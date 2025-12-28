Κορινθίου - Καραθανάσης: Απόδραση για δύο στις Ιταλικές Άλπεις

Τα πρώτα τους Χριστούγεννα ως ζευγάρι

28.12.25 , 11:06 Κορινθίου - Καραθανάσης: Απόδραση για δύο στις Ιταλικές Άλπεις
Το βίντεο που μοιράστηκε από το Μπέργκαμο της Ιταλίας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Μαρία Κορινθίου διανύει μια περίοδο γεμάτη ισορροπία, χαμόγελα και συναισθηματική πληρότητα. Η αγαπημένη ηθοποιός, τους τελευταίους μήνες, έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική της ζωή και ζει έναν νέο έρωτα στο πλευρό του επιχειρηματία Γιώργου Καραθανάση, με τον οποίο φαίνεται να μοιράζεται κοινές στιγμές και όνειρα.

Μαρία Κορινθίου: Ο Γιώργος Καραθανάσης της έκανε ένα δώρο για... φάγωμα!

Το ζευγάρι απολαμβάνει αυτή τη νέα αρχή, ενώ ετοιμάζεται να υποδεχτεί μαζί το 2026, μακριά από εντάσεις και με βασικό στόχο την ηρεμία και την καλή διάθεση. Λίγο πριν αποχαιρετήσει το 2025, η Μαρία Κορινθίου παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα Real News και τη δημοσιογράφο Κορύνα Μανταγάρη, μιλώντας ανοιχτά τόσο για τα σχέδιά της στις γιορτές όσο και για τη φάση ζωής που βιώνει.

Όπως αποκάλυψε, επιθυμεί να περάσει τις γιορτινές ημέρες ήρεμα, με αγαπημένα πρόσωπα και χωρίς υπερβολές. Ανάμεσα στα πλάνα της είναι ένα οικογενειακό τραπέζι, όπου θα μαγειρέψει μια ξεχωριστή συνταγή της νονάς της από την Αμερική, που λατρεύει ιδιαίτερα η κόρη της. Αμέσως μετά, σειρά έχει ένα ταξίδι στο εξωτερικό μαζί με τον σύντροφό της, με προορισμό τις ιταλικές Άλπεις, για ξεκούραση και αποφόρτιση.

Μαρία Κορινθίου: Ρομαντική απόδραση στους Δελφούς με τον Γιώργο Καραθανάση

Η ίδια μίλησε και για τη συναισθηματική της κατάσταση, τονίζοντας πως νιώθει ήρεμη και συμφιλιωμένη με τον εαυτό της. Όπως ανέφερε, όταν υπάρχει εσωτερική γαλήνη και φροντίδα της ψυχής, αυτό αντανακλάται και προς τα έξω, παρά τις δυσκολίες και τα σκαμπανεβάσματα της καθημερινότητας.

Η φωτογραφία που πόσταρε η Μαρία Κορινθίου λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο

Η φωτογραφία που πόσταρε η Μαρία Κορινθίου λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο

Το μεσημέρι του Σαββάτου 27 Δεκεμβρίου, η Μαρία Κορινθίου μοιράστηκε με τους followers της μια φωτογραφία από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», κάνοντας tag τον Γιώργο Καραθανάση. Λίγες ώρες αργότερα, ανέβασε και βίντεο από το Μπέργκαμο της Ιταλίας, όπου το ζευγάρι θα περάσει τις επόμενες ημέρες, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης και ιδιωτικότητας.

Να σημειωθεί πως η σχέση τους μετρά λίγους μήνες, από το καλοκαίρι του 2025, και έγινε γνωστή μέσα από κοινές τους εμφανίσεις και αναρτήσεις, με την ηθοποιό να δείχνει πιο ήρεμη και φωτεινή από ποτέ.

MΑΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
