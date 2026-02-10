H Citroen Racing στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας

Η νέα πρόκληση και οι δυσκολίες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.02.26 , 20:50 Άρτα: Από ειλεό ο θάνατος της 35χρονης - Τι έδειξε η ιατροδικαστική
10.02.26 , 20:34 H Citroen Racing στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας
10.02.26 , 20:22 Στο κάδρο για διαρροή πληροφοριών στην Κίνα απόστρατοι πολεμικής αεροπορίας
10.02.26 , 20:20 Κατασκοπεία: Προφυλακίζεται ο κατηγορούμενος σμήναρχος
10.02.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Ο Αλέξης βρήκε το κοινό συνθετικό σε 2″ - Εσύ;
10.02.26 , 19:12 Πώς θα είναι ο καιρός την Τσικνοπέμπτη
10.02.26 , 19:00 OMODA 5 SHS-H: Ήρθε με νέα υβριδική τεχνολογία SHS - Τιμή
10.02.26 , 18:30 Cash or Tash: Βρήκαν αγοραστή οι καρέκλες θεάτρου του Δημήτρη;
10.02.26 , 18:22 ΕΛΤΑ: Αυτά είναι τα 11 υποκαταστήματα που κλείνουν στις 20 Φεβρουαρίου
10.02.26 , 18:20 Συμμορία έσκαγε τα λάστιχα ΙΧ και έκλεβε τις αναλήψεις από την τράπεζα!
10.02.26 , 18:16 Επιχείρηση Κιμάς: Σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star!
10.02.26 , 18:00 Cash or Trash: Πινγκ πονγκ προσφορών για το αντικείμενο της Σόνιας
10.02.26 , 17:46 Βαρύ πένθος για τον Εργκίν Αταμάν - Πέθανε η μητέρα του
10.02.26 , 17:40 Skoda Epiq: Tο νέο city SUV με την τιμή στο...πάτωμα
10.02.26 , 17:18 Ευρωβουλή για άσυλο: Ποιες χώρες θεωρούνται ασφαλείς
Απήγαγαν τη μητέρα πασίγνωστης παρουσιάστριας - Το σπαρακτικό μήνυμά της
Άρτα: Συγκλονίζει η μητέρα της 35χρονης - «Ήταν άγγελος το παιδί μου»
Λιάγκας - Αντωνά: Πόζαραν αγκαλιασμένοι στον φωτογραφικό φακό
Αργυρός - Νίκα: To φύλο του μωρού & όσα είπαν οι παππούδες!
Άρτα: Από ειλεό ο θάνατος της 35χρονης - Τι έδειξε η ιατροδικαστική
Νικολέττα Ράλλη: Πένθος για την παρουσιάστρια - Πέθανε ο πατέρας της
Baby Boom: Πολύ γνωστό ζευγάρι της ελληνικής showbiz περιμένει παιδί!
Γιάννης Τσορτέκης - Έλενα Μαυρίδου: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού
Καινούργιου: Αποκάλυψε πότε θα σταματήσει από την εκπομπή για να γεννήσει
Κατερίνα Καινούργιου: Το τρυφερό δώρο της Μαρίας Ηλιάκη για το μωρό της
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
H Citroen Racing στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Formula E μεταφέρεται στην Τζέντα του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας αυτή την εβδομάδα, καθώς το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula E της ABB FIA συνεχίζεται με τους γύρους 4 και 5 της σεζόν 2025/26. Η πίστα Jeddah Corniche θα φιλοξενήσει το πρώτο διήμερο αγώνων της σεζόν, σηματοδοτώντας μια κομβική στιγμή, καθώς η Citroën Racing στοχεύει να συνεχίσει να χτίζει την δυναμική της.

Η γρήγορη πίστα Jeddah Corniche είναι μοναδική στο ημερολόγιο της Formula E. Με μήκος λίγο πάνω από τρία χιλιόμετρα και 19 στροφές, η πίστα συνδυάζει μεγάλες ευθείες με τεχνικές στροφές υψηλής απαιτητικότητας. Η διάταξή της δίνει έμφαση στην απόδοση, την ακρίβεια και τη διαχείριση ενέργειας, ενώ η εγγύτητα των μπαριερών στα όρια της πίστας απαιτεί ακρίβεια σε όλο τον γύρο. Η ομαλή επιφάνεια του οδοστρώματος και οι γρήγορες αλλαγές κατεύθυνσης καθιστούν επίσης την διαχείριση των ελαστικών κρίσιμο παράγοντα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Την τελευταία φορά, οι Nick Cassidy και Jean-Éric Vergne σημείωσαν και οι δύο καλές επιδόσεις εξασφαλίζοντας τερματισμούς στην πρώτη δεκάδα. Μετά από ένα απογοητευτικό Σαββατοκύριακο στο Μαϊάμι και με το μυαλό μας να έχει ξεκαθαρίσει οριστικά, η προσοχή μας τώρα στρέφεται στην πρόοδο και στη μάχη για θέσεις στο βάθρο, καθώς το πρωτάθλημα μπαίνει στην επόμενη φάση του.

Το διήμερο του διπλού αγώνα παρουσιάζει μια επιπλέον στρατηγική πρόκληση, με διαφορετικές μορφές αγώνων στους δύο γύρους. Στον 4ο γύρο θα εισαχθεί το Pit Boost για πρώτη φορά φέτος, παράλληλα με μια υποχρεωτική λειτουργία Attack Mode διάρκειας έξι λεπτών, δίνοντας επιπλέον έμφαση στην διαχείριση του αγώνα. Αντίθετα, ο 5ος γύρος θα επιστρέψει στην πιο παραδοσιακή μορφή, χωρίς Pit Boost και η λειτουργία Attack θα επιστρέψει στη συνήθη δομή της, ανταμείβοντας την προσαρμοστικότητα και την έξυπνη στρατηγική τόσο από τους οδηγούς όσο και από τους μηχανικούς.

Με δύο αγώνες, δύο ξεχωριστές στρατηγικές προσεγγίσεις και πολύτιμους βαθμούς, η Citroën Racing οδεύει στον διπλό αγώνα της Τζέντα, με επίκεντρο τη μετατροπή της προοπτικής σε απόδοση, καθώς η σεζόν της Formula E συνεχίζει να εξελίσσεται.Η δεύτερη έκδοση του EVO Session θα πραγματοποιηθεί επίσης την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, με τον influencer Max Klymenko να κάθεται πίσω από το τιμόνι του αγωνιστικού μας αυτοκινήτου. Το EVO Session είναι μια μορφή αφιερωμένη στην εξερεύνηση και την κατανόηση, δίνοντας σε μερικούς από τους πιο δημοφιλείς δημιουργούς και προσωπικότητες στον κόσμο την ευκαιρία να βγουν στην πίστα σε πραγματικές συνθήκες και να βιώσουν τη Formula E από μέσα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
CITROEN
 |
CITROËN RACING
 |
ΤΖΕΝΤΑ ΤΗΣ ΣΑΟΥΔΙΚΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ
 |
FORMULA E
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top