ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 10.000.000 απέκρυψε ο Χιλετζάκης και η σύζυγός του

Νέες αποκαλύψεις για τον αγροτοσυνδικαλιστή

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μύρωνας Χιλετζάκης, αγροτο-συνδικαλιστής, έχει φυλακιστεί για υποθέσεις σχετικές με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Απέκρυψε 8.000.000 ευρώ από τις αρχές, ενώ η σύζυγός του 2.500.000 ευρώ.
  • Δεν υπέβαλε δηλώσεις Πόθεν Έσχες ή υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις από το 2019 έως το 2023.
  • Η υπόθεση διερευνάται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου Κρήτης.
  • Ο Χιλετζάκης είναι υπό προσωρινή κράτηση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Ο γαλάζιος αγροτο-συνδικαλιστής Μύρωνας Χιλετζάκης, που βρίσκεται ήδη στη φυλακή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, φέρεται να απέκρυψε 8.000.000 ευρώ από τις αρχές, ενώ άλλα 2.500.000 ευρώ ξέχασε η σύζυγός του.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δέσμευση περιουσίας αγροτοσυνδικαλιστή και λογιστή από την Κρήτη

Τα ευρήματα των ελέγχων της Aνεξάρτητης Aρχής για το Ξέπλυμα είναι αποκαλυπτικά. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Άννας Σταματιάδου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, ο Μύρωνας Χιλετζάκης, το διάστημα 2019–2023 ξέχασε να δηλώσει, ως όφειλε, περιουσιακά στοιχεία που αγγίζουν τα 8.000.000 ευρώ.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 10.000.000 απέκρυψε ο Χιλετζάκης και η σύζυγός του

Πιο συγκεκριμένα, δεν υπέβαλε καθόλου δηλώσεις Πόθεν Έσχες ή υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις. Έναν χρόνο μετά, το διάστημα 2023–2024, όπως προκύπτει από τους ελέγχους, και η σύζυγός του ξέχασε να δηλώσει άλλα 2.500.000 ευρώ.

Το πόρισμα του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κυρίου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου Κρήτης για την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης. Και όλα αυτά ενώ ο Μύρωνας Χιλετζάκης κρατείται προσωρινά για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και για ψευδείς δηλώσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

