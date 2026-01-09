Κορινθίου - Καραθανάσης: Οι... hot φωτογραφίες από τις παγωμένες Άλπεις

Το ζευγάρι υποδέχτηκε τη νέα χρονιά στην Ιταλία

Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε ένα από τα βιντεάκια που πόσταρε η Μαρία Κορινθίου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Μαρία Κορινθίου άφησε για λίγο πίσω της την καθημερινότητα και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις κι επέλεξε να περάσει τις πρώτες ημέρες του 2026 εκτός Ελλάδας, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Γιώργο Καραθανάση.

Μαρία Κορινθίου: Οι γλυκές ευχές του Γιώργου Καραθανάση για τα γενέθλιά της

Το ζευγάρι ταξίδεψε στους Δολομίτες, στις Ιταλικές Άλπεις, επιλέγοντας ένα τοπίο γεμάτο χιόνι, ηρεμία και ρομαντική ατμόσφαιρα για να υποδεχτεί το νέο χρόνο.

Κορινθίου - Καραθανάσης: Οι... hot φωτογραφίες από τις παγωμένες Άλπεις

Μέσα από τις αναρτήσεις που έκαναν στα social media, η Μαρία Κορινθίου και ο Γιώργος Καραθανάσης έδωσαν μια μικρή γεύση από το ταξίδι τους. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που μοιράστηκαν στο Instagram αποτύπωναν το εντυπωσιακό φυσικό τοπίο, αλλά και κοινές στιγμές τους μέσα στο χιόνι, δείχνοντας πόσο απόλαυσαν αυτή την απόδραση μακριά από τα φώτα. Το ζευγάρι εδώ και καιρό έχει σταματήσει να κρύβει τον έρωτά του, αντιθέτως τον μοιράζεται όλο και πιο συχνά μέσω των social media. 

Κορινθίου - Καραθανάσης: Απόδραση για δύο στις Ιταλικές Άλπεις

Οι διακοπές στις Ιταλικές Άλπεις φαίνεται πως αποτέλεσαν για το ζευγάρι μια ευκαιρία για ξεκούραση και επαναφόρτιση. Το σκηνικό ήταν ήσυχο και ειδυλλιακό, ιδανικό για να μπουν στο 2026 με χαλαρή διάθεση, μακριά από το άγχος της καθημερινότητας στην Ελλάδα. 

Κορινθίου - Καραθανάσης: Οι... hot φωτογραφίες από τις παγωμένες Άλπεις

Στην ανάρτησή της, η Μαρία Κορινθίου έγραψε χαρακτηριστικά: «To the top… Touching the sun, touching the sky», συνοδεύοντας τα λόγια της με εικόνες από τις κορυφές και το χειμωνιάτικο τοπίο. Αξίζει να θυμίσουμε πως το ταξίδι αυτό συνέπεσε και με τα γενέθλια της Μαρίας Κορινθίου, τα οποία γιόρτασε εκεί, στις 30 Δεκεμβρίου.

Η ανάρτηση της Μαρίας Κορινθίου

«Είμαι ερωτευμένη. Είμαι καλά, είμαι πάρα πολύ καλά», είχε δηλώσει πρόσφατα η Μαρία Κορινθίου, αναφερόμενη στη σχέση της με τον Γιώργο Καραθανάση.

MΑΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
 |
ΔΟΛΟΜΙΤΕΣ
