Τροχός της Τύχης: Η Θώμη δε βρήκε το «Πάνε πακέτο» - Εσύ τι θα κάνεις;

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Πέμπτης 19/2/2026 στο Star, η Θώμη ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Πάνε πακέτο» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Μ, το Ν και το Κ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.

Η Θώμη βρήκε την πρώτη λέξη, αλλά δεν τα κατάφερε με τη δεύτερη κι έτσι δεν έλυσε τον γρίφο!

Εσένα θα πάει το μυαλό σου στη δεύτερη; Προσπάθησε τώρα!

