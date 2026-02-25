MasterChef: Αυτοί είναι οι τρεις υποψήφιοι προς αποχώρηση

Η ψηφοφορία στην κόκκινη μπριγάδα του MasterChef ήταν γεμάτη ένταση, καθώς ο αρχηγός Τάσος κλήθηκε να υπερασπιστεί τη θέση του και να υποδείξει τους υποψήφιους προς αποχώρηση.

«Ναι, σεφ. Μπορώ να έχω ένα λεπτό;» είπε ο Τάσος πριν ανακοινώσει την απόφασή του. «Είναι δύσκολη θέση πάλι να βγάζεις υποψήφιο, αλλά είναι μια υποχρέωση του αρχηγού, αναγκαστικά πρέπει να το κάνω.»

Ο δεύτερος υποψήφιος που επέλεξε ήταν ο Γιώργος Κουρμουλάκης. Όπως εξήγησε: «Λόγω του ότι δεν μπόρεσε να βγάλει το πιάτο που ήθελε, νομίζω είχε τη χειρότερη κριτική σε αυτά τα πιάτα που έχουν βγει. Αυτό. Δηλαδή ψηφίζω πάλι μαγειρικά, το λέω ώστε να πάρει και ένα boost ο Γιώργος, ώστε να αρχίσει να δείχνει αυτό που είναι πραγματικά.»

Ο Γιώργος, με τη σειρά του, σχολίασε: «Δεν είμαι πρώτη φορά υποψήφιος, δε μου αρέσει καθόλου η θέση αυτή. Έχω πάρει την κρυάδα την πρώτη φορά. Είναι άσχημη θα πω έτσι η εμπειρία, αλλά καλώς ή κακώς είμαστε σε ένα διαγωνισμό που αυτό υπάρχει μέσα στο παιχνίδι και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.»

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, οι παίκτες συμμετείχαν στην ψηφοφορία, εκφράζοντας την κριτική τους για τα πιάτα και τη συμμετοχή των συναδέλφων τους.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν:



• Τρεις ψήφους η Φωτεινούλα

• Τέσσερις ο Νίκος

• Τέσσερις ο Γιάννης

Η τελική απόφαση για τον τρίτο υποψήφιο έπεσε ξανά στον Τάσο, ο οποίος κλήθηκε να αποφασίσει ανάμεσα στον Νίκο και τον Γιάννη.



Ο Τάσος υπέδειξε τον Γιάννη και εκείνος με τη σειρά του δήλωσε στο cue του: «Η μαύρη ποδιά για μένα είναι ένα χαστούκι που του φόρεσα. Από τον διαγωνισμό εγώ δεν θα δεχτώ να φύγω από τώρα. Θα σκυλιάσω και δε θα γίνει αυτό.»

Έτσι, οι τρεις υποψήφιοι προς αποχώρηση για αυτήν την εβδομάδα είναι:

Κωνσταντίνος

Γιώργος Κουρμουλάκης

Γιάννης

