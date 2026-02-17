Τροχός της Τύχης: Η Μελίνα δεν είπε τα γράμματα που έπρεπε - Εσύ;

Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 17/2/2026 στο Star, η Μελίνα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Αντίθετα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Ν και το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.

Η Μελίνα βρήκε λίγα γράμματα, που -δυστυχώς- δεν τη βοήθησαν να λύσει τον γρίφο.

Αν έχεις κάποια καλύτερη ιδέα, δοκίμασε εσύ να βρεις τις αντίθετες λέξεις!

