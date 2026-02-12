BMW Group: Ορόσημο παραγωγής για εργοστάσιο κινητήρων

Τα 25 χρόνια παραγωγής κινητήρων για BMW, MINI και Rolls-Royce

Πρώτη Δημοσίευση: 12.02.26, 09:18
BMW Group: Ορόσημο παραγωγής για εργοστάσιο κινητήρων
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το εργοστάσιο του BMW Group στο Hams Hall γιορτάζει 25 χρόνια παραγωγής κινητήρων εσωτερικής καύσης.
  • Έχει κατασκευάσει πάνω από 7,6 εκατομμύρια κινητήρες από το 2001, τροφοδοτώντας το παγκόσμιο δίκτυο παραγωγής του Ομίλου.
  • Παράγει βενζινοκινητήρες για BMW, MINI και Rolls-Royce, συμπεριλαμβανομένων υβριδικών μοντέλων.
  • Κατασκευάζει κινητήρες από τρικύλινδρους έως V8, με τον V12 να παράγεται αποκλειστικά για Rolls-Royce.
  • Η παραγωγή του V12 γίνεται από ειδικά εκπαιδευμένους μηχανικούς πριν την παράδοση στην Rolls-Royce.

Το εργοστάσιο του BMW Group στο Hams Hall (Ηνωμένο Βασίλειο) έχει κατακτήσει ένα σημαντικό ορόσημο: επί 25 χρόνια, η μονάδα παραγωγής κοντά στο Birmingham κατασκευάζει υψηλής απόδοσης κινητήρες εσωτερικής καύσης για μια ποικιλία μοντέλων του BMW Group. Από το 2001, τροφοδοτεί το δίκτυο παραγωγής του Ομίλου σε όλο τον κόσμο με κινητήρες, των οποίων πλέον ο συνολικός αριθμός ξεπερνά τα 7,6 εκατομμύρια.

BMW Group; Ορόσημο παραγωγής για εργοστάσιο κινητήρων

Πρόκειται για βενζινοκινητήρες υψηλής απόδοσης που προορίζονται για οχήματα BMW, MINI και Rolls-Royce, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων κίνησης για plug-in υβριδικά μοντέλα. Ως εκ τούτου, το εργοστάσιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προσέγγισης τεχνολογικής δεκτικότητας του BMW Group.

BMW Group; Ορόσημο παραγωγής για εργοστάσιο κινητήρων

Σήμερα, κατασκευάζει από τρικύλινδρους και τετρακύλινδρους βενζινοκινητήρες έως V8 κινητήρες υψηλής απόδοσης για μοντέλα BMW και MINI. Επίσης, ο V12 παράγεται στο Hams Hall αποκλειστικά για την Rolls-Royce Motor Cars. Η συναρμολόγησή του ακολουθεί μια ξεχωριστή διαδικασία παραγωγής, που πραγματοποιείται από ειδικά εκπαιδευμένους μηχανικούς και τεχνικούς, πριν από την τελική παράδοσή του στην έδρα της Rolls-Royce στο Goodwood.

