Λένα Παπαληγούρα: H πρώτη ανάρτηση μετά τον θάνατο του πατέρα της

Την πρώτη ανάρτηση έκανε η Λένα Παπαληγούρα στα social media μετά τον θάνατο του πατέρα της και πρώην υπουργού της Νέας Δηημοκρατίας, Αναστάση Παπαληγούρα.

Λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου του, η γνωστή ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφία του πατέρα της, ενημερώνοντας για την κηδεία του.

Η οικογένεια του Αναστάση Παπαληγούρα κάνει έκκληση, αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές στη «ΜΕΡΙΜΝΑ» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, για τη στήριξη παιδιών και οικογενειών.

Σε ηλικία 78 ετών έφυγε από τη ζωή ο Αναστάσης Παπαληγούρας, ο οποίος είχε υπηρετήσει επί σειρά ετών ως υπουργός της Νέας Δημοκρατίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Τον μοναδικό και πολυαγαπημένο μας σύντροφο, πατέρα και παππού, Αναστάση Παπαληγούρα κηδεύουμε το Σάββατο 14/2/25, ώρα 12:00μ.,

στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η οικογένεια

Βαρβάρα Πετρίδη

Ζαΐρα Παπαλιγούρα

Λένα Παπαλιγούρα

Άκης Πάντος

Αναστάσης Πάντος

Παπαλιγούρας

Αντώνης Πάντος

Παπαλιγούρας

Παρακαλούμε, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη «ΜΕΡΙΜΝΑ» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, για τη στήριξη παιδιών και οικογενειών στην πορεία του πένθους και της αρρώστιας.