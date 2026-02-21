Κατερίνα Καινούργιου – Παναγιώτης Κουτσουμπής: Ρομαντικό ταξίδι για δυο!

Για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής αποφάσισαν να κάνουν ένα διάλειμμα από τον έντονο ρυθμό της πόλης και να ζήσουν λίγες μέρες μακριά από τη φασαρία και τις υποχρεώσεις.

Το ζευγάρι επέλεξε την ορεινή Αρκαδία ως προορισμό για μια ρομαντική απόδραση, απολαμβάνοντας την ηρεμία της φύσης, τα γραφικά χωριά και τον καθαρό, δροσερό αέρα που μόνο τα βουνά μπορούν να προσφέρουν.



Η μικρή αυτή εκδρομή δεν είναι μόνο μια ευκαιρία για χαλάρωση, αλλά και μια προετοιμασία για το πιο σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή τους: τη γέννηση της κόρης τους, που αναμένεται μέσα στον Απρίλιο. Το ζευγάρι, που έχει ήδη υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης, φαίνεται να εκμεταλλεύεται κάθε στιγμή για να δημιουργήσει κοινές αναμνήσεις γεμάτες τρυφερότητα, προσμονή και αυθόρμητη χαρά.

Η Κατερίνα Καινούργιου, γνωστή για την αγάπη της στα social media, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από την απόδρασή τους. Στις αναρτήσεις της ξεχωρίζει ένα παραδοσιακό πρωινό γεμάτο τοπικές γεύσεις: χειροποίητες μαρμελάδες, φρέσκο γιαούρτι και χειροποίητο ψωμί, που αντικατοπτρίζουν την απλότητα και την αυθεντικότητα της περιοχής.

Άλλες φωτογραφίες αποκαλύπτουν την εντυπωσιακή θέα από το δωμάτιο του ξενοδοχείου, με τα καταπράσινα δάση και τα πέτρινα χωριά να εκτείνονται μέχρι τον ορίζοντα.

Σε μία ακόμη εικόνα, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής κάθεται σε εξωτερικό χώρο με φόντο τα έλατα και τον καθαρό ουρανό, απολαμβάνοντας τον ήλιο και μιλώντας στο τηλέφωνο, ενώ η χαλαρή του διάθεση αποτυπώνει την απόλυτη ηρεμία που βιώνουν αυτές τις μέρες. Το ζευγάρι φαίνεται να εκτιμά ιδιαίτερα αυτές τις μικρές αποδράσεις, που προσφέρουν τόσο στιγμές γαλήνης όσο και χρόνο για να συνδεθούν ακόμη πιο βαθιά πριν την άφιξη του νέου μέλους της οικογένειάς τους.

Η απόδραση στην καρδιά της Αρκαδίας συνδυάζει όλα τα στοιχεία που κάνει μια ταξιδιωτική εμπειρία πραγματικά ξεχωριστή: φυσική ομορφιά, ησυχία, ιδιωτικότητα, παραδοσιακή φιλοξενία και γεύσεις που ξυπνούν τις αισθήσεις.

Για την Κατερίνα και τον Παναγιώτη, κάθε λεπτό σε αυτό το τοπίο ήταν μια ευκαιρία να απολαύσουν ο ένας την παρέα του άλλου, να γεμίσουν τις μπαταρίες τους και να προετοιμαστούν ψυχολογικά και συναισθηματικά για την επόμενη μεγάλη αλλαγή στη ζωή τους.

Το τριήμερο αυτό δεν είναι απλά μια ταξιδιωτική εξόρμηση, αλλά μια μικρή γιορτή για το ζευγάρι, μια στιγμή απόλυτης σύνδεσης, έρωτα και γλυκιάς προσμονής, που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη τους ως ένα από τα πιο όμορφα κεφάλαια της κοινής τους ιστορίας.

Δείτε τις φωτογραφίες που ακολουθούν: