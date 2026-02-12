Λένα Παπαληγούρα: H πρώτη ανάρτηση μετά τον θάνατο του πατέρα της

Ο Αναστάσης Παπαληγούρας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.02.26 , 20:55 «Κακός χαμός» στη Βουλή με καβγά Γεωργιάδη - Κωνσταντοπούλου!
12.02.26 , 20:29 Σμήναρχος: Η κάρτα από το Χονγκ Κονγκ & οι οδηγίες των Κινέζων «χειριστών»
12.02.26 , 20:28 Υπόθεση κατασκοπείας και στο εργοστάσιο των Ραφάλ στη Γαλλία
12.02.26 , 20:25 Λένα Παπαληγούρα: H πρώτη ανάρτηση μετά τον θάνατο του πατέρα της
12.02.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Δυσκόλεψαν τη Σεβαστή τα «Συνώνυμα» - Εσένα;
12.02.26 , 19:37 ΕΦΚΑ: Αλλαγές στην παραγραφή οφειλών
12.02.26 , 19:20 BMW M Driving Experience: Για μεγάλους ... παίκτες
12.02.26 , 19:18 BMW Group: Ορόσημο παραγωγής για εργοστάσιο κινητήρων
12.02.26 , 19:02 «Νταντάδες της Γειτονιάς» με μισθό έως 500 ευρώ μηνιαίως
12.02.26 , 18:46 Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τώρα και στην Κομισιόν
12.02.26 , 18:00 Cash or Trash: Η αποκάλυψη του Θάνου Λούδου σόκαρε τον Σωτήρη
12.02.26 , 17:53 Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο της Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας 2026
12.02.26 , 17:43 Η Γ. Αλεξανδράκη από τον Έβρο στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου!
12.02.26 , 17:42 Η ανάρτηση της  ΕΛ.ΑΣ. για την Τσικνοπέμπτη: Τσίκνισε σωστά!
12.02.26 , 17:11 Τούνη: «Οι εκπομπές με σχολιάζουν λες και πήραμε λεφτά από την τσέπη τους»
Κατερίνα Καινούργιου: «Πέρυσι ήμουν 57 κιλά. Μια σταλίτσα»
Καινούργιου για Κουτσουμπή: «Ο άντρας μου καλέ, φώναξέ τον!»
Τσαβαλιά: Η σπάνια φωτογραφία με τον γιο της και οι ευχές για τη γιορτή του
Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Δεν είμαστε πια μαζί με την Ευσταθία Τσαπαρέλη»
«Μόνο ένας υποστήριζε την Ελένη Τσολάκη στον ΑΝΤ1»
Ανατροπή στη διαθήκη του αδελφού του Ν. Σεργιανόπουλου – Πλαστή η υπογραφή
Τάσος Ιορδανίδης: H Φιλοσοφική, το Εθνικό και τα 17 χρόνια με τη Ματίκα
Φλαντρώ: Θεατρική βραδιά για επώνυμα ζευγάρια - Ποιοι πήγαν στην πρεμιέρα
Κατερίνα Καινούργιου: Το τρυφερό δώρο της Μαρίας Ηλιάκη για το μωρό της
Σίσσυ Χρηστίδου: Στη θέση της Δέσποινας Βανδή ως guest κριτής στο J2US
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Λένα Παπαληγούρα έκανε την πρώτη της ανάρτηση μετά τον θάνατο του πατέρα της, Αναστάση Παπαληγούρα.
  • Ο Αναστάσης Παπαληγούρας, πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, απεβίωσε σε ηλικία 78 ετών.
  • Η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο 14/2/25, στις 12:00μ. στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.
  • Η οικογένεια ζητά αντί στεφάνων δωρεές στη «ΜΕΡΙΜΝΑ» για στήριξη παιδιών και οικογενειών.
  • Η ανακοίνωση περιλαμβάνει τα ονόματα των μελών της οικογένειας που συμμετέχουν στην κηδεία.

Την πρώτη ανάρτηση έκανε η Λένα Παπαληγούρα στα social media μετά τον θάνατο του πατέρα της και πρώην υπουργού της Νέας Δηημοκρατίας, Αναστάση Παπαληγούρα.

Λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου του, η γνωστή ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφία του πατέρα της, ενημερώνοντας για την κηδεία του.

Η οικογένεια του Αναστάση Παπαληγούρα κάνει έκκληση, αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές στη «ΜΕΡΙΜΝΑ» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, για τη στήριξη παιδιών και οικογενειών.

Λένα Παπαληγούρα: H πρώτη ανάρτηση μετά τον θάνατο του πατέρα της

Σε ηλικία 78 ετών έφυγε από τη ζωή ο Αναστάσης Παπαληγούρας,  ο οποίος είχε υπηρετήσει επί σειρά ετών ως υπουργός της Νέας Δημοκρατίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Τον μοναδικό και πολυαγαπημένο μας σύντροφο, πατέρα και παππού, Αναστάση Παπαληγούρα κηδεύουμε το Σάββατο 14/2/25, ώρα 12:00μ.,
στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η οικογένεια

Βαρβάρα Πετρίδη
Ζαΐρα Παπαλιγούρα
Λένα Παπαλιγούρα
Άκης Πάντος
Αναστάσης Πάντος
Παπαλιγούρας
Αντώνης Πάντος
Παπαλιγούρας

Παρακαλούμε, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη «ΜΕΡΙΜΝΑ» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, για τη στήριξη παιδιών και οικογενειών στην πορεία του πένθους και της αρρώστιας.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑ
 |
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top