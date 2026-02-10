Στο κάδρο για διαρροή πληροφοριών στην Κίνα απόστρατοι πολεμικής αεροπορίας

Η υπόθεση του Σμήναρχου φαίνεται πως ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, αφού -σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Άννας Σανοζίδου- στο κάδρο για διαρροή πληροφοριών προς την Κίνα μπαίνουν και πρώην υψηλόβαθμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που μετά την αποστρατεία τους μετακόμισαν για εργασία σε χώρες του Περσικού Κόλπου.

Ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας που είτε αποστρατεύτηκαν, είτε παραιτήθηκαν, επέλεξαν να ξενιτευτούν στο Κατάρ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ως εδώ καλά, καθώς πρόκειται για δύο χώρες που προσφέρουν παχυλούς μισθούς. Το πράγμα όμως αλλάζει αν οι αμοιβές προέρχονται από υπηρεσίες παρεχόμενες σε κρατικούς φορείς.

Πρώην υψηλόβαθμος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας με τα αρχικά Β.Χ. ερευνάται από το ΓΕΕΘΑ και την ΕΥΠ για στενή επαφή με την Κίνα.

«Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα ανώτατος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας αποστρατεύτηκε κατά την επίσκεψη του με αντιπροσωπεία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το 2017. Ήταν μια αιφνιδιαστική αποστρατεία ο συγκεκριμένος στη συνέχεια προσλήφθηκε σύμβουλος της κυβέρνησης Κατάρ σε θέματα άμυνας», λέει ο Παναγιώτης Δημητριάδης, Αντιπτέραρχος.

Οι αρχές ερευνούν αν όλες αυτές οι δραστηριότητες είναι θεμιτές ή θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της χώρας μας. Μην ξεχνάμε, άλλωστε, και τις ιδιαίτερα στενές σχέσεις Κατάρ - Τουρκίας.

«Δικαίως το υπουργείο Άμυνας ''φρενάρει'' απόστρατους που θέλουν να εργαστούν σε θέσεις - κλειδιά σε ξένη χώρα»

«Δικαίως το υπουργείο Άμυνας έθεσε με άρθρο σε πρόσφατο νόμο τον αποκλεισμό αξιωματικών σε θέσεις ευθύνης ξένων κρατών χωρίς την έγκριση της κυβέρνησης», προσθέτει ο ο Παναγιώτης Δημητριάδης, Αντιπτέραρχος.