Μαρία Κορινθίου: Οι γλυκές ευχές του Γιώργου Καραθανάση για τα γενέθλιά της

Την πιο λαμπερή και ξεχωριστή ημέρα του χρόνου της ζει σήμερα, Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, η Μαρία Κορινθίου, καθώς έχει τα γενέθλιά της και επέλεξε να τα γιορτάσει σε έναν προορισμό που θυμίζει κινηματογραφικό σκηνικό.

Η αγαπημένη ηθοποιός άφησε για λίγο πίσω της τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και την καθημερινότητα της Αθήνας και ταξίδεψε στις Ιταλικές Άλπεις, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης και ρομαντισμού στους εντυπωσιακούς Δολομίτες, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Γιώργο Καραθανάση.

Το ζευγάρι φαίνεται να βιώνει μοναδικές στιγμές μέσα στο χιονισμένο τοπίο, με τα επιβλητικά βουνά, τη φύση και την απόλυτη ηρεμία να δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για τα γενέθλια της ηθοποιού. Οι δυο τους ταξίδεψαν στην Ιταλία πριν από λίγες ημέρες και, σύμφωνα με τις εικόνες που μοιράζονται, έχουν ήδη αφεθεί στη μαγεία του προορισμού, κάνοντας βόλτες, εξερευνώντας γραφικά χωριά και απολαμβάνοντας cozy στιγμές δίπλα στο τζάκι.

Ο Γιώργος Καραθανάσης, θέλοντας να δείξει δημόσια την αγάπη και την τρυφερότητά του προς τη Μαρία Κορινθίου, δε θα μπορούσε να μην της ευχηθεί και μέσα από τα social media. Ο επιχειρηματίας ανέβασε φωτογραφία της ηθοποιού στα Instagram Stories, γράφοντας στη λεζάντα «Happy birthday my love».

Οι τρυφερές ευχές του Γιώργου Καραθανάση στη Μαρία Κορινθίου

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η ανάρτηση της ίδιας της Μαρίας Κορινθίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Με μια νοσταλγική και συναισθηματική διάθεση, έγραψε: «30.12 και το μικρό Μαράκι τούτη την ημέρα, ήρθε σε αυτόν τον όμορφο κόσμο… Once upon a December», στέλνοντας ένα τρυφερό μήνυμα τόσο στον εαυτό της όσο και στους θαυμαστές της, που έσπευσαν να της ευχηθούν χρόνια πολλά.

Η ανάρτηση της Μαρίας Κορινθίου

Να υπενθυμίσουμε ότι η Μαρία Κορινθίου και ο Γιώργος Καραθανάσης είναι ζευγάρι από το καλοκαίρι του 2025. Η σχέση τους έγινε γνωστή όταν η ηθοποιός δημοσίευσε την πρώτη κοινή τους φωτογραφία, ενώ έκτοτε δεν κρύβουν την ευτυχία τους. Αν κι αποφεύγουν τη δημοσιότητά, το υλικό που αναρτούν από τις αποδράσεις τους μαρτυρά πως είναι ιδιαίτερα δεμένοι και ερωτευμένοι.

Ο Γιώργος Καραθανάσης είναι αντιπρόεδρος πολύ γνωστής εταιρίας μπαχαρικών, με έντονη παρουσία στον επιχειρηματικό χώρο. Η γνωριμία του με τη Μαρία Κορινθίου φαίνεται πως έγινε μέσα από επαγγελματική συνεργασία, καθώς η ηθοποιός είχε προχωρήσει σε προωθητικές αναρτήσεις προϊόντων της εταιρίας του μέσω Instagram. Από εκείνη τη στιγμή, η συνεργασία εξελίχθηκε σε έναν δυνατό δεσμό, με το ζευγάρι να επιλέγει πλέον να μοιράζεται σημαντικές στιγμές της ζωής του, όπως τα φετινά γενέθλια της ηθοποιού.