Πώς θα είναι ο καιρός την Τσικνοπέμπτη

Άσχημα τα μαντάτα του καιρού για την Τσικνοπέμπτη, μιας και όπως όλα δείχνουν θα βρέχει. Βέβαια, τα τελευταία στοιχεία κάνουν λόγο για μια μικρή ανάπαυλα τις μεσημεριανές ώρες που θα ευνοήσει όλους εκείνους που σχεδιάζουν να ψήσουν.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Καιρός: Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά για την Τσικνοπέμπτη

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του STAR, Θοδωρή Κολυδά, «θα υπάρχει ένα διάστημα σχετικής βελτίωσης μεταξύ του ενός συστήματος που απομακρύνεται από το Ανατολικό Αιγαίο και του άλλου που έρχεται προς το βράδυ από τα Δυτικά». Ωστόσο, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, καθώς ο καιρός θα είναι άστατος.

Καιρός: «Βελτίωση τις μεσημεριανές ώρες της Τσικνοπέμπτης στην Αττική»

Όπως λέει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, στην Αττική, οι πρωινές ώρες θα ξεκινήσουν με άστατο καιρό, ωστόσο τις μεσημεριανές ώρες οι καιρικές συνθήκες ίσως θα είναι καλύτερες και θα ευνοήσουν το μεσημεριανό ψήσιμο. Από το απόγευμα, ωστόσο, αναμένεται νέα επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες.

Στη δυτική Ελλάδα, ο καιρός θα χαλάσει μετά το πρωί της Τσικνοπέμπτης, με έντονα φαινόμενα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρξουν «ανοίγματα» του καιρού μέχρι το απόγευμα και το βράδυ.

Καιρός: «Αν θέλετε να ψήσετε, προτιμήστε τις μεσημεριανές ώρες»

Με τη σειρά του, και ο Γιώργος Τσατραφύλλιας έκανε ανάρτηση σχετικά με τον καιρό της Τσικνοπέμπτης που προμηνύεται... βροχερή.

«Την τσικνοπέμπτη ο καιρός θα διατηρηθεί άστατος αλλά αν θέλετε να ψήσετε προτιμήστε μεσημεριανές ώρες που θα εκδηλωθούν τα λιγότερα φαινόμενα.Άυριο θα σας πω περισσότερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση για την Πέμπτη 12/2

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα μέχρι και τις πρωινές ώρες στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και τις βραδινές στα δυτικά και την Κρήτη, πιθανώς να είναι ισχυρά. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμαίνεται σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά 4 με 5 βαθμούς περίπου. Στα βόρεια θα φτάσει τους 15 με 16, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 17 με 19 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 20 βαθμούς Κελσίου.