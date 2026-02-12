Σμήναρχος: Η κάρτα από το Χονγκ Κονγκ & οι οδηγίες των Κινέζων «χειριστών»

Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου για την υπόθεση κατασκοπείας

Αποκαλυπτικά είναι τα νέα στοιχεία που φέρνει στο φως το Star για τη δράση του Σμηνάρχου που έχει προφυλακιστεί για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Έκανε αναλήψεις μετρητών με κάρτα από το Χονγκ Κονγκ, με τους Κινέζους χειριστές του να του δίνουν ακόμη και οδηγίες για το πώς θα εμφανίζεται στα ΑΤΜ, προκειμένου να μην εντοπιστεί. Για πρώτη φορά αποκαλύπτονται και τα πρόσωπα των Κινέζων με τους οποίους φωτογραφιζόταν ο Έλληνας σμήναρχος ακόμη και στο Σινικό Τείχος.

Υπόθεση κατασκοπείας: Οι «χαλαρές» σέλφι φωτογραφίες του σμηνάρχου με τους Κινέζους «χειριστές» του στο Σινικό Τείχος

Στις φωτογραφίες-ντοκουμέντο του προφυλακισμένου σμηνάρχου φαίνεται μαζί με τους δύο από τους τρεις Κινέζους χειριστές του. Τις εξασφάλισε για το Star η Κατερίνα Μαστραντωνάκη. Έχουν τραβηχθεί τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν ο Έλληνας αξιωματικός επισκέφθηκε την Κίνα.

Με τον Στίβεν Γουάν χαμογελά και τραβά σέλφι ακόμη και στο Σινικό Τείχος. Και οι δύο χαμογελούν και ειδικά ο σμήναρχος δείχνει να απολαμβάνει την ξενάγηση.

Σε άλλη σέλφι αποτυπώνεται ο δεύτερος Κινέζος χειριστής του, ο Γουίλιαμ. Με αυτό το όνομα του συστήθηκε και μάλιστα ως ανώτερος του Στίβεν. Ο Έλληνας αξιωματικός σε αυτές τις φωτογραφίες μόνο φοβισμένος δεν δείχνει, παρότι κατέθεσε στο αεροδικείο ότι ήταν σε καθεστώς φόβου, γιατί τον… απειλούσαν.

Υπόθεση κατασκοπείας: Με κάρτα αναλήψεων από το Χονγκ Κονγκ ο Έλληνας Σμήναρχος

Ο προφυλακισμένος σμήναρχος στην απολογία του περιέγραψε με λεπτομέρειες πώς πληρωνόταν από τους Κινέζους χειριστές του. Του έδωσαν μια κάρτα αναλήψεων που είχε εκδοθεί στο Χονγκ Κονγκ σε όνομα τρίτου. Με αυτή την κάρτα μπορούσε να κάνει αναλήψεις σε οποιοδήποτε ΑΤΜ ανά τον κόσμο.

Μαζί με την κάρτα πήρε όμως και οδηγίες: «Να παίρνεις προφυλάξεις και να βγάζεις μικρά ποσά όταν κάνεις αναλήψεις», του είπαν, με τον ίδιο να ισχυρίζεται ότι δεν ακολούθησε ποτέ τις οδηγίες.

Στο ταξίδι που έκανε στο Πεκίνο, που διήρκησε δύο με τρεις ημέρες, πήρε και μετρητά 2.500 ευρώ.

Υπόθεση κατασκοπείας: Τα μηνύματα των Κινέζων «χειριστών» στον Σμήναρχο

Υποστηρίζει επιπλέον ότι είχε πει στους Κινέζους χειριστές του ότι το 2026 θα βγει στη σύνταξη και δεν θα μπορεί να τους δίνει μυστικές πληροφορίες.

Η απάντησή τους ήταν: «Θα βρεις τον τρόπο. Δεν θα απαλλαγείς από εμάς».

Περιζήτητοι οι Έλληνες αεροπόροι στην παγκόσμια αγορά

Οι Έλληνες της Πολεμικής Αεροπορίας, ιπτάμενοι και μηχανικοί, είναι περιζήτητοι στην παγκόσμια αγορά. Χειρίζονται νέες τεχνολογίες και καινούρια αεροσκάφη, όπως τα Rafale και τα F-16 Viper, που χρησιμοποιούν οι αεροπορίες πολλών χωρών.

«Σίγουρα η εμπειρία που αποκτάται κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας είναι αυτή που τους καθορίζει και τους βάζει στην κορυφή, θα λέγαμε, των διεθνών συγκρίσεων. Σίγουρα είμαστε από τις καλύτερες αεροπορίες στην Ευρώπη», λέει ο Γεώργιος Γερούλης, Αντιπτέραρχος ε.α. - Πρόεδρος Αποφοίτων Σχολής Ικάρων.

Οι ελληνικές αρχές ερευνούν με προσοχή απόστρατους που εκπαιδεύουν Κινέζους πιλότους. Η έρευνα έβγαλε εκτός κάδρου πρώην υψηλόβαθμο αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας με τα αρχικά Β.Χ., καθώς δεν προέκυψε κάποιο στοιχείο εμπλοκής του με τέτοια υπόθεση. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, εργάζεται με την απόλυτη γνώση του ΓΕΕΘΑ και συνεργάζεται με αυτό.