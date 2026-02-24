MasterChef: Πήρε ο Κωνσταντίνος την αρχηγία από τον Τάσο;

Η πιο κρίσιμη αναμέτρηση της βραδιάς ήταν γεγονός! H πρόκληση του Κωνσταντίνου προς τον αρχηγό της κόκκινης μπριγάδας, Τάσο, κρίθηκε στον πρώτο πάγκο και το διακύβευμα ήταν ξεκάθαρο.

Σε περίπτωση νίκης του Κωνσταντίνου, θα γινόταν ο νέος αρχηγός. Αντίθετα, αν επικρατούσε ο Τάσος, ο Κωνσταντίνος θα φορούσε τη μαύρη ποδιά ως πρώτος υποψήφιος της εβδομάδας.

Το υλικό της μονομαχίας: Ταλαγάνι στη φριτέζα

Οι δύο μάγειρες κλήθηκαν να δημιουργήσουν πιάτο με ταλαγάνι στη φριτέζα.

MasterChef: Το πιάτο που ετοίμασε ο Τάσος

Ο Τάσος παρουσίασε ένα deep fried ταλαγάνι με powder από νόρι και παστουρμά, μαρμελάδα chili, φιλέτα από πορτοκάλι και γκρέιπφρουτ, σαλάτα με ψημένο μάγκο, σαλάμι Λευκάδος, σόγια, ξύσματα εσπεριδοειδών και άχυρο πράσο. Ένα πιάτο fusion, με έντονη τεχνική και ισορροπία.

MasterChef: Το πιάτο που ετοίμασε ο Κωνσταντίνος

Αντίθετα, ο Κωνσταντίνος παραδέχτηκε από την αρχή πως η ιδέα του δεν υλοποιήθηκε σωστά. Μίλησε ανοιχτά για «αποτυχημένη ιδέα», εξηγώντας ότι ήθελε να δημιουργήσει μια διαφορετική προσέγγιση με «εικονική λαδόκολλα» από πατάτα, κρέμα καρότου και κρέμα παντζαριού όμως τίποτα δε λειτούργησε όπως το είχε σχεδιάσει. Η κρούστα δεν πέτυχε, οι υφές δεν απέδωσαν και το αποτέλεσμα δεν τον αντιπροσώπευε.

MasterChef: Ο Κωνσταντίνος απογοητεύτηκε από το αποτέλεσμα του πιατου

Οι κριτές στάθηκαν στο γεγονός ότι, παρότι η σύλληψη είχε ενδιαφέρον, «η ιδέα δε φαίνεται» και δεν εξυπηρετήθηκε στο πιάτο. Ο ίδιος εμφανώς απογοητευμένος δήλωσε πως ένιωθε «σαν πέντε χρόνων παιδί που μπαίνει πρώτη φορά στην κουζίνα».

Η απόφαση των κριτών

Από την άλλη πλευρά, το πιάτο του Τάσου απέσπασε εξαιρετικά σχόλια. Οι κριτές μίλησαν για άρτια εκτέλεση, σωστή σύνδεση γεύσεων και ένα αποτέλεσμα που «βγάζει νόημα» και ανεβάζει το υλικό σε άλλο επίπεδο. Το χαρακτήρισαν μάλιστα ως αυτό ακριβώς που ζητούσε το Τεστ Δημιουργικότητας, στο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας «Κουζίνες του κόσμου».

Η νίκη πήγε ξεκάθαρα στον Τάσο, ο οποίος παραμένει αρχηγός της κόκκινης μπριγάδας.

MasterChef: Παρέμεινε αρχηγός της κόκκινης μπριγάδας ο Τάσος

Ο ίδιος τόνισε πως η μεγαλύτερη χαρά του δεν ήταν ότι διατήρησε την κονκάρδα, αλλά ότι παρουσίασε ένα πιάτο που τον εκφράζει απόλυτα. «Ο σκοπός είναι να μαγειρεύουμε ωραία και να δείχνουμε το μαγειρικό μας πρόσωπο», ανέφερε.

Μαύρη ποδιά για τον Κωνσταντίνο

Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ο Κωνσταντίνος έβγαλε τη λευκή ποδιά και φόρεσε τη μαύρη, ως πρώτος υποψήφιος προς αποχώρηση για την εβδομάδα. Παρά την ήττα, εμφανίστηκε ψύχραιμος, δηλώνοντας πως έχει έρθει στο παιχνίδι για να μαγειρεύει είτε ως αρχηγός είτε ως υποψήφιος.

Η μονομαχία μπορεί να μην εξελίχθηκε στο ντέρμπι που όλοι περίμεναν, όμως ανέδειξε τη σημασία της σωστής εκτέλεσης και της ψυχραιμίας στην πιο κρίσιμη στιγμή.

