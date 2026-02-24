Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Πέρασε την Καθαρά Δευτέρα στην Πάτρα

Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας εκμεταλλεύτηκε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου για να κάνει μία απόδραση στον τόπο της, την Πάτρα. Η αγαπημένη παρουσιάστρια - μοντέλο που μένει μόνιμα στην Αθήνα, αποφάσισε να φύγει για λίγο και συνδύασε τη χαλάρωση με όμορφες οικογενειακές στιγμές.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αγαπά την ιδιαίτερη πατρίδα της και δε χάνει ευκαιρία να επιστρέφει στον τόπο όπου μεγάλωσε. Φυσικά, διατηρεί στενούς δεσμούς με φίλους και συγγενείς εκεί.

Μέσα από τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε στα προσωπικά της social media, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έμοιαζε πιο ξέγνοιαστη και ευδιάθετη από ποτέ, απολαμβάνοντας τη βόλτα της στην πόλη, τη «βασίλισσα» του Καρναβαλιού και το γιορτινό κλίμα των ημερών.

Μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις στην Αθήνα, η παρουσιάστρια του Star χαλάρωσε, «γέμισε τις μπαταρίες της» και απόλαυσε τις παραδοσιακές γεύσεις και τη θαλπωρή της οικογένειας και των δικών της ανθρώπων.

Όπως θα δεις παρακάτω και στις αναρτήσεις της, χθες, Καθαρά Δευτέρα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δεν παρέλειψε να πετάξει χαρταετό μαζί με τα ανιψάκια της, τηρώντας έτσι το παραδοσιακό έθιμο της ημέρας.

Η ανάρτηση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου στο Instagram

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Στόχος του 2026 να πάω γυμναστήριο - Με προπονεί η Ζεν

Πριν από λίγες μέρες, στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικς Πίτας του Star, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μίλησε στο star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη για τους στόχους που έχει θέσει για τη νέα χρονιά κι ένας από αυτούς έκανε πολλούς να... ταυτιστούν μαζί της!

Αφού αντάλλαξε ευχές για το 2026, η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως ο βασικός της στόχος για τη νέα χρονιά είναι να είναι ήρεμη, χαρούμενη και να πάει γυμναστήριο. Με ειλικρίνεια παραδέχτηκε πως μέχρι τώρα δεν ήταν ιδιαίτερα συνεπής με τη γυμναστική, όμως φαίνεται πως φέτος είναι αποφασισμένη να κάνει την αλλαγή!

«Έχω πάει δύο φορές με τη Ζεν (Ζενεβιέβ Μαζαρί). Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Με στηρίζει σ' αυτόν τον αγώνα!» είπε με χιούμορ η Ηλιάνα.