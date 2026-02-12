Τροχός της Τύχης: Δυσκόλεψαν τη Σεβαστή τα «Συνώνυμα» - Εσένα;

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Πέμπτης 12/2/2026 στο Star, η Σεβαστή ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ρ, το Ν, το Μ κι έξτρα σύμφωνο το Χ, ενώ έχοντας κερδίσει και δύο φωνήεντα επέλεξε το Ι και το Ο.

Δυστυχώς τα γράμματα δε βοήθησαν καθόλου τη Σεβαστή που δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο!

Αν έχεις κάποια καλύτερη ιδέα, κάνε την προσπάθειά σου τώρα!

