η σύζυγός του, Βίκυ Κάβουρα, θέλησε να του στείλει δημόσια μια τρυφερή ευχή.

Στο προφίλ της στο Instagram, η εντυπωσιακή ηθοποιός μοιράστηκε μια οικογενειακή στιγμή. Το ζευγάρι μαζί με την 1,5 έτους κόρη τους ποζάρει στο ασανσέρ του σπιτιού τους, αποτυπώνοντας την αγάπη και την καθημερινή τους ευτυχία.

Με τη λεζάντα: «Χρόνια πολλά ΑΝΘΡΩΠΕ μου», η Βίκυ εκφράζει με ζεστασιά και τρυφερότητα τα συναισθήματά της για τον Γιώργο, δείχνοντας ότι ακόμη και η πιο απλή στιγμή μπορεί να γίνει ιδιαίτερη όταν μοιράζεται με την οικογένεια.

Η τρυφερή ανάρτηση της Βίκυς Κάβουρα /Φωτογραφία Instagram

Ο έρωτας τους ξεκίνησε πριν αρκετά χρόνια μέσα από κοινές παρέες και κοινωνικές εκδηλώσεις, ενώ η απόφαση να δημιουργήσουν οικογένεια και η άφιξη της κόρης τους έφεραν νέες, όμορφες στιγμές στη ζωή τους.