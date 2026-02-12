Σμήναρχος: Η κάρτα από το Χονγκ Κονγκ & οι οδηγίες των Κινέζων «χειριστών»

Οι «χαλαρές» σέλφι φωτογραφίες στο Σινικό Τείχος - Της Τ. Παπανικολάου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.02.26 , 23:36 Αλεξάνδρα Νίκα: Η έκπληξη της μητέρα της στον γιο της
12.02.26 , 23:35 MasterChef: Ποιος είχε την καλύτερη προσπάθεια στη δοκιμασία αποχώρησης;
12.02.26 , 22:57 Η Κωνσταντοπούλου δημοσιοποίησε sms που έστειλε στον Χρυσοχοΐδη
12.02.26 , 22:50 Έγκλημα Πάθους Με Θύμα Έναν Άνδρα Στα Καμίνια Ηρακλείου
12.02.26 , 22:47 Καταδίωξη Αχαρνών: 16χρονος Με Κλεμμένη Μηχανή Εμβόλισε Αστυνομικό
12.02.26 , 22:39 «Ας Περιμένουν οι Γυναίκες» στο Θέατρο Ψυρρή
12.02.26 , 22:35 MasterChef - Δοκιμασία αποχώρησης: Κουνέλι με ρίζες - Η συνταγή
12.02.26 , 22:26 Τροχαίο Πάτρα: Σκότωσε δύο παιδιά & ζητά 22.000 αποζημίωση για το αμάξι του
12.02.26 , 22:10 Κλήρωση Τζόκερ 12/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
12.02.26 , 22:10 MasterChef: Ποιος είναι ο τρίτος υποψήφιος προς αποχώρηση;
12.02.26 , 22:00 Θάνατος 27χρονου δασκάλου Ρέθυμνο: «Ο Θοδωρής δεν είχε πρόβλημα υγείας»
12.02.26 , 21:58 Tο κομπολόι που δώρισε ο Eρντογάν στον Μητσοτάκη
12.02.26 , 21:55 MasterChef: Κράτησε ο Γιώργος την ασυλία;
12.02.26 , 21:38 Ελαφόνησος: Ναυάγιο θαλαμηγού σε ακρωτήρι- Αγωνιώδεις στιγμές για 4 Έλληνες
12.02.26 , 21:30 Παναγόπουλος: Τι ισχυρίσθηκε – Η πολιτική κόντρα που ξέσπασε
Ελένη Ζιώγα: Η μητρότητα στα 19- Οι στίχοι & τα σενάρια με την υπογραφή της
Καινούργιου για Κουτσουμπή: «Ο άντρας μου καλέ, φώναξέ τον!»
Κατερίνα Καινούργιου: «Πέρυσι ήμουν 57 κιλά. Μια σταλίτσα»
«Μόνο ένας υποστήριζε την Ελένη Τσολάκη στον ΑΝΤ1»
Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Δεν είμαστε πια μαζί με την Ευσταθία Τσαπαρέλη»
Τσαβαλιά: Η σπάνια φωτογραφία με τον γιο της και οι ευχές για τη γιορτή του
Ανατροπή στη διαθήκη του αδελφού του Ν. Σεργιανόπουλου – Πλαστή η υπογραφή
Φλαντρώ: Θεατρική βραδιά για επώνυμα ζευγάρια - Ποιοι πήγαν στην πρεμιέρα
Σίσσυ Χρηστίδου: Στη θέση της Δέσποινας Βανδή ως guest κριτής στο J2US
Μαρία Αναστασοπούλου: Η σχέση με τον πρώην σύντροφό της και ο νέος έρωτας!
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου για την υπόθεση κατασκοπείας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αποκαλυπτικά είναι τα νέα στοιχεία που φέρνει στο φως το Star για τη δράση του Σμηνάρχου που έχει προφυλακιστεί για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Έκανε αναλήψεις μετρητών με κάρτα από το Χονγκ Κονγκ, με τους Κινέζους χειριστές του να του δίνουν ακόμη και οδηγίες για το πώς θα εμφανίζεται στα ΑΤΜ, προκειμένου να μην εντοπιστεί. Για πρώτη φορά αποκαλύπτονται και τα πρόσωπα των Κινέζων με τους οποίους φωτογραφιζόταν ο Έλληνας σμήναρχος ακόμη και στο Σινικό Τείχος.

Ελλάδα – Κίνα: Οι σχέσεις μετά τη σύλληψη του σμηνάρχου

Υπόθεση κατασκοπείας: Οι «χαλαρές» σέλφι φωτογραφίες του σμηνάρχου με τους Κινέζους «χειριστές» του στο Σινικό Τείχος 

Υπόθεση κατασκοπείας: Τα μηνύματα των Κινέζων «χειριστών» στον Σμήναρχο 

Στις φωτογραφίες-ντοκουμέντο του προφυλακισμένου σμηνάρχου φαίνεται μαζί με τους δύο από τους τρεις Κινέζους χειριστές του. Τις εξασφάλισε για το Star η Κατερίνα Μαστραντωνάκη. Έχουν τραβηχθεί τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν ο Έλληνας αξιωματικός επισκέφθηκε την Κίνα.

