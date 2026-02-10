H Citroen Racing στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας

Η Formula E μεταφέρεται στην Τζέντα του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας αυτή την εβδομάδα, καθώς το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula E της ABB FIA συνεχίζεται με τους γύρους 4 και 5 της σεζόν 2025/26. Η πίστα Jeddah Corniche θα φιλοξενήσει το πρώτο διήμερο αγώνων της σεζόν, σηματοδοτώντας μια κομβική στιγμή, καθώς η Citroën Racing στοχεύει να συνεχίσει να χτίζει την δυναμική της.

Η γρήγορη πίστα Jeddah Corniche είναι μοναδική στο ημερολόγιο της Formula E. Με μήκος λίγο πάνω από τρία χιλιόμετρα και 19 στροφές, η πίστα συνδυάζει μεγάλες ευθείες με τεχνικές στροφές υψηλής απαιτητικότητας. Η διάταξή της δίνει έμφαση στην απόδοση, την ακρίβεια και τη διαχείριση ενέργειας, ενώ η εγγύτητα των μπαριερών στα όρια της πίστας απαιτεί ακρίβεια σε όλο τον γύρο. Η ομαλή επιφάνεια του οδοστρώματος και οι γρήγορες αλλαγές κατεύθυνσης καθιστούν επίσης την διαχείριση των ελαστικών κρίσιμο παράγοντα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Την τελευταία φορά, οι Nick Cassidy και Jean-Éric Vergne σημείωσαν και οι δύο καλές επιδόσεις εξασφαλίζοντας τερματισμούς στην πρώτη δεκάδα. Μετά από ένα απογοητευτικό Σαββατοκύριακο στο Μαϊάμι και με το μυαλό μας να έχει ξεκαθαρίσει οριστικά, η προσοχή μας τώρα στρέφεται στην πρόοδο και στη μάχη για θέσεις στο βάθρο, καθώς το πρωτάθλημα μπαίνει στην επόμενη φάση του.

Το διήμερο του διπλού αγώνα παρουσιάζει μια επιπλέον στρατηγική πρόκληση, με διαφορετικές μορφές αγώνων στους δύο γύρους. Στον 4ο γύρο θα εισαχθεί το Pit Boost για πρώτη φορά φέτος, παράλληλα με μια υποχρεωτική λειτουργία Attack Mode διάρκειας έξι λεπτών, δίνοντας επιπλέον έμφαση στην διαχείριση του αγώνα. Αντίθετα, ο 5ος γύρος θα επιστρέψει στην πιο παραδοσιακή μορφή, χωρίς Pit Boost και η λειτουργία Attack θα επιστρέψει στη συνήθη δομή της, ανταμείβοντας την προσαρμοστικότητα και την έξυπνη στρατηγική τόσο από τους οδηγούς όσο και από τους μηχανικούς.

Με δύο αγώνες, δύο ξεχωριστές στρατηγικές προσεγγίσεις και πολύτιμους βαθμούς, η Citroën Racing οδεύει στον διπλό αγώνα της Τζέντα, με επίκεντρο τη μετατροπή της προοπτικής σε απόδοση, καθώς η σεζόν της Formula E συνεχίζει να εξελίσσεται.Η δεύτερη έκδοση του EVO Session θα πραγματοποιηθεί επίσης την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, με τον influencer Max Klymenko να κάθεται πίσω από το τιμόνι του αγωνιστικού μας αυτοκινήτου. Το EVO Session είναι μια μορφή αφιερωμένη στην εξερεύνηση και την κατανόηση, δίνοντας σε μερικούς από τους πιο δημοφιλείς δημιουργούς και προσωπικότητες στον κόσμο την ευκαιρία να βγουν στην πίστα σε πραγματικές συνθήκες και να βιώσουν τη Formula E από μέσα.