Με τον Στίβεν Γουάν χαμογελά και τραβά σέλφι ακόμη και στο Σινικό Τείχος. Και οι δύο χαμογελούν και ειδικά ο σμήναρχος δείχνει να απολαμβάνει την ξενάγηση.

Σε άλλη σέλφι αποτυπώνεται ο δεύτερος Κινέζος χειριστής του, ο Γουίλιαμ. Με αυτό το όνομα του συστήθηκε και μάλιστα ως ανώτερος του Στίβεν. Ο Έλληνας αξιωματικός σε αυτές τις φωτογραφίες μόνο φοβισμένος δεν δείχνει, παρότι κατέθεσε στο αεροδικείο ότι ήταν σε καθεστώς φόβου, γιατί τον… απειλούσαν.

Υπόθεση κατασκοπείας: Ψάχνουν το δίκτυο πίσω από τον σμήναρχο

Υπόθεση κατασκοπείας: Με κάρτα αναλήψεων από το Χονγκ Κονγκ ο Έλληνας Σμήναρχος 

Υπόθεση κατασκοπείας: Με κάρτα αναλήψεων από το Χονγκ Κονγκ ο Έλληνας Σμήναρχος

Ο προφυλακισμένος σμήναρχος στην απολογία του περιέγραψε με λεπτομέρειες πώς πληρωνόταν από τους Κινέζους χειριστές του. Του έδωσαν μια κάρτα αναλήψεων που είχε εκδοθεί στο Χονγκ Κονγκ σε όνομα τρίτου. Με αυτή την κάρτα μπορούσε να κάνει αναλήψεις σε οποιοδήποτε ΑΤΜ ανά τον κόσμο.

Μαζί με την κάρτα πήρε όμως και οδηγίες: «Να παίρνεις προφυλάξεις και να βγάζεις μικρά ποσά όταν κάνεις αναλήψεις», του είπαν, με τον ίδιο να ισχυρίζεται ότι δεν ακολούθησε ποτέ τις οδηγίες.

Στο ταξίδι που έκανε στο Πεκίνο, που διήρκησε δύο με τρεις ημέρες, πήρε και μετρητά 2.500 ευρώ.

Στο κάδρο για διαρροή πληροφοριών στην Κίνα απόστρατοι πολεμικής αεροπορίας

Υπόθεση κατασκοπείας: Τα μηνύματα των Κινέζων «χειριστών» στον Σμήναρχο 

Υπόθεση κατασκοπείας: Τα μηνύματα των Κινέζων «χειριστών» στον Σμήναρχο 

Υποστηρίζει επιπλέον ότι είχε πει στους Κινέζους χειριστές του ότι το 2026 θα βγει στη σύνταξη και δεν θα μπορεί να τους δίνει μυστικές πληροφορίες.

Η απάντησή τους ήταν: «Θα βρεις τον τρόπο. Δεν θα απαλλαγείς από εμάς».

Υπόθεση κατασκοπείας: «Γυναίκα – σκιά» στρατολόγησε τον σμήναρχο!

Περιζήτητοι οι Έλληνες αεροπόροι στην παγκόσμια αγορά 

Οι Έλληνες της Πολεμικής Αεροπορίας, ιπτάμενοι και μηχανικοί, είναι περιζήτητοι στην παγκόσμια αγορά. Χειρίζονται νέες τεχνολογίες και καινούρια αεροσκάφη, όπως τα Rafale και τα F-16 Viper, που χρησιμοποιούν οι αεροπορίες πολλών χωρών.

«Σίγουρα η εμπειρία που αποκτάται κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας είναι αυτή που τους καθορίζει και τους βάζει στην κορυφή, θα λέγαμε, των διεθνών συγκρίσεων. Σίγουρα είμαστε από τις καλύτερες αεροπορίες στην Ευρώπη», λέει ο Γεώργιος Γερούλης, Αντιπτέραρχος ε.α. - Πρόεδρος Αποφοίτων Σχολής Ικάρων. 

Οι ελληνικές αρχές ερευνούν με προσοχή απόστρατους που εκπαιδεύουν Κινέζους πιλότους. Η έρευνα έβγαλε εκτός κάδρου πρώην υψηλόβαθμο αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας με τα αρχικά Β.Χ., καθώς δεν προέκυψε κάποιο στοιχείο εμπλοκής του με τέτοια υπόθεση. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, εργάζεται με την απόλυτη γνώση του ΓΕΕΘΑ και συνεργάζεται με αυτό.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΜΗΝΑΡΧΟΣ
 |
ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ
 |
ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
 |
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
 |
ΚΙΝΑ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